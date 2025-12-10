Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

Анна Косик
10 декабря 2025, 13:56
161
В Минобороны сообщили, как изменился электронный документ.
Резерв+, ТЦК
Что известно об обновлении в "Резерв+"/ Коллаж: Главред, фото: mod.gov.ua/, facebook.com/lvivobltck

Что сообщили в Минобороны:

  • Приложение "Резерв+" обновлено
  • Отныне в документе будет отображаться фото владельца
  • Проверка документов благодаря фото будет быстрее, чем без него

В электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически будет отображаться фото владельца. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, это произошло после обновления приложения.

Для того, чтобы фото отображалось в документе, достаточно обновить приложение до последней версии. В ведомстве объяснили, для чего нужно это нововведение и какие оно будет иметь преимущества.

видео дня

Что изменит наличие фото в "Резерв+"

Как рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук, фото в приложении сделает проверку документов украинцев быстрой и прозрачной для всех.

Однако есть несколько важных нюансов. Фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт. При этом Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

"В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней - воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения", - советуют в Минобороны.

Приложение "Резер+" - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что осенью в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафов за нарушение воинского учета онлайн. Мужчинам-военнообязанным дается всего 20 дней, чтобы воспользоваться скидкой, иначе сумма штрафа резко возрастет.

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" в следующем году появится функция оповещений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения.

Накануне в приложении появилась возможность для военнообязанных получить отсрочку от службы, если их отец или мать имеет инвалидность I или II группы.

Читайте также:

О видомомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минобороны Украины новости Украины Резерв+
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

14:21Война
Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

12:36Украина
"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Последние новости

14:21

Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

14:18

"Да Винчи" – это не фамилия: как на самом деле звали Леонардо

14:17

На войне погиб звезда "Слуги народа" и "Крепостной"

14:03

Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами досье

13:57

Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
13:56

Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

13:43

"Пострадала от войны": известная певица сделала заявление о Софии Ротару

13:20

У Путина есть план: экономист объяснил, откуда Кремль хочет брать деньги на войну

13:16

Почему 11 декабря нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

Реклама
13:08

В команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме - детали

12:52

"Умираю": жена Виктора Павлика показалась под капельницами

12:39

Всю жизнь экономил: мужчина скопил 3 млн до пенсии, но не знал как их потратить

12:36

Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

12:13

"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

11:56

Раствор из двух ингредиентов заставит плинтусы сверкать: как его приготовить

11:49

"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

11:47

Гороскоп Таро на завтра 11 декабря: Ракам - извиняться, Рыбам - беречь себя

11:20

Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

11:17

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:10

В каком цвете встречать 2026 год: что принесет удачу в год Огненной Лошади

Реклама
11:06

Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

11:03

Жена Макрона публично опозорилась грязным высказываниемВидео

10:58

"Крики, шум, суматоха": на Джанабаеву посыпались проблемы из-за ребенка Меладзе

10:46

Путину придется решать вопрос: в ISW сообщили о проблеме в армии РФ

10:39

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

10:35

"Все отрицаем": Киркоров впервые рассказал, что случилось с его дочерью

10:15

Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

10:07

Нащупал в кармане: мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде

09:45

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

09:39

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:37

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

09:30

Вечно молодые: астрологи назвали 4 знака зодиака, которые выглядят нестареющими

09:26

Гороскоп на завтра 11 декабря: Весам - неожиданная встреча, Водолеям - ложь

09:21

Европа срочно строит защиту на случай ухода США из НАТО – Politico

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 декабря (обновляется)

08:57

"Дырку от бублика получите": Мельник жёстко отверг предложения капитуляции УкраиныВидео

08:52

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Весна станет для Украины временем тяжелого похмельямнение

08:21

Путин не ограничится Донбассом: The Times раскрыло личные мотивы, движущие диктатором

Реклама
08:10

Трампу уже не терпится объявить, что "ещё одна война окончена"мнение

08:05

Польша может передать Украине МиГ-29: что Варшава хочет взамен

08:02

Супруга певца Николаева больше не хочет быть его женой

07:59

Вдова Оззи Осборна впервые раскрыла последние слова музыканта

07:31

Оперный певец был найден изуродованным в своем доме: арестовали сына

07:00

Президент Финляндии сделал заявление о прекращении войны в Украине

07:00

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год ЛошадиВидео

06:22

Жена популярной голливудской актрисы беременна: "Малыш на подходе"

06:15

Есть несколько дат в декабре: когда нужно сжечь лавровый лист и что это принесетВидео

06:10

Переговоры в тупике. Что дальше?мнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять