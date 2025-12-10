Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

В Минобороны сообщили, как изменился электронный документ.

https://glavred.info/ukraine/proverka-dokumentov-stanet-bystree-v-rezerv-poyavilos-vazhnoe-obnovlenie-10722899.html Ссылка скопирована

Что известно об обновлении в "Резерв+"/ Коллаж: Главред, фото: mod.gov.ua/, facebook.com/lvivobltck

Что сообщили в Минобороны:

Приложение "Резерв+" обновлено

Отныне в документе будет отображаться фото владельца

Проверка документов благодаря фото будет быстрее, чем без него

В электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически будет отображаться фото владельца. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, это произошло после обновления приложения.

Для того, чтобы фото отображалось в документе, достаточно обновить приложение до последней версии. В ведомстве объяснили, для чего нужно это нововведение и какие оно будет иметь преимущества.

видео дня

Что изменит наличие фото в "Резерв+"

Как рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук, фото в приложении сделает проверку документов украинцев быстрой и прозрачной для всех.

Однако есть несколько важных нюансов. Фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт. При этом Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.

"В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней - воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения", - советуют в Минобороны.

Приложение "Резер+" - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что осенью в приложении Резерв+ появилась функция уплаты штрафов за нарушение воинского учета онлайн. Мужчинам-военнообязанным дается всего 20 дней, чтобы воспользоваться скидкой, иначе сумма штрафа резко возрастет.

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" в следующем году появится функция оповещений о повестках. Пользователи смогут по желанию получать уведомления о вызовах в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие сообщения.

Накануне в приложении появилась возможность для военнообязанных получить отсрочку от службы, если их отец или мать имеет инвалидность I или II группы.

Читайте также:

О видомомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред