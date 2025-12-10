Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

Что сообщили в Минобороны:
- Приложение "Резерв+" обновлено
- Отныне в документе будет отображаться фото владельца
- Проверка документов благодаря фото будет быстрее, чем без него
В электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически будет отображаться фото владельца. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, это произошло после обновления приложения.
Для того, чтобы фото отображалось в документе, достаточно обновить приложение до последней версии. В ведомстве объяснили, для чего нужно это нововведение и какие оно будет иметь преимущества.
Что изменит наличие фото в "Резерв+"
Как рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук, фото в приложении сделает проверку документов украинцев быстрой и прозрачной для всех.
Однако есть несколько важных нюансов. Фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт. При этом Резерв ID без фото имеет такую же юридическую силу, как и Резерв ID с фото.
"В ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если этого не произошло в течение нескольких дней - воспользуйтесь функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения", - советуют в Минобороны.
