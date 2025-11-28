В "Резерв+" появился новый тип отсрочки: кого это касается

Минобороны уверяет, что процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК.

Что известно:

В "Резерв+" появилась онлайн-отсрочка для военнообязанных, чьи родители имеют инвалидность I-II группы

Процесс полностью автоматизирован

Услуга доступна только единственному совершеннолетнему ребенку человека с инвалидностью, если в семье есть только один из родителей

Министерство обороны сообщило о расширении возможностей приложения "Резерв+": теперь военнообязанные могут получить отсрочку от службы, если их отец или мать имеет инвалидность I или II группы.

Как работает новая функция

Запрос подается непосредственно в приложении.

Система автоматически сверяет данные с государственными реестрами.

Если информация подтверждается, отсрочка предоставляется мгновенно, а соответствующая отметка появляется в электронном военно-учетном документе.

Минобороны отмечает: процесс полностью автоматизирован - без справок, очередей и посещений ТЦК. Обычно подтверждение занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Кто может воспользоваться

Услуга доступна только тем, кто является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью, и в семье есть только один из родителей. Если же есть другие совершеннолетние дети или оба родителя - подать запрос невозможно.

Условия подтверждения

Для успешного получения отсрочки данные должны быть актуальными в государственных реестрах:

информация об инвалидности - в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда;

сведения о составе семьи - в ГРАГС;

в записи о рождении должен быть указан РНУКПН отца или матери с инвалидностью.

Если данные устаревшие, их нужно обновить в соответствующих реестрах. После этого запрос через "Резерв+" можно подать повторно. Предоставленная отсрочка будет продолжаться автоматически.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине становится реалистичным шагом из-за текущей ситуации на фронте.

По его словам, добровольно-принудительная мобилизация должна была бы быть введена еще в начале войны, однако практика показывает, что решения принимаются с опозданием. "Скорее всего, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил Куртков.

Эксперт подчеркивает, что такой шаг может стать вынужденным из-за недостатка ресурсов и потребности в пополнении ВСУ, и одновременно напоминает о важности тщательного подхода к организации мобилизации молодежи.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Украине вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше проходить военную службу по контракту на добровольных началах. Добровольцев 60+ не будут привлекать к штурмовым бригадам, однако они могут выполнять другие задачи, где не нужны чрезмерные физические нагрузки.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, возможно ли расширение мобилизации. Он подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов для государства, армии и общества.

Напомним, что нардеп Федор Вениславский говорил, что в Украине действует директива, предусматривающая мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет только по отдельному распоряжению Генерального штаба - это является согласованной позицией военного руководства.

Об известности: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

