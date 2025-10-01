Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

Юрий Берендий
1 октября 2025, 19:13
502
В Украине заработала добровольная мобилизация мужчин в возрасте 60+, Гнатов объяснил, на каких специальностях они могут быть наиболее полезными для армии.
Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию
Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Кто может подписать "Контракт 60+"
  • На какие должности могут мобилизовать мужчину старше 60 лет

В Украине вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше проходить военную службу по контракту на добровольных началах. О том, на какие специальности будут мобилизовать мужчин в возрасте 60+ рассказал в интервью Укринформу начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Кого могут мобилизовать 60+ - какие условия поступления в армию 60+

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов пояснил, что даже в таком возрасте люди могут приносить пользу армии - главное, чтобы было желание и надлежащее состояние здоровья, ведь соответствующая работа найдется.

видео дня

"Вооруженным Силам нужны специалисты, например, ремонтных специальностей, водители различных категорий, водители, которые с допуском для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов, боеприпасов. Это все категории, которые не под силу 18-летним ребятам. Это могут быть врачи, это могут быть работники среднего, младшего врачебного персонала, которые также нужны в военных госпиталях, где не укомплектованы должности. Почему человек в 60 не может прийти и на год или два подписать контракт и выполнять такую работу? Конечно, может. Каких-то там суперкондиций для такой работы не нужно", - добавил он.

Будут ли военные 60+ привлекаться к боевым действиям

Он подчеркнул, что добровольцев 60+ не будут привлекать к штурмовым бригадам, однако они могут выполнять другие задачи, где не нужны чрезмерные физические нагрузки. По его словам, среди военных встречалось немало офицеров, сержантов и солдат в таком возрасте, которым трудно дать их годы.

"Он приходит: "Господин командир, позвольте... мне через два месяца 60, позвольте еще на год подписать контракт". Смотришь на него, думаешь: как 60? Он на вид лучше может, чем я, выглядит", - резюмирует Гнатов.

Как будет работать мобилизация 60+ - мнение нардепа

Как писал Главред, мужчины в возрасте 60+ лет, не будут иметь широкого доступа к контрактной службе в ВСУ. Такое право планируют предоставить лишь отдельным специалистам с редкими и критически важными для обороны знаниями. Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал народный депутат Федор Вениславский.

Он пояснил, что Министерство обороны и Генштаб одобрили идею добровольной службы для мужчин старшего возраста, однако подчеркнули необходимость предотвратить злоупотребления.

По словам Вениславского, набор в армию ограничат только уникальными специалистами, которых в Украине очень мало. Их привлечение будет возможно исключительно после строгого отбора и подтверждения пригодности к службе.

"Это не будет массовое явление. К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны", - подчеркнул Вениславский.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлено военное положение и мобилизация. К военнообязанным относятся все мужчины от 25 до 60 лет, однако для категории 50+ существуют определенные особенности. Главред выяснил, кого именно могут мобилизовать после 50 лет.

Недавно вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Его планируют полностью запустить до конца 2025 года.

Кроме этого, в Украине действует новый формат службы для добровольцев в возрасте 60+ - "Контракт 60+". Как пояснил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, эти контракты заключаются на период военного положения. Они в основном касаются небоевых должностей, однако при наличии офицерского звания могут предусматривать и руководящие позиции.

Другие новости:

О персоне: Андрей Гнатов

Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию Андрей Гнатов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:22Украина
Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:13Война
В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетики

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетики

19:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Последние новости

19:24

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

19:22

В Крыму - топливная катастрофа: введены новые ограничения, бензин исчезает с АЗС

19:13

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию

19:10

Зачем Трамп клянчит себе Нобелевскую премию мирамнение

19:04

"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
19:03

В нескольких областях жесткие проблемы со светом: РФ ударила по объекту энергетикиВидео

19:00

Зачем океанам соль и как изменение солености может сделать полюса непригодными для жизни

18:46

Три области на грани опасности: офицер ВСУ оценил угрозу "ползучего наступления" РФ

18:37

Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый "белый" грибВидео

Реклама
18:19

Что нужно изменить для улучшения качества сна - ученые назвали два фактора

18:12

"Мое сердце разбито": женщина стала вдовой сразу после свадьбы из-за удара по ДнепруФотоВидео

17:48

Инерция против человечества: что будет, когда Земля перестанет вращаться

17:46

Как сказать на украинском "изолента": слова, о которых почти никто не знаетВидео

17:09

Мобилизация мужчин 50+ - что известно о "тайной" директиве и кого возьмут первыми

17:04

Сразу в больницу: голливудский актер протестировал удар Александра Усика

17:03

Убьют сорняки и земля отдохнет: какие сидераты посеять на огороде осеньюВидео

16:43

Начнутся финансовые проблемы и не только: строгие запреты и приметы 2 октября

16:41

Главный жизненный вызов: что вам суждено преодолеть по году рождения

16:21

Исчезнет первая со стола: рецепт шикарной закуски из шампиньонов

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

Реклама
15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

Реклама
12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять