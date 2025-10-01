В Украине заработала добровольная мобилизация мужчин в возрасте 60+, Гнатов объяснил, на каких специальностях они могут быть наиболее полезными для армии.

Мобилизация 60+ - в Генштабе объяснили, какие категории граждан призовут в армию / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Кто может подписать "Контракт 60+"

На какие должности могут мобилизовать мужчину старше 60 лет

В Украине вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше проходить военную службу по контракту на добровольных началах. О том, на какие специальности будут мобилизовать мужчин в возрасте 60+ рассказал в интервью Укринформу начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Кого могут мобилизовать 60+ - какие условия поступления в армию 60+

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов пояснил, что даже в таком возрасте люди могут приносить пользу армии - главное, чтобы было желание и надлежащее состояние здоровья, ведь соответствующая работа найдется.

"Вооруженным Силам нужны специалисты, например, ремонтных специальностей, водители различных категорий, водители, которые с допуском для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов, боеприпасов. Это все категории, которые не под силу 18-летним ребятам. Это могут быть врачи, это могут быть работники среднего, младшего врачебного персонала, которые также нужны в военных госпиталях, где не укомплектованы должности. Почему человек в 60 не может прийти и на год или два подписать контракт и выполнять такую работу? Конечно, может. Каких-то там суперкондиций для такой работы не нужно", - добавил он.

Будут ли военные 60+ привлекаться к боевым действиям

Он подчеркнул, что добровольцев 60+ не будут привлекать к штурмовым бригадам, однако они могут выполнять другие задачи, где не нужны чрезмерные физические нагрузки. По его словам, среди военных встречалось немало офицеров, сержантов и солдат в таком возрасте, которым трудно дать их годы.

"Он приходит: "Господин командир, позвольте... мне через два месяца 60, позвольте еще на год подписать контракт". Смотришь на него, думаешь: как 60? Он на вид лучше может, чем я, выглядит", - резюмирует Гнатов.

Как будет работать мобилизация 60+ - мнение нардепа

Как писал Главред, мужчины в возрасте 60+ лет, не будут иметь широкого доступа к контрактной службе в ВСУ. Такое право планируют предоставить лишь отдельным специалистам с редкими и критически важными для обороны знаниями. Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо рассказал народный депутат Федор Вениславский.

Он пояснил, что Министерство обороны и Генштаб одобрили идею добровольной службы для мужчин старшего возраста, однако подчеркнули необходимость предотвратить злоупотребления.

По словам Вениславского, набор в армию ограничат только уникальными специалистами, которых в Украине очень мало. Их привлечение будет возможно исключительно после строгого отбора и подтверждения пригодности к службе.

"Это не будет массовое явление. К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны годными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны", - подчеркнул Вениславский.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлено военное положение и мобилизация. К военнообязанным относятся все мужчины от 25 до 60 лет, однако для категории 50+ существуют определенные особенности. Главред выяснил, кого именно могут мобилизовать после 50 лет.

Недавно вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Его планируют полностью запустить до конца 2025 года.

Кроме этого, в Украине действует новый формат службы для добровольцев в возрасте 60+ - "Контракт 60+". Как пояснил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, эти контракты заключаются на период военного положения. Они в основном касаются небоевых должностей, однако при наличии офицерского звания могут предусматривать и руководящие позиции.

О персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

