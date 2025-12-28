Укр
Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

Алексей Тесля
28 декабря 2025, 20:43
Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.
Украинцев предупредили о новых графиках отключений

Главное:

  • 29 декабря будут применяться графики почасовых отключений
  • Ситуация в энергосистеме может меняться в течении дня

В большинстве регионов Украины в понедельник, 29 декабря, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, также запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Отключения электроэнергии: прогноз эксперта

Эксперт в сфере энергетики и руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что кратковременное похолодание на один-два дня не представляет серьёзной угрозы для энергосистемы.

По его словам, в настоящее время оснований ожидать масштабных и продолжительных отключений электроэнергии нет.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрэнерго отключения света электроэнергия
