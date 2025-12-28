Отключения "электрики" в большинстве областей: Укрэнерго о графиках на 29 декабря

Ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять.

https://glavred.info/energy/otklyucheniya-elektriki-v-bolshinstve-oblastey-ukrenergo-o-grafikah-na-29-dekabrya-10727762.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о новых графиках отключений / Коллаж: Главред, фото: flickr

Главное:

29 декабря будут применяться графики почасовых отключений

Ситуация в энергосистеме может меняться в течении дня

В большинстве регионов Украины в понедельник, 29 декабря, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Кроме того, также запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

видео дня

"Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться, а время и объем применения отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

/ Скриншот

Отключения электроэнергии: прогноз эксперта

Эксперт в сфере энергетики и руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что кратковременное похолодание на один-два дня не представляет серьёзной угрозы для энергосистемы.

По его словам, в настоящее время оснований ожидать масштабных и продолжительных отключений электроэнергии нет.

/ Главред

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред