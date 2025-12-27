В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

Основное
- В Киеве введены аварийные отключения электроэнергии
- Восстановительные работы начнутся после улучшения ситуации с безопасностью
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 27 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Около 08:30 в "Киев Цифровом" появилось сообщение о том, что в столице не действуют графики отключения электроэнергии.
"Почасовые графики во время экстренных отключений не действуют, - отмечается в приложении.
В сообщении ДТЭК в Telegram говорится, что на левом берегу Киева применены экстренные отключения. В случае изменений, жителей столицы будут оперативно информировать.
Ракетный удар по Украине - последние новости
В ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.
Основное направление атаки - Киев и область.
Уже известно о 8 пострадавших в Киеве. Пятерых из них медики госпитализировали. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко.
Известно также, что в Днепровском районе попадание в ДЕПО. Кроме того, БпЛА попал в 18-этажный дом, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек. Продолжаются поисково-спасательные работы.
В 09:09 мэр Киева заявил, что в результате атаки без теплоснабжения сейчас находится почти треть столицы.
