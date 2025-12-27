Укр
В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

Дарья Пшеничник
27 декабря 2025, 08:52
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.
Массированная атака на энергетику: где в Украине действуют аварийные отключения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

  • В Киеве введены аварийные отключения электроэнергии
  • Восстановительные работы начнутся после улучшения ситуации с безопасностью

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 27 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Около 08:30 в "Киев Цифровом" появилось сообщение о том, что в столице не действуют графики отключения электроэнергии.

"Почасовые графики во время экстренных отключений не действуют, - отмечается в приложении.

В сообщении ДТЭК в Telegram говорится, что на левом берегу Киева применены экстренные отключения. В случае изменений, жителей столицы будут оперативно информировать.

Ракетный удар по Украине - последние новости

В ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Основное направление атаки - Киев и область.

Уже известно о 8 пострадавших в Киеве. Пятерых из них медики госпитализировали. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко.

Известно также, что в Днепровском районе попадание в ДЕПО. Кроме того, БпЛА попал в 18-этажный дом, пожар на третьем этаже. На пятом этаже под завалами может быть человек. Продолжаются поисково-спасательные работы.

В 09:09 мэр Киева заявил, что в результате атаки без теплоснабжения сейчас находится почти треть столицы.

