Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

Сноубордисты, фристайлисты и горнолыжники разыгрывают медали в самых зрелищных дисциплинах дня.

Смотрите вечерние баталии фигуристов и хоккейные матчи звезд НХЛ в прямом эфире / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine

Кратко:

Украина будет соревноваться в 8 дисциплинах Олимпиады 11 февраля

Биатлон, санный спорт, лыжное двоеборье и фристайл – ключевые старты

Вечерние программы включают фигурное катание и хоккей звезд НХЛ

Завтра, 11 февраля, Зимние Олимпийские игры в Италии вступают в свою активную фазу. Для украинских болельщиков день обещает быть насыщенным: от решающих выстрелов в биатлоне до исторического дебюта на санной трассе в Кортине. Всего в среду разыграют 8 комплектов наград, сообщает официальный сайт Зимних Олимпийских игр.

Биатлон

В 15:15 по киевскому времени внимание сосредоточится на стадионе в Антгольце, где стартует женская индивидуальная гонка на 15 км. Каждый промах наказывается штрафной минутой, что делает эту дисциплину благоприятной для украинских стрелков.

В состав сборной вошли опытная Юлия Джима и молодая надежда Кристина Дмитренко, которая уже проявила себя на взрослом уровне. Также будут бороться за высокие места Александра Меркушина и Дарья Чалик. Это потенциально самое медальное событие для Украины за день.

Санный спорт

Вечерняя программа в Кортине-д'Ампеццо (начало в 18:00) откроется историческим стартом женских двоек. Украину представляют Елена Стецькив и Александра Мох. Мужские заезды экипажей начнутся в 18:51. Украину выставят две пары: Игорь Гой / Назарий Качмар и Даниил Марциновский / Богдан Бабура.

Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

За чем следить утром и днем

День начнется с прыжков в лыжном двоеборье: в 11:00 на старт выйдут Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец, а финальная гонка на 10 км пройдет в 14:45. Параллельно состоятся соревнования в других дисциплинах:

11:30 — слоупстайл во фристайле;

12:30 — супергигант в горнолыжном спорте;

13:15 — финальные спуски в женском могуле;

12:45 — медали в контактном сноуборд-кроссе.

Вечерний прайм-тайм

День завершится произвольным танцем в фигурном катании в 20:30. Хоккейные фанаты смогут следить за матчами группового этапа с участием звезд НХЛ: Финляндия встретится со Словакией в 17:40, а Швеция сыграет против хозяев Италии в 22:10.

Олимпиада-2026 - последние новости

Напомним, Главред писал, что сборная Украины определилась с четверкой спортсменов на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026 в Антгольце. В команде будут стартовать Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Также скелетонист Владислав Гераскевич представляет Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисована часть спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Кроме того, стало известно, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

