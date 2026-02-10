Укр
Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

Руслан Иваненко
10 февраля 2026, 23:24
Сноубордисты, фристайлисты и горнолыжники разыгрывают медали в самых зрелищных дисциплинах дня.
Зимние Олимпийские игры
Смотрите вечерние баталии фигуристов и хоккейные матчи звезд НХЛ в прямом эфире / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olympic_team_ukraine

Кратко:

  • Украина будет соревноваться в 8 дисциплинах Олимпиады 11 февраля
  • Биатлон, санный спорт, лыжное двоеборье и фристайл – ключевые старты
  • Вечерние программы включают фигурное катание и хоккей звезд НХЛ

Завтра, 11 февраля, Зимние Олимпийские игры в Италии вступают в свою активную фазу. Для украинских болельщиков день обещает быть насыщенным: от решающих выстрелов в биатлоне до исторического дебюта на санной трассе в Кортине. Всего в среду разыграют 8 комплектов наград, сообщает официальный сайт Зимних Олимпийских игр.

Биатлон

В 15:15 по киевскому времени внимание сосредоточится на стадионе в Антгольце, где стартует женская индивидуальная гонка на 15 км. Каждый промах наказывается штрафной минутой, что делает эту дисциплину благоприятной для украинских стрелков.

В состав сборной вошли опытная Юлия Джима и молодая надежда Кристина Дмитренко, которая уже проявила себя на взрослом уровне. Также будут бороться за высокие места Александра Меркушина и Дарья Чалик. Это потенциально самое медальное событие для Украины за день.

Санный спорт

Вечерняя программа в Кортине-д'Ампеццо (начало в 18:00) откроется историческим стартом женских двоек. Украину представляют Елена Стецькив и Александра Мох. Мужские заезды экипажей начнутся в 18:51. Украину выставят две пары: Игорь Гой / Назарий Качмар и Даниил Марциновский / Богдан Бабура.

Зимние Олимпийские игры – 2026
Зимние Олимпийские игры – 2026 / Инфографика: Главред

За чем следить утром и днем

День начнется с прыжков в лыжном двоеборье: в 11:00 на старт выйдут Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец, а финальная гонка на 10 км пройдет в 14:45. Параллельно состоятся соревнования в других дисциплинах:

  • 11:30 — слоупстайл во фристайле;
  • 12:30 — супергигант в горнолыжном спорте;
  • 13:15 — финальные спуски в женском могуле;
  • 12:45 — медали в контактном сноуборд-кроссе.

Вечерний прайм-тайм

День завершится произвольным танцем в фигурном катании в 20:30. Хоккейные фанаты смогут следить за матчами группового этапа с участием звезд НХЛ: Финляндия встретится со Словакией в 17:40, а Швеция сыграет против хозяев Италии в 22:10.

Олимпиада-2026 - последние новости

Напомним, Главред писал, что сборная Украины определилась с четверкой спортсменов на мужскую индивидуальную гонку Олимпиады-2026 в Антгольце. В команде будут стартовать Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Также скелетонист Владислав Гераскевич представляет Украину на Олимпийских играх. Накануне соревнований он рассказал в Instagram, что планирует выступать в шлеме, на котором нарисована часть спортсменов, убитых во время войны страной-агрессором Россией и оккупантами.

Кроме того, стало известно, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Зимние Олимпийские игры 2026 - что известно

Основные соревнования будут проходить в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где в последний раз итальянцы принимали зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Милан примет церемонию открытия на новом стадионе и медали в художественной гимнастике и конькобежном спорте, а Кортина — лыжи, сноуборд и фигурное катание. Планируется более 3 тыс. атлетов из 90+ стран. Участники будут соревноваться в 116 медальных событиях восьми зимних дисциплин: биатлон, лыжные гонки, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание и керлинг. Новинками стали смешанная эстафета в биатлоне и акробатический фристайл. wikipedia

новости спорта Зимние Олимпийские игры - 2026
15:57

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

15:52

"Два важных решения": Ксения Мишина появилась с сыном за границейВидео

15:26

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

15:24

Кот женщины бесследно исчез: через 10 лет ей позвонили и рассказали правду

14:40

Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на МасленицуВидео

14:40

Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

14:32

Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

14:20

Вечно недовольны: астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться

14:19

Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра 11 февраля: Раку - поспешить, Скорпионам - открытия

