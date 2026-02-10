Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

Ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому время и объем отключений для конкретного адреса стоит проверять отдельно.

В Укрэнерго разъяснили, как будут отключать свет 11 февраля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

11 февраля по всей Украине вводят почасовые отключения электроэнергии

Для промышленных потребителей будут ограничения мощности

Причина — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Завтра, в среду, 11 февраля, во всех регионах Украины будут применены графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей — ограничения мощности. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, которые до сих пор влияют на стабильность энергосистемы страны.

В компании отмечают, что ситуация в электросети может меняться в течение дня, поэтому время и объем отключений для конкретного адреса следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

НЭК "Укрэнерго" также напоминает украинцам о необходимости экономного потребления электроэнергии. Пользователям советуют максимально ограничить работу мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время — после 23:00.

"Когда электроэнергия появляется по графику — используйте ее экономно", — призывают в компании.

Когда ситуация в энергетике может улучшиться — прогноз эксперта

Ближайшие три недели зимы могут стать особенно сложными для энергоснабжения Украины из-за усиления морозов. Украинцам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям со светом.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

По словам главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, пока российская сторона не готова к каким-либо договоренностям или "энергетическому перемирию", поэтому на внешнюю помощь рассчитывать не стоит.

В то же время эксперт прогнозирует улучшение ситуации уже с середины февраля. Стабилизация энергосистемы ожидается благодаря увеличению светового дня и более активной работе солнечных электростанций, что снизит нагрузку на традиционную генерацию и сделает поставки электроэнергии более стабильными.

Как ранее писал Главред, правительство Украины пересматривает список объектов критической инфраструктуры, чтобы высвободить больше электроэнергии для населения. Из-за низких температур вторник и среда, как и сегодня, пройдут по сложным графикам, хотя днем систему частично поддерживает солнечная генерация.

Кроме того, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя массированные атаки РФ, отметил, что с повышением температуры воздуха интенсивность таких ударов может уменьшиться.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

