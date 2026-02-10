Укр
Читать на украинском
"Вернулись с победой": раскрыта позиция Нурлана Сабурова о войне

Кристина Трохимчук
10 февраля 2026, 13:52
Нурлан Сабуров скрывал свою помощь российским оккупантам.
Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Нурлан Сабуров

После внезапной депортации из РФ скандального комика Нурлана Сабурова, который родом из Казахстана, в сети начали появляться факты его сотрудничества с армией РФ. В Telegram чиновницы страны-агрессора было осталось видео, которое подтверждает помощь комика российским оккупантам и его поддержку террористического вторжения РФ в Украину.

Как стало понятно из видео, Сабуров лично поставил 10 мотоциклов одному из подразделений армии РФ — "Легиону Вагнер Истра". Это военное формирование появилось в составе Минобороны РФ после смерти Евгения Пригожина и объединило бывших командиров ЧВК "Вагнер", которые согласились перейти под руководство российских властей. Комик передал подразделению технику, которая, как заявляется, должна была использоваться для снабжения военных на передовой.

Нурлан Сабуров передает мотоциклы армии РФ
Нурлан Сабуров передает мотоциклы армии РФ / скрин из видео

"Сегодня делаем хорошее дело. Помогаем бойцам "Легиона Вагнера Истра" под руководством героя России Александра Кузнецова, который, надеюсь, примет мою помощь в виде этих мощных мотоциклов "Эндуро". Они обязательно понадобятся для доставки помощи, доставки провианта", — заявляет в видео Сабуров.

Более того, в своей речи Нурлан желает здоровья российским оккупантам и ждет их с победой — как можно понять, никакой нейтральной позиции, которую ранее Сабуров пытался демонстрировать публично.

"Дай Бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой", — завершил речь артист.

Нурлан Сабуров помогал российским оккупантам
Нурлан Сабуров помогал российским оккупантам / скрин из видео

Нурлан Сабуров — запрет на въезд в РФ

Напомним, что комика депортировали в Казахстан и запретили въезд в РФ на 50 лет. Формальными причинами депортации артиста, который был ведущим популярного юмористического шоу "Что было дальше?", стали нарушения миграционного законодательства, проблемы с налоговой и "критика СВО" — террористической войны РФ против Украины.

Мотоциклы для вагнеровцев
Мотоциклы для вагнеровцев / скрин из видео

Ранее Главред сообщал, что певица Вера Брежнева недавно отпраздновала свое 44-летие и поделилась снимками с роскошного празднования. Внимание поклонников привлекли кадры артистки с родными, на которых можно увидеть три поколения ее семьи.

Также артист и бывший судья Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко решил пошутить над финалистами этого года. Поклонники сразу увидели в образе артистки отсылку к Jerry Heil, которая пришла на Нацотбор с песней, наполненной религиозными мотивами.

Про персону: Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров — казахский и российский комик, получивший широкую популярность благодаря выступлениям в жанре стендап, сообщает Википедия. В 2013 году попробовал себя в рубрике Открытый микрофон в шоу Stand Up на ТНТ. Попав на телевидение, прославился дерзким стилем поведения.

С апреля 2019 года – ведущий шоу "Что было дальше?", которое выходит на YouTube.

