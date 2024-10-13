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Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

Сергей Кущ
13 октября 2024, 22:18
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Главред собрал карты боевых действий в реальном времени.

Онлайн-карта боевых действий в Украине
Онлайн-карта боевых действий в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот, facebook.com/GeneralStaff.ua

Война в Украине длится с 2022 года. За это время произошло много событий на фронте, за которыми активно следят украинцы и жители других стран.

Главред собрал карты боевых действий в реальном времени, которые максимально покажут обстановку на передовой, но важно учитывать, что самую точную информацию может предоставить только Генштаб.

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Онлайн карта боевых действий Deepstate

Deepstate с начала войны стал одним из самых популярных сервисов, которые освещают события на фронте.

Условные обозначения на карте Deep State:

  • синий: территория, освобожденная за последние две недели
  • зеленый: освобожденная территория
  • серый: территория, требующая уточнения
  • красный: территория, оккупированная россиянами
  • темно-красный: территория Крыма и ОРДЛО
  • светло-красный: оккупированные территории других государств

Карта боевых действий liveuamap.com

На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов. Также на сайте можно узнать, куда россияне наносят ракетные и удары и последние новости с фронта.

Как не следует использовать карты боевых действий

Как не следует использовать карты боевых действий

Интерактивные онлайн карты, которые обновляются на основе данных из официальных источников, могут содержать ошибки и неточности. Иногда информация остается засекреченной или поступает с задержкой. Поэтому важно понимать, как неправильно пользоваться такими картами.

  • Не распространяйте неподтвержденные данные. Избегайте делиться информацией, которая может быть искажена или недостоверна. Даже проверенные карты, основанные на достоверных источниках, могут содержать ошибки. Ваш анализ и интерпретация изменений на карте также должны быть критическими и осторожными.
  • Не используйте карты для планирования действий. Карты боевых действий предназначены исключительно для информирования о текущей ситуации на фронте. Не полагайтесь на них при планировании перевозки гуманитарной помощи, эвакуации или любых других операций. Для обеспечения безопасности всегда опирайтесь на официальные источники и подтвержденные данные о "зеленых коридорах".

Условные обозначения на карте liveuamap.com:

  • синий - территории под контролем правительства Украины, НАТО, других сил союзников;
  • светло-красный - Россия, Беларусь, Приднестровье.
  • Участки на карте, обозначенные красным цветом - временно оккупированные территории Украины.

Карта боевых действий ISW

ISW (Институт изучения войны) не только анализирует ход боевых действий, но составляет и периодически обновляет свою карту.

Условные обозначения на карте ISW:

  • черный: оккупированный Крым и ОРДЛО
  • красный: оккупированные территории во время полномасштабной войны
  • красный пунктир: захваченные земли оккупантами за последние 24 часа
  • синий пунктир: освобожденные земли Украиной за последние 24 часа
  • голубой пунктир: заявления Украины о контрнаступлении и сопротивлении.

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война в Украине боевые действия Институт изучения войны DeepState
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