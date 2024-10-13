Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

Главред собрал карты боевых действий в реальном времени.

https://glavred.info/ukraine/onlayn-karta-boevyh-deystviy-10604855.html Ссылка скопирована

Онлайн-карта боевых действий в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот, facebook.com/GeneralStaff.ua

Война в Украине длится с 2022 года. За это время произошло много событий на фронте, за которыми активно следят украинцы и жители других стран.

Главред собрал карты боевых действий в реальном времени, которые максимально покажут обстановку на передовой, но важно учитывать, что самую точную информацию может предоставить только Генштаб.

видео дня

Онлайн карта боевых действий Deepstate

Deepstate с начала войны стал одним из самых популярных сервисов, которые освещают события на фронте.

Условные обозначения на карте Deep State:

синий : территория, освобожденная за последние две недели

: территория, освобожденная за последние две недели зеленый : освобожденная территория

: освобожденная территория серый : территория, требующая уточнения

: территория, требующая уточнения красный : территория, оккупированная россиянами

: территория, оккупированная россиянами темно-красный : территория Крыма и ОРДЛО

: территория Крыма и ОРДЛО светло-красный : оккупированные территории других государств

Карта боевых действий liveuamap.com

На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов. Также на сайте можно узнать, куда россияне наносят ракетные и удары и последние новости с фронта.

Как не следует использовать карты боевых действий Как не следует использовать карты боевых действий Интерактивные онлайн карты, которые обновляются на основе данных из официальных источников, могут содержать ошибки и неточности. Иногда информация остается засекреченной или поступает с задержкой. Поэтому важно понимать, как неправильно пользоваться такими картами. Не распространяйте неподтвержденные данные. Избегайте делиться информацией, которая может быть искажена или недостоверна. Даже проверенные карты, основанные на достоверных источниках, могут содержать ошибки. Ваш анализ и интерпретация изменений на карте также должны быть критическими и осторожными.

Не используйте карты для планирования действий. Карты боевых действий предназначены исключительно для информирования о текущей ситуации на фронте. Не полагайтесь на них при планировании перевозки гуманитарной помощи, эвакуации или любых других операций. Для обеспечения безопасности всегда опирайтесь на официальные источники и подтвержденные данные о "зеленых коридорах".

Условные обозначения на карте liveuamap.com:

синий - территории под контролем правительства Украины, НАТО, других сил союзников;

светло-красный - Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, обозначенные красным цветом - временно оккупированные территории Украины.

Карта боевых действий ISW

ISW (Институт изучения войны) не только анализирует ход боевых действий, но составляет и периодически обновляет свою карту.

Условные обозначения на карте ISW:

черный : оккупированный Крым и ОРДЛО

: оккупированный Крым и ОРДЛО красный : оккупированные территории во время полномасштабной войны

: оккупированные территории во время полномасштабной войны красный пунктир : захваченные земли оккупантами за последние 24 часа

: захваченные земли оккупантами за последние 24 часа синий пунктир : освобожденные земли Украиной за последние 24 часа

: освобожденные земли Украиной за последние 24 часа голубой пунктир : заявления Украины о контрнаступлении и сопротивлении.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред