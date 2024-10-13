Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

Война в Украине длится с 2022 года. За это время произошло много событий на фронте, за которыми активно следят украинцы и жители других стран.
Главред собрал карты боевых действий в реальном времени, которые максимально покажут обстановку на передовой, но важно учитывать, что самую точную информацию может предоставить только Генштаб.
Онлайн карта боевых действий Deepstate
Deepstate с начала войны стал одним из самых популярных сервисов, которые освещают события на фронте.
Условные обозначения на карте Deep State:
- синий: территория, освобожденная за последние две недели
- зеленый: освобожденная территория
- серый: территория, требующая уточнения
- красный: территория, оккупированная россиянами
- темно-красный: территория Крыма и ОРДЛО
- светло-красный: оккупированные территории других государств
Карта боевых действий liveuamap.com
На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов. Также на сайте можно узнать, куда россияне наносят ракетные и удары и последние новости с фронта.
Как не следует использовать карты боевых действий
Как не следует использовать карты боевых действий
Интерактивные онлайн карты, которые обновляются на основе данных из официальных источников, могут содержать ошибки и неточности. Иногда информация остается засекреченной или поступает с задержкой. Поэтому важно понимать, как неправильно пользоваться такими картами.
- Не распространяйте неподтвержденные данные. Избегайте делиться информацией, которая может быть искажена или недостоверна. Даже проверенные карты, основанные на достоверных источниках, могут содержать ошибки. Ваш анализ и интерпретация изменений на карте также должны быть критическими и осторожными.
- Не используйте карты для планирования действий. Карты боевых действий предназначены исключительно для информирования о текущей ситуации на фронте. Не полагайтесь на них при планировании перевозки гуманитарной помощи, эвакуации или любых других операций. Для обеспечения безопасности всегда опирайтесь на официальные источники и подтвержденные данные о "зеленых коридорах".
Условные обозначения на карте liveuamap.com:
- синий - территории под контролем правительства Украины, НАТО, других сил союзников;
- светло-красный - Россия, Беларусь, Приднестровье.
- Участки на карте, обозначенные красным цветом - временно оккупированные территории Украины.
Карта боевых действий ISW
ISW (Институт изучения войны) не только анализирует ход боевых действий, но составляет и периодически обновляет свою карту.
Условные обозначения на карте ISW:
- черный: оккупированный Крым и ОРДЛО
- красный: оккупированные территории во время полномасштабной войны
- красный пунктир: захваченные земли оккупантами за последние 24 часа
- синий пунктир: освобожденные земли Украиной за последние 24 часа
- голубой пунктир: заявления Украины о контрнаступлении и сопротивлении.
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