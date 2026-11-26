Армия РФ нанесла удар с помощью реактивного дрона по Киевскому району Харькова.

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Ракета "Бандероль" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, "Милитарный"

Что произошло:

Реактивный дрон РФ попал в здание вуза в Харькове

В Киевском районе погибла 86-летняя женщина

Еще шесть человек пострадали, двое из них получили ожоги

26 ноября российская оккупационная армия нанесла удар реактивным дроном по зданию вуза в Киевском районе Харькова. Погибла 86-летняя женщина, ещё шесть человек пострадали. Атака произошла через несколько часов после ночного обстрела. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"По предварительной информации, в Киевском районе погибла 86-летняя женщина. Также ранен 75-летний мужчина, ему оказывается медицинская помощь", - написал Синегубов. видео дня

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в Киевском районе есть еще трое пострадавших. Среди них - две женщины и молодая девушка.

"Женщины 53 и 66 лет получили ожоги, им оказывают медицинскую помощь. 18-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию", - добавил он.

Позже Синегубов уточнил, что в Киевском районе пострадали еще два человека. Всего на данный момент известно об одном погибшем и шести пострадавших.

"Ранения получили мужчины 75 и 52 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Что известно об ударе по ХАИ

Удар по Киевскому району оккупанты нанесли около 11:23, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Через несколько минут мэр написал, что Слободской район атаковала вражеская "Бандероль".

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Еще примерно через 15 минут Терехов сообщил о попадании в вуз.

"Реактивный вражеский дрон нанес удар по зданию одного из вузов в Киевском районе", - написал мэр.

По информации РБК-Украина, под удар попал Харьковский авиационный институт. Название вуза в официальных сообщениях городских властей и ОВА на данный момент не указано.

Чем опасны реактивные "Шахеды"

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия с августа существенно изменила набор средств для нанесения ударов по Украине.

"Россияне существенно увеличили количество относительно дешевых средств, которые уже смогли или еще пытаются довести до крупномасштабного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - подчеркнул специалист.

Отдельно эксперт обратил внимание на новые типы реактивных средств, среди которых и "Бандероль", которой оккупанты атаковали Слободской район.

"Если раньше это в основном были средства, запускаемые с земли, то сейчас, помимо "Бандероли", появляются С-71К "Ковер" - это воздушная платформа, нечто среднее между дешевым дроном и дешевой крылатой ракетой, - и С-71М "Монохром", - пояснил Криволап.

Обстрелы Харькова - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 20 ноября российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона в больницу пострадали четыре человека. В здании выбило более 50 окон.

На следующий день оккупанты атаковали жилой дом в Харьковской области. Ударный беспилотник попал в пятиэтажное здание в поселке Солоницывка, где пострадали 11 человек. Среди раненых - двое детей.

В начале ноября россияне наносили удары по харьковским больницам и авиабомбами. В ночь на 3 ноября ФАБ-250 с модулем УМПК попала в больницу в Немишлянском районе. Пострадали 73 человека, среди них - пациенты и медики.

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