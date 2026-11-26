На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно о трёх пострадавших. Ещё одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе.

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​ Вражеский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Что произошло:

Дрон РФ попал в многоэтажку в Новобаварском районе

На 15-м этаже горит квартира, под завалами могут находиться люди

Известно о трёх пострадавших

Утром 26 ноября российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15 этаже вспыхнул пожар, под завалами могут находиться люди.

Известно как минимум о трёх пострадавших. Ещё одно попадание зафиксировали в Холодногорском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Первое сообщение об ударе мэр опубликовал после 5 утра.

"Попадание вражеского дрона по многоэтажному дому в Новобаварском районе. На месте пожар", - написал Терехов.

Через несколько минут он сообщил об ещё одном попадании - в Холодногорском районе. Последствия там уточняются, на местах работают соответствующие службы.

Что известно о пострадавших

Около 05:46 Терехов обновил информацию о последствиях удара по Новобаварскому району.

"В Новобаварском районе горит квартира на 15-м этаже, также есть информация о людях, заблокированных под завалами. На данный момент известно о трёх пострадавших", - написал мэр.

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Харькова. По состоянию на утро официальных данных о погибших нет, информация о последствиях уточняется.

Обновлено. В результате попадания в многоэтажку один человек погиб, сообщил Терехов в 06:56.

По состоянию на 07:12 еще одно тело погибшего человека найдено в квартире, куда влетел вражеский "шахед".

Как оккупанты атакуют Харьков в последние дни

Удары по городу продолжаются почти круглосуточно. По данным городских и областных властей:

24 ноября реактивный "Шахед" нанес удар по Слободскому району, ещё один дрон упал на открытую территорию в Немишлянском районе;

25 ноября оккупанты дважды атаковали дронами Слободской район, пострадал 26-летний мужчина, ещё одно попадание реактивного дрона было в Индустриальном районе.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Какие цели могут поражать "Шахеды"

Специалист по радиотехнологиям и дронам Сергей "Флеш" Бескрестнов еще летом предупреждал о новой угрозе. По его словам, реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением имеют ограниченную дальность, но в зоне досягаемости могут атаковать как неподвижные, так и движущиеся цели.

"Как вы знаете, большую угрозу сейчас представляют реактивные „Шахеды" с онлайн-управлением. На данный момент такие „Шахеды" имеют ограничения по дальности управления, связанные с особенностями технологии. Все, что обозначено красной зоной, попадает в зону потенциальной атаки „Шахедов" с онлайн-управлением. В этой зоне „Шахед" может атаковать как движущиеся, так и неподвижные цели", - пояснил Бескрестнов.

Эксперт также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться об укрытии для людей.

"Красная зона - зона риска", - подчеркнул Бескрестнов.

Обстрелы Харькова - новости

Как сообщал Главред, ночью 20 ноября российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон. Это не первый удар по харьковским больницам в этом месяце - в начале ноября оккупанты атаковали медицинское учреждение в Немишлянском районе.

Жилые высотки Харькова также регулярно попадают под удары российских дронов. В частности, 12 октября вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажке в Харькове, вызвав разрушения. Повреждения получили верхние этажи здания.

Впоследствии под удар попала высотка в Основянском районе. Тогда в результате попадания дрона пострадали два человека, среди них 4-летний мальчик.

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