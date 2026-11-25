Блогер показал, чем очистить кухонную плитку от налета.

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Простое, но эффективное домашнее средство для очистки плитки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как приготовить домашнее средство для очистки кухонной плитки

Сколько времени оставлять пасту на загрязненной поверхности

Как отмыть жир, налет и грязь в швах между плиткой

Отмыть кухонную плитку от застарелого жира, желтых пятен и грязного налета можно с помощью простых средств, которые найдутся почти на каждой кухне.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360" показал необычный способ очистки поверхностей с использованием кукурузного крахмала.

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Чем отмыть кухонную плитку от застарелого жира

Для приготовления домашней смеси автор использовал три основных компонента. Вместо специализированной бытовой химии он взял продукты, которые уже были на кухне:

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 столовая ложка моющего средства;

небольшое количество тёплой воды.

"Если у вас есть картофельный крахмал, берите его. В принципе, думаю, разницы не будет", - подчеркнул блогер.

Все ингредиенты нужно поместить в миску и перемешать. После этого постепенно добавлять тёплую воду, чтобы получить густую пастообразную консистенцию. Важно не перелить жидкость, иначе смесь будет слишком жидкой и будет стекать с плитки.

Готовую смесь нужно хорошо перемешать, чтобы избавиться от комочков, и оставить на некоторое время постоять.

Как правильно наносить домашнюю смесь на грязную плитку

Для нанесения пасты понадобится обычная кухонная губка. Ею нужно равномерно распределить смесь по загрязнённой плитке, не пропуская отдельных участков.

После нанесения автор заметил, что желтый налет начал сходить практически сразу, ещё до использования щетки.

"Намазал, и уже стало значительно светлее. Желтое пятно прямо сверху, вот видите, растворилось. Ничего ещё даже не делал, просто нанёс", - отметил он.

После нанесения пасту рекомендуется оставить на поверхности на 3–5 минут. За это время, как объясняет автор, смесь должна подействовать на загрязнения, после чего их будет легче удалить.

Как очистить швы между плиткой от грязи

Особого внимания при уборке требуют швы между плиткой. Именно в этих местах часто скапливаются загрязнения, которые сложно удалить обычной губкой.

Как отмыть плитку на кухне / Инфографика: Главред

Для очистки труднодоступных участков автор использовал обычную зубную щетку. Благодаря небольшому размеру ею удобно добираться до углов, пространства возле крючков и пластиковых планок над плиткой.

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