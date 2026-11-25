Коротко:
- Мерц предупредил, что амбиции РФ не ограничиваются Украиной
- Россия эскалирует в Балтийском регионе, Польше и в космосе
- Германия обещает срочные решения в сфере обороны
Россия хочет большего, чем просто Украина, - с таким предупреждением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, страна-агрессор уже прибегает к эскалации в Балтийском регионе и даже в пределах границ Германии.
Мерц выступил в Бундестаге 25 ноября во время дебатов о бюджете, передает The Guardian. Канцлер заявил, что Германия "слишком долго пренебрегала фундаментальными вопросами" в сфере обороны, инфраструктуры, демографии и экономики.
Поэтому, по убеждению Мерца, решения нужно принимать срочно, прежде всего в сфере обороны. Главной причиной он назвал угрозу со стороны России.
Канцлер также жестко высказался о тех, кто не замечает этой угрозы.
"Россия точно знает, чего хочет, и Россия хочет большего, чем просто Украина. Любой, кто не может этого понять, либо не понимает, каков мир, либо отстаивает совершенно иную повестку дня - такую, которая противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям нашей собственной страны", - подчеркнул Мерц.
Где Россия обостряет ситуацию?
По словам канцлера, Москва обостряет напряженность в Балтийском регионе, в Польше и даже в космосе. Эскалация, подчеркнул он, затрагивает и территорию самой Германии.
"Она прибегает к эскалации в крупных масштабах - в том числе в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Такова ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны и будем устанавливать четкие границы для России", - заявил Мерц.
Мерц и Россия - новости
Как сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте пообещал защищать каждый дюйм территории Альянса, в том числе в космосе. Так он отреагировал на сообщения немецких СМИ о возможных планах РФ вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой. Мерц эту информацию не подтвердил и не опроверг, но назвал такие планы признаком готовности Москвы к эскалации.
В Германии также ответили на претензии Путина о 1997 годе. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал требование Путина несерьезным. По его словам, мир в Европе возможен лишь вопреки России.
Кроме того, Мерц высказался о прошлом Альянса. Канцлер назвал главной ошибкой НАТО решение Бухарестского саммита 2008 года по Украине. Он также поддержал идею вернуться к вопросу о членстве Украины в Альянсе.
Читайте также:
- Спутник с ядерным зарядом: зачем РФ хочет вывести оружие на орбиту и как отреагировало НАТО
- "Пусть вернет Крым и Донбасс": в Германии ответили на претензии Путина
- Мерц анонсировал новый раунд переговоров: что готовят при участии четырех сторон
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред