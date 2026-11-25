В этом праздничном сезоне дизайнеры предлагают отойти от привычного декора и обратить внимание на более простые решения.

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Рождественская елка 2026 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие елки будут в моде в 2026 году

Какие украшения и цвета выбрать для рождественской елки

Чем дополнить праздничный декор, кроме елки

Рождественский декор в 2026 году изменит привычное представление о праздничной елке. В центре внимания будут простота, уют и естественность, а традиционное оформление с большим количеством блестящих украшений постепенно уйдет на второй план. Некоторые популярные решения прошлых сезонов уступят место новым деталям.

Главред расскажет, какая елка будет в моде в 2026 году.

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Елки с естественной формой и минимумом украшений

В 2026 году в моде будут елки, сохраняющие естественную форму. Идеально симметричные деревья, равномерно усыпанные десятками одинаковых шариков, уступят место более непринужденному оформлению, пишет Wprost.

Ветви могут располагаться неравномерно, а между украшениями будет оставаться свободное пространство. Не нужно заполнять каждый пустой участок дерева: нескольких удачно подобранных деталей хватит, чтобы создать праздничный вид. Такой подход позволяет сохранить естественную красоту хвои и не перегружать елку декором.

Бумажные звёздочки и украшения ручной работы

Одним из главных трендов станут бумажные украшения. На елки будут размещать большие белые звёзды, объёмные розетки, небольшие флажки и другие подвески из бумаги. Они хорошо смотрятся на фоне зелёных веток и не требуют дополнительного блеска.

Такие украшения легко сочетать с деревянными деталями, стеклянными шариками и натуральными тканями. К тому же бумажные украшения можно сделать самостоятельно. Это позволит разнообразить праздничное оформление и придать ему индивидуальность.

Бархатные банты вместо традиционных гирлянд

Еще одна заметная тенденция - использование лент и небольших бантов. Их не нужно обматывать вокруг всей елки: достаточно разместить несколько деталей на отдельных ветках.

Для такого декора подойдут бархатные, хлопковые и льняные ленты. Особенно актуальными будут бордовый, шоколадно-коричневый и темно-красный цвета. Они придадут елке выразительность, но не сделают оформление слишком пышным.

Какие цвета будут в моде в 2026 году

В рождественском декоре будут преобладать спокойные природные оттенки. Основу составят белый, кремовый, бежевый, тёплый коричневый и нежный золотистый цвета. Такая палитра хорошо сочетается с зелёной хвоей и создаёт гармоничное оформление.

В то же время полностью отказываться от ярких акцентов не нужно. Розовые и бордовые украшения помогут разнообразить сдержанную гамму. Также можно сочетать несколько любимых оттенков, не придерживаясь одной строгой цветовой схемы.

Хвойные ветки в вазах как альтернатива елке

Праздничный декор не будет ограничиваться украшением рождественской елки. В 2026 году актуальными будут композиции из отдельных веток сосны, ели и березы. Их можно поставить в вазу и дополнить несколькими бумажными звёздочками или небольшими подвесками.

Интересно смотрятся сочетания хвойной зелени с березовыми побегами и природными декоративными элементами. Для завершения композиции подойдет керамическая ваза или сосуд насыщенного цвета.

Такие украшения можно разместить на обеденном столе, комоде или подоконнике. Они дополнят основную елку или станут альтернативой большому дереву, если дома недостаточно места.

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