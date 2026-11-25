Помимо клада, исследователи обнаружили каменный топор возрастом около 7000 лет и стеклянную бусину с орнаментом.

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Найден уникальный клад / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pexels/Karen Laårk Boshoff

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Во время строительных работ археологи нашли уникальный клад

Обнаружены монеты, возраст которых превышает две тысячи лет

В венгерском городе Сомбатгей во время строительных работ археологи нашли уникальный клад - 208 серебряных монет кельтского происхождения, возраст которых превышает две тысячи лет.

Примечательно, что артефакты находились всего в 30 сантиметрах под землей. Об этом сообщает Metro.

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Находку сделали во время возведения новой электроподстанции. После обнаружения первых монет специалисты обследовали территорию металлоискателями и нашли более двух килограммов серебра. Монеты, известные как велемские тетрадрахмы, были спрятаны в небольшой яме, часть из них находилась внутри сосуда.

Помимо клада, исследователи обнаружили каменный топор возрастом около 7000 лет и стеклянную бусину с орнаментом в виде павлиньих глаз, датируемую 700–600 годами до нашей эры.

Также выяснилось, что ранее на этом участке располагалась римская сельскохозяйственная вилла. Несмотря на то что здания не сохранились, археологам удалось частично восстановить планировку основного сооружения. Среди наиболее необычных находок оказался древний кирпич с отпечатком собачьей лапы, который, предположительно, использовался в системе обогрева полов.

Все обнаруженные предметы планируют передать в музей Саварии в Сомбатгее, где их смогут увидеть посетители.

Тайны древностей: каким был континент миллионы лет назад

Современная Антарктида известна ледяными пустынями и экстремально низкими температурами, однако в далеком прошлом ее природный облик был совершенно другим. Геологические исследования показывают, что миллионы лет назад здесь существовали густые леса, болота и водоемы, а климат был намного теплее нынешнего.

Интерес представляют и предания полинезийских народов о путешествиях в южные широты. В частности, маорийские легенды рассказывают о мореплавателе Хуи Те Рангиора, который, согласно преданиям, мог достичь холодных южных вод еще в VII веке.

Вместе с тем археологических доказательств того, что древние мореплаватели действительно добирались до берегов Антарктиды, на сегодняшний день нет. Поэтому эта версия остается предметом дискуссий. Однако подобные предания вызывают интерес к возможностям полинезийских мореплавателей и масштабам их путешествий задолго до европейских экспедиций.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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