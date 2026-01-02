Укр
Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

2 января 2026, 02:30
Бактерии обладают уникальными генами, позволяющими им противостоять радиационному воздействию.
  • Обнаружены 26 микроскопических живых форм
  • Найдены неизвестные науке разновидности бактерий

Ученые были поражены, когда в сверхстерильных лабораториях Космического центра Кеннеди во Флориде обнаружили 26 микроскопических живых форм.

Все они оказались ранее неизвестными науке разновидностями бактерий, пишет Daily Mail.

Это открытие стало неожиданным, учитывая жесткие условия, в которых поддерживаются такие помещения: многоуровневая очистка воздуха, строгий контроль температуры и влажности, а также регулярная обработка поверхностей мощными химическими средствами. Тем не менее, микроорганизмы сумели не только сохраниться, но и выжить в подобной среде.

Исследования показали, что эти бактерии обладают уникальными генами, позволяющими им противостоять радиационному воздействию и восстанавливать повреждённую ДНК.

Образцы были найдены в так называемых чистых комнатах, где в 2007 году NASA проводило сборку марсианского посадочного аппарата Phoenix. Тогда микроорганизмы были собраны и законсервированы, однако лишь современные методы анализа ДНК дали возможность детально их изучить.

По мнению специалистов, следующим этапом станет проверка того, могли ли эти микробы пережить условия космического перелёта и потенциально сохраниться во время миссии к северной полярной области Марса, где аппарат Phoenix приземлился в 2008 году.

Исследовательская группа отмечает, что значение открытия выходит далеко за рамки космических исследований. Уникальная устойчивость этих микроорганизмов к радиации и агрессивной химической среде открывает большие перспективы для применения в биотехнологиях, включая медицину, фармацевтическую отрасль и пищевую промышленность.

Предупреждение о зонах риска: в чем опасность

Ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гринь сообщил, что основные ощутимые землетрясения в Украине связаны с Вранчанской сейсмической зоной. Также к территориям повышенного риска он отнёс Крым, район Чёрного моря и Карпаты, где возможна сейсмическая активность.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Гороскоп на сегодня 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на сегодня 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

