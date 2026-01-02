Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

Вы узнаете:
- Обнаружены 26 микроскопических живых форм
- Найдены неизвестные науке разновидности бактерий
Ученые были поражены, когда в сверхстерильных лабораториях Космического центра Кеннеди во Флориде обнаружили 26 микроскопических живых форм.
Все они оказались ранее неизвестными науке разновидностями бактерий, пишет Daily Mail.
Это открытие стало неожиданным, учитывая жесткие условия, в которых поддерживаются такие помещения: многоуровневая очистка воздуха, строгий контроль температуры и влажности, а также регулярная обработка поверхностей мощными химическими средствами. Тем не менее, микроорганизмы сумели не только сохраниться, но и выжить в подобной среде.
Исследования показали, что эти бактерии обладают уникальными генами, позволяющими им противостоять радиационному воздействию и восстанавливать повреждённую ДНК.
Образцы были найдены в так называемых чистых комнатах, где в 2007 году NASA проводило сборку марсианского посадочного аппарата Phoenix. Тогда микроорганизмы были собраны и законсервированы, однако лишь современные методы анализа ДНК дали возможность детально их изучить.
По мнению специалистов, следующим этапом станет проверка того, могли ли эти микробы пережить условия космического перелёта и потенциально сохраниться во время миссии к северной полярной области Марса, где аппарат Phoenix приземлился в 2008 году.
Исследовательская группа отмечает, что значение открытия выходит далеко за рамки космических исследований. Уникальная устойчивость этих микроорганизмов к радиации и агрессивной химической среде открывает большие перспективы для применения в биотехнологиях, включая медицину, фармацевтическую отрасль и пищевую промышленность.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
