Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

Бактерии обладают уникальными генами, позволяющими им противостоять радиационному воздействию.

https://glavred.info/nauka/sensaciya-iz-nasa-zhizn-neozhidanno-vyzhila-tam-gde-ey-ne-ostavili-ni-shansa-10728704.html Ссылка скопирована

Ученые сделали сенсационное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Pavel Danilyuk, Pixabay/Skica911

Вы узнаете:

Обнаружены 26 микроскопических живых форм

Найдены неизвестные науке разновидности бактерий

Ученые были поражены, когда в сверхстерильных лабораториях Космического центра Кеннеди во Флориде обнаружили 26 микроскопических живых форм.

Все они оказались ранее неизвестными науке разновидностями бактерий, пишет Daily Mail.

видео дня

Это открытие стало неожиданным, учитывая жесткие условия, в которых поддерживаются такие помещения: многоуровневая очистка воздуха, строгий контроль температуры и влажности, а также регулярная обработка поверхностей мощными химическими средствами. Тем не менее, микроорганизмы сумели не только сохраниться, но и выжить в подобной среде.

Исследования показали, что эти бактерии обладают уникальными генами, позволяющими им противостоять радиационному воздействию и восстанавливать повреждённую ДНК.

Образцы были найдены в так называемых чистых комнатах, где в 2007 году NASA проводило сборку марсианского посадочного аппарата Phoenix. Тогда микроорганизмы были собраны и законсервированы, однако лишь современные методы анализа ДНК дали возможность детально их изучить.

По мнению специалистов, следующим этапом станет проверка того, могли ли эти микробы пережить условия космического перелёта и потенциально сохраниться во время миссии к северной полярной области Марса, где аппарат Phoenix приземлился в 2008 году.

Исследовательская группа отмечает, что значение открытия выходит далеко за рамки космических исследований. Уникальная устойчивость этих микроорганизмов к радиации и агрессивной химической среде открывает большие перспективы для применения в биотехнологиях, включая медицину, фармацевтическую отрасль и пищевую промышленность.

Предупреждение о зонах риска: в чем опасность

Ведущий научный сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гринь сообщил, что основные ощутимые землетрясения в Украине связаны с Вранчанской сейсмической зоной. Также к территориям повышенного риска он отнёс Крым, район Чёрного моря и Карпаты, где возможна сейсмическая активность.

Ранее сообщалось о том, что Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения. Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.

Напомним, что во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

Больше новостей:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред