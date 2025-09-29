Во Львовской области произошло землетрясение: детали

Кратко:
- Подземные толчки зарегистрированы в районе города Стрый
- Магнитуда землетрясения составила 3,0 по шкале Рихтера
В воскресенье вечером, 28 сентября, на территории Львовской области было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщает главный центр специального контроля.
Подземные толчки зарегистрированы в районе города Стрый, Стрыйского района 28 сентября в 21:46. Эпицентр залегал на глубине 4 км.
По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым и обычно не представляет опасности для населения и инфраструктуры.
Специалисты призвали жителей, которые могли почувствовать подземные толчки, оставлять сообщения о своих ощущениях. Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.
Землетрясения в Украине - что известно
Ранее Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение 11 мая. Его магнитуда была 4,6.
Также и в Днестровском районе Черновицкой области фиксировалось ощутимое землетрясение. 23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы.
Ранее сейсмолог Александр Кендзера спрогнозировал новое землетрясение. По его словам, оно затронет не только нашу страну - непогода может серьезно "потрясти" и Россию.
Что такое землетрясение
Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.
Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.
Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.
Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.
