Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улиц

На дельте Дуная, прямо на границе с Румынией, расположено одно из самых необычных городов Украины - Вилково. В городе вместо привычных улиц существует сеть водных каналов, которые местные называют ериками, а основной транспорт - лодки, а не автомобили.
Почему город получил такое необычное название
Название Вилково, как пишет "Телеграф", это не просто топоним, а точный географический автограф природы. Именно в этом месте величественный Дунай разветвляется на несколько мощных рукавов: Белгородский, Очаковский, Анкудинов и Старостамбульский. На карте это разветвление выглядит как гигантская вилка, зубцы которой впадают в море. Именно эта природная особенность и дала название поселению.
Как появился город Вилково
История Вилково началась в середине XVIII века и была написана беженцами. Первыми здесь поселились староверы-липованы, спасавшиеся от религиозных гонений, а впоследствии к ним присоединились запорожские казаки.
Поскольку пригодной для жизни твердой земли в плавнях было мало, переселенцы собственноручно создавали сушу. Они прокапывали каналы (местные называют их ериками), а вынутый ил и грунт использовали для насыпания островков под строительство домов.
Вместо тротуаров в городе есть деревянные кладки шириной всего в две доски. Каналы города проложены таким образом, что традиционные лодки с заостренным носом и кормой позволяют удобно ходить вперед-назад, не разворачиваясь.
В чем секрет вилковской архитектуры и быта
Жизнь на воде требует особых инженерных решений. Традиционные дома здесь строят из камыша и обмазывают речной глиной. Такие сооружения не только экологичны и теплы, но и очень легки. Это позволяет хозяевам периодически "поднимать" дом, наращивая фундамент, чтобы защитить жилье от сезонных паводков Дуная.
Большинство из 10 тысяч жителей города - староверы-липованы, которые сохраняют религиозные обряды и традиции. В Вилково действуют две старообрядческие церкви и один православный храм.
Чем живет Вилково сегодня
Основу экономики города составляют рыболовство и сельское хозяйство. Местные жители выращивают клубнику, груши, яблоки и уникальный виноград сорта "Новак", который растет на водно-илистых почвах. Огороды расположены на островах трехуровнево: клубника внизу, виноград посередине, яблони и груши — сверху.
Зимой жители активно заготавливают камыш на экспорт, который используют для экологических крыш в Европе. Некоторые семьи продолжают мастерить традиционные деревянные лодки по старинным технологиям.
Какие природные сокровища скрывает Дунайский заповедник
Вокруг города раскинулся Дунайский биосферный заповедник - настоящий рай для экотуристов. Это одна из самых богатых экосистем Европы, где обитают розовые пеликаны, редкие виды рыб и более 5 тысяч видов животных.
Главным магнитом для путешественников является поездка к "Нулевому километру" — месту, где Дунай впадает в Черное море. Интересно, что бетонный знак "0 км" приходится регулярно перемещать, поскольку река ежегодно выносит столько ила, что Украина в этом месте буквально прирастает новой территорией на несколько метров каждый год.
