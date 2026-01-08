Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улиц

Самый нетипичный город Украины расположен на самой границе с Румынией.

Где находится Вилково и чем оно уникально / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Где находится город Вилково и чем он уникален

Как и когда появился город

Кто первым поселился в Вилково

На дельте Дуная, прямо на границе с Румынией, расположено одно из самых необычных городов Украины - Вилково. В городе вместо привычных улиц существует сеть водных каналов, которые местные называют ериками, а основной транспорт - лодки, а не автомобили.

Главред узнал об уникальном городе, в котором нет дорог.

Почему город получил такое необычное название

Название Вилково, как пишет "Телеграф", это не просто топоним, а точный географический автограф природы. Именно в этом месте величественный Дунай разветвляется на несколько мощных рукавов: Белгородский, Очаковский, Анкудинов и Старостамбульский. На карте это разветвление выглядит как гигантская вилка, зубцы которой впадают в море. Именно эта природная особенность и дала название поселению.

Как появился город Вилково

История Вилково началась в середине XVIII века и была написана беженцами. Первыми здесь поселились староверы-липованы, спасавшиеся от религиозных гонений, а впоследствии к ним присоединились запорожские казаки.

Поскольку пригодной для жизни твердой земли в плавнях было мало, переселенцы собственноручно создавали сушу. Они прокапывали каналы (местные называют их ериками), а вынутый ил и грунт использовали для насыпания островков под строительство домов.

Вместо тротуаров в городе есть деревянные кладки шириной всего в две доски. Каналы города проложены таким образом, что традиционные лодки с заостренным носом и кормой позволяют удобно ходить вперед-назад, не разворачиваясь.

В чем секрет вилковской архитектуры и быта

Жизнь на воде требует особых инженерных решений. Традиционные дома здесь строят из камыша и обмазывают речной глиной. Такие сооружения не только экологичны и теплы, но и очень легки. Это позволяет хозяевам периодически "поднимать" дом, наращивая фундамент, чтобы защитить жилье от сезонных паводков Дуная.

Большинство из 10 тысяч жителей города - староверы-липованы, которые сохраняют религиозные обряды и традиции. В Вилково действуют две старообрядческие церкви и один православный храм.

Смотрите видео о плавучем городе Вилково:

Чем живет Вилково сегодня

Основу экономики города составляют рыболовство и сельское хозяйство. Местные жители выращивают клубнику, груши, яблоки и уникальный виноград сорта "Новак", который растет на водно-илистых почвах. Огороды расположены на островах трехуровнево: клубника внизу, виноград посередине, яблони и груши — сверху.

Зимой жители активно заготавливают камыш на экспорт, который используют для экологических крыш в Европе. Некоторые семьи продолжают мастерить традиционные деревянные лодки по старинным технологиям.

Какие природные сокровища скрывает Дунайский заповедник

Вокруг города раскинулся Дунайский биосферный заповедник - настоящий рай для экотуристов. Это одна из самых богатых экосистем Европы, где обитают розовые пеликаны, редкие виды рыб и более 5 тысяч видов животных.

Главным магнитом для путешественников является поездка к "Нулевому километру" — месту, где Дунай впадает в Черное море. Интересно, что бетонный знак "0 км" приходится регулярно перемещать, поскольку река ежегодно выносит столько ила, что Украина в этом месте буквально прирастает новой территорией на несколько метров каждый год.

