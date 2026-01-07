Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

Марина Иваненко
7 января 2026, 18:49
54
Крах империи, обесценившиеся деньги и остановленные заводы создали новую реальность, в которой выживание стало искусством, а вещи — языком эпохи.
Чем запомнились 90-е?
Чем запомнились 90-е? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Без каких вещей невозможно представить 90-е годы
  • Чем интересовались в 90-е годы

90-е годы в Украине — это не просто временной отрезок. Это тектонический сдвиг реальностей. Крах советской империи оставил миллионы людей среди руин плановой экономики, где деньги за считанные месяцы превращались в бумагу, а некогда стабильные заводы останавливались навсегда.

В этом хаосе рождалась новая культура — на грани выживания и дикого капитализма. Статус больше не определялся должностью или образованием: его измеряли яркостью пиджака, весом золотой цепи и способностью "крутиться". Главред расскажет более подробно.

видео дня

Вещи как свидетели времени

Как рассказывают на канале "The Документалист", чтобы по-настоящему понять 90-е, стоит посмотреть не на политические хроники, а на предметы, которые люди носили в руках, тащили на плечах или прятали в карманах. Именно они рассказывают историю изобретательности, депрессии и первых лучей свободного мира.

"Човники": когда рынок стал единственным выходом

Когда инженеры, учителя и врачи месяцами не получали зарплату, они массово превращались в "челноков". Базар стал главным экономическим двигателем страны — местом, где можно было выжить.

Картата сумка — универсальный контейнер эпохи

Огромный полипропиленовый баул стал главным символом мелкого импорта. Дешевый, невероятно прочный и бездонный, он вмещал все: от водки и сала до турецких пуховиков.

Човники забивали этими сумками салоны самолетов и проходы поездов, создавая первые неформальные логистические сети независимой Украины.

Кравчучка — ирония на колесах

Ручная тележка для тяжелых сумок, которая официально называлась "Шмель" и производилась на авиазаводе "Авиант", в народе получила имя "кравчучка" — в честь первого президента.

Это название стало символом народной иронии в отношении экономических реформ начала независимости: простое решение для сверхсложных условий.

Теневая сторона "успеха"

Пока одни выживали на базарах, другие "ковал" первоначальный капитал в теневых схемах, рэкете и криминальных войнах. Вместе с новыми деньгами появилась и новая мода — агрессивная, демонстративная, лишенная полутонов.

Малиновый пиджак — форма новой власти

Парадоксальный символ статуса. В 1992 году Джанни Версаче показал красные пиджаки на подиуме в Париже, но на постсоветском пространстве этот тренд превратился в гротеск.

Малиновый цвет должен был кричать о богатстве, силе и безнаказанности. Его носили все — от криминальных авторитетов до политиков и звезд эстрады.

Mercedes-Benz 600 (W140) — автомобиль страха

Легендарный "кабан" был больше, чем просто авто. Это был бронированный символ власти и опасности. Появление черного тонированного "шестисотого" заставляло прохожих, а часто и милицию, отводить взгляд.

Для многих криминальных авторитетов эта машина становилась и роскошью, и местом последнего боя.

Видео о главных символах 90-х можно посмотреть здесь:

Гаджеты будущего в стране дефицита

Несмотря на нищету, 90-е стали временем стремительного технологического прорыва. Появились устройства, которые сегодня выглядят наивно, но тогда означали причастность к новому миру.

Пейджер — сигнал статуса

Первое массовое средство мобильной связи. Чтобы отправить сообщение, нужно было позвонить оператору и продиктовать текст. Связь была односторонней — ответить с устройства было невозможно.

Пейджеры носили на поясе, чтобы их видели все. Это был не просто гаджет, а маркер социального уровня.

Тамагочи — цифровая драма детства

Японская игрушка, которая стала одновременно радостью и проклятием для миллионов детей. Виртуальное существо нужно было кормить, мыть и укладывать спать.

Смерть тамагочи становилась настоящей трагедией, формируя первую эмоциональную связь с цифровым миром.

Вкус и реклама дикого рынка

90-е — это также агрессивный маркетинг западных товаров сомнительного качества. На смену дефициту пришло яркое разнообразие: Yupi и Zuko, спирт Royal, "ножки Буша", жевательные резинки Turbo с коллекционными вкладышами.

Это был хаотичный, но опьяненный свободой рынок.

90-е годы стали временем глубокой травмы — и одновременно больших возможностей. Вещи той эпохи, от кравчучки до малинового пиджака, — это памятники переходного периода, когда страна училась жить по правилам свободного рынка или при их полном отсутствии.

Это было время дикой энергии, которая, несмотря на весь хаос, заложила фундамент современной Украины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "The Документалист"

The Документалист — украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

советская символика интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

20:12Энергетика
Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:40Синоптик
РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

19:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

Последние новости

20:12

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 января

20:09

Джунгли против цивилизации: почему между Северной и Южной Америкой нет дороги

19:55

"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

19:40

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:29

Неуклонно дорожает с 2024 года: цены на один продукт достигли максимума

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
19:28

РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

18:49

Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

18:48

В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

18:31

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

Реклама
18:28

Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

18:24

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:23

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:18

Что это за вой на болотах? А это США захватили российские танкерымнение

18:00

Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясоВидео

18:00

Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

17:53

Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

17:47

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

17:41

Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

17:29

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

17:20

"Это может продолжаться долго": тревожный прогноз о сроках окончания войны

Реклама
17:16

Раздаются громкие взрывы, поднялся дым: враг массированно атакует Кривой Рог

17:14

Миф об "одном языке": почему украинский, польский и русский - это разные миры

17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:26

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:10

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

14:19

Жена абьюзера Кузи из "Универа" оказалась в больнице со сломанным позвоночником

Реклама
14:18

Почему Россия поднимает стратавиацию, но не пускает ракеты - раскрыты планы Кремля

14:15

Спешили развестись: Николь Кидман официально вновь холоста

13:57

О долгой уборке можно забыть: какой фрукт нужно ставить в микроволновкуВидео

13:43

Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять