Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

Крах империи, обесценившиеся деньги и остановленные заводы создали новую реальность, в которой выживание стало искусством, а вещи — языком эпохи.

https://glavred.info/culture/malinovyy-pidzhak-i-kravchuchka-simvoly-ukrainskih-90-h-10730306.html Ссылка скопирована

Чем запомнились 90-е? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Без каких вещей невозможно представить 90-е годы

Чем интересовались в 90-е годы

90-е годы в Украине — это не просто временной отрезок. Это тектонический сдвиг реальностей. Крах советской империи оставил миллионы людей среди руин плановой экономики, где деньги за считанные месяцы превращались в бумагу, а некогда стабильные заводы останавливались навсегда.

В этом хаосе рождалась новая культура — на грани выживания и дикого капитализма. Статус больше не определялся должностью или образованием: его измеряли яркостью пиджака, весом золотой цепи и способностью "крутиться". Главред расскажет более подробно.

видео дня

Вещи как свидетели времени

Как рассказывают на канале "The Документалист", чтобы по-настоящему понять 90-е, стоит посмотреть не на политические хроники, а на предметы, которые люди носили в руках, тащили на плечах или прятали в карманах. Именно они рассказывают историю изобретательности, депрессии и первых лучей свободного мира.

"Човники": когда рынок стал единственным выходом

Когда инженеры, учителя и врачи месяцами не получали зарплату, они массово превращались в "челноков". Базар стал главным экономическим двигателем страны — местом, где можно было выжить.

Картата сумка — универсальный контейнер эпохи

Огромный полипропиленовый баул стал главным символом мелкого импорта. Дешевый, невероятно прочный и бездонный, он вмещал все: от водки и сала до турецких пуховиков.

Човники забивали этими сумками салоны самолетов и проходы поездов, создавая первые неформальные логистические сети независимой Украины.

Кравчучка — ирония на колесах

Ручная тележка для тяжелых сумок, которая официально называлась "Шмель" и производилась на авиазаводе "Авиант", в народе получила имя "кравчучка" — в честь первого президента.

Это название стало символом народной иронии в отношении экономических реформ начала независимости: простое решение для сверхсложных условий.

Теневая сторона "успеха"

Пока одни выживали на базарах, другие "ковал" первоначальный капитал в теневых схемах, рэкете и криминальных войнах. Вместе с новыми деньгами появилась и новая мода — агрессивная, демонстративная, лишенная полутонов.

Малиновый пиджак — форма новой власти

Парадоксальный символ статуса. В 1992 году Джанни Версаче показал красные пиджаки на подиуме в Париже, но на постсоветском пространстве этот тренд превратился в гротеск.

Малиновый цвет должен был кричать о богатстве, силе и безнаказанности. Его носили все — от криминальных авторитетов до политиков и звезд эстрады.

Mercedes-Benz 600 (W140) — автомобиль страха

Легендарный "кабан" был больше, чем просто авто. Это был бронированный символ власти и опасности. Появление черного тонированного "шестисотого" заставляло прохожих, а часто и милицию, отводить взгляд.

Для многих криминальных авторитетов эта машина становилась и роскошью, и местом последнего боя.

Видео о главных символах 90-х можно посмотреть здесь:

Гаджеты будущего в стране дефицита

Несмотря на нищету, 90-е стали временем стремительного технологического прорыва. Появились устройства, которые сегодня выглядят наивно, но тогда означали причастность к новому миру.

Пейджер — сигнал статуса

Первое массовое средство мобильной связи. Чтобы отправить сообщение, нужно было позвонить оператору и продиктовать текст. Связь была односторонней — ответить с устройства было невозможно.

Пейджеры носили на поясе, чтобы их видели все. Это был не просто гаджет, а маркер социального уровня.

Тамагочи — цифровая драма детства

Японская игрушка, которая стала одновременно радостью и проклятием для миллионов детей. Виртуальное существо нужно было кормить, мыть и укладывать спать.

Смерть тамагочи становилась настоящей трагедией, формируя первую эмоциональную связь с цифровым миром.

Вкус и реклама дикого рынка

90-е — это также агрессивный маркетинг западных товаров сомнительного качества. На смену дефициту пришло яркое разнообразие: Yupi и Zuko, спирт Royal, "ножки Буша", жевательные резинки Turbo с коллекционными вкладышами.

Это был хаотичный, но опьяненный свободой рынок.

90-е годы стали временем глубокой травмы — и одновременно больших возможностей. Вещи той эпохи, от кравчучки до малинового пиджака, — это памятники переходного периода, когда страна училась жить по правилам свободного рынка или при их полном отсутствии.

Это было время дикой энергии, которая, несмотря на весь хаос, заложила фундамент современной Украины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "The Документалист" The Документалист — украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред