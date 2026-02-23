Укр
Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

Руслана Заклинская
23 февраля 2026, 13:37обновлено 23 февраля, 14:10
Минобороны готовит масштабную реформу системы мобилизации.
Мобилизация и Украина изменится / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Ключевые тезисы Федорова:

  • 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически
  • Ранее процесс занимал недели и требовал ручной обработки тысяч обращений
  • Минобороны работает над реформой мобилизации

Минобороны работает над комплексной реформой мобилизации. Процесс получения отсрочек в Украине уже автоматизировали. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, 90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически через приложение "Резерв+". При этом украинцам не нужно подавать заявления, собирать справки и посещать территориальные центры комплектования (ТЦК).

"90% продлеваются без человеческого вмешательства за несколько дней. Еще недавно процесс длился недели и отнимал много ресурсов. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продлевает отсрочку автоматически", - подчеркнул Федоров.

Ранее граждане должны были собирать пакеты документов, посещать ТЦК каждые 90 дней, ждать рассмотрения заявлений более недели и проходить через ручную обработку тысяч обращений. Сейчас же система сама получает и сверяет данные, продление отсрочки происходит без очередей и бумажных процедур, а статус поступает в цифровом формате через "Резерв+".

В Минобороны отметили, что ресурсы ТЦК теперь могут сосредоточиться на ключевых задачах обороны.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - добавил министр обороны.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства
Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Какие задачи получил новый министр обороны

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщила, что министр обороны Михаил Федоров получил задание усилить мотивацию военнослужащих и улучшить процесс мобилизации.

Отвечая на вопрос депутата Георгия Мазурашу о проблеме так называемой "бусификации", премьер подчеркнула, что Федоров уже работает над повышением мотивации в армии и внедрением контрактной службы.

"Безусловно, над этим работаем, но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения", - отметила премьер.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет проходить службу в ВСУ по годовому контракту во время военного положения. Контракт можно продлить еще на год при необходимости.

Также в Украине готовят пакет изменений в мобилизационное законодательство, чтобы уменьшить конфликты во время мобилизации и усилить ответственность граждан, уклоняющихся от воинской обязанности, сообщил нардеп Федор Вениславский.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина может отказаться от мобилизации и перевести армию на контрактную основу при условии надлежащего финансирования, в чем может помочь ЕС. Он подчеркнул, что контрактная служба делает армию более предсказуемой и эффективной.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

мобилизация война в Украине ВСУ Минобороны Украины новости Украины Михаил Федоров война России и Украины
Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:49Война
"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:54Война
