"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

Родная сестра российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от онкозаболевания в 2015 году, Наталья Фриске рассказала поклонникам об ухудшении состояния здоровья.
На своей странице в соцсетях Наталья объяснила свое исчезновение и поделилась тем, что столкнулась с новыми проблемами.
"Простите, ребят, что пропала. Я тут заболела, и, видимо, повтор как летом. Молюсь только, чтобы не было операции, так как опять лимфоузел воспалился сегодня ночью…", — написала Фриске.
Напомним, не так давно у Натальи были осложнения после гнойной ангины и тогда ей даже делали операцию.
Смерть Жанны Фриске
Жанна Фриске умерла из-за глиобластомы, которую ей диагностировали после рождения сына Платона. Певица умерла в своем доме под Москвой, последние три месяца она провела в коме. Фриске проходила курсы лечения в Германии, США и Китае, а также пробовала экспериментальные методы лечения.
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
