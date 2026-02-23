Укр
"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

Элина Чигис
23 февраля 2026, 11:39
Наталья Фриске поделилась, что чувствует себя плохо.
Наталья Фриске
Наталья Фриске столкнулась с проблемами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Фриске

Родная сестра российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от онкозаболевания в 2015 году, Наталья Фриске рассказала поклонникам об ухудшении состояния здоровья.

На своей странице в соцсетях Наталья объяснила свое исчезновение и поделилась тем, что столкнулась с новыми проблемами.

"Простите, ребят, что пропала. Я тут заболела, и, видимо, повтор как летом. Молюсь только, чтобы не было операции, так как опять лимфоузел воспалился сегодня ночью…", — написала Фриске.

Наталья Фриске болеет
Наталья Фриске болеет / фото: скрин instagram.com, Наталья Фриске

Напомним, не так давно у Натальи были осложнения после гнойной ангины и тогда ей даже делали операцию.

Наталья Фриске
Наталья Фриске / фото: instagram.com, Наталья Фриске

Смерть Жанны Фриске

Жанна Фриске умерла из-за глиобластомы, которую ей диагностировали после рождения сына Платона. Певица умерла в своем доме под Москвой, последние три месяца она провела в коме. Фриске проходила курсы лечения в Германии, США и Китае, а также пробовала экспериментальные методы лечения.

Отметим, как сообщал Главред, известная продюсер Елена Мозговая поразмышляла, стоит ли просить прощения за ошибки. На своей странице в соцсетях Елена сделала публикацию, в которой отметила, что каждый должен сам осознать свои поступки.

А также известная певица Наталья Могилевская презентовала новую песню "Снігопадами" в дуэте с исполнителем SAMCHUK. Как стало известно, идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи. Артистка отметила, что была удивлена талантом SAMCHUK, а также его творческим подходом.

О персоне: Жанна Фриске

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

