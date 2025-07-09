Сестра Жанны Фриске потеряла дочь: что произошло

Наталья Фриске поделилась личной трагедией и сообщила об этом публично.

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Наталья Фриске / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Фриске

Кратко:

О чем рассказала сестра Жанны Фриске

Что случилось с ее ребенком

Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске – Наталья Фриске, которая молчит о войне в Украине, рассказала о том, как потеряла нерожденного ребенка.

Как пишут российские пропагандисты, сестра Фриске потеряла ребенка скоро после смерти Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга. "Был 2013 год, заболела Жанна, я постоянно находилась с ней, ездила с ней по клиникам, больница. Мы с ней много разговаривали, она говорила, мол, все будет хорошо. В 2015 году я узнаю о беременности 13 июня — за два дня до смерти Жанны. Конечно, тяжело это давалось. Я себя максимально успокаивала, потому что я знала, что ребенок у меня в животе", - рассказывает она.

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Сестра Жанны Фриске поделилась личным / Фото Instagram/ friske_natalia

По словам сестры Фриске, она рассказала певице о том, что беременна и Жанна даже улыбнулась. "15-го вечером ее не стало, к сожалению. Я напилась валерьянки. Мне позвонили в 11 вечера, я все поняла, что Жанны больше нет. Приехав туда, я себя настроила на то, что душа Жанны улетела, а ее тело — просто сосуд, оболочка. Было тяжело, но я себя держала в руках", — добавила она.

Она также добавила, что у ребенка остановилось сердце на восьмой неделе. "Потом я сделала генетический анализ. Я знала, что это девочка. Мне сказали, что была генетическая поломка, и если бы ребенок даже родился, он бы долго не прожил. Может, было бы такое, что я бы рожала уже мертвого ребенка. Это было самое тяжелое", - отметила Фриске.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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