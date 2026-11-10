Елка из дерева своими руками за выходные: 10 стильных идей за ноль гривен

Новогоднее украшение можно собрать из поддонов, веток или планок и доставать его каждый год, не тратя деньги на новую елку.

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Елка из дерева своими руками / Коллаж: Главред, фото: Pexels ​

Кратко:

Деревянную елку собирают из досок, поддонов, планок или веток

Для небольших квартир подходят настенные и настольные модели

Гирлянды выключают перед сном и выходом из дома

Елка из дерева своими руками - это многоразовая альтернатива живой или искусственной елке, которую можно собрать за выходные из досок, поддонов, планок или обычных веток. Такую конструкцию используют из года в год. При этом она почти не занимает места при хранении и хорошо сочетается с модным новогодним декором.

Интерьерный блог Decor & Dish собрал 10 идей деревянных елок - от деревенского стиля до минималистичных скандинавских и геометрических моделей.

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Древесину можно оставить в натуральном виде, покрыть морилкой или покрасить в белый, кремовый или шалфейно-зеленый цвет. Украшают такие елки деревянными звездочками, шишками, джутовыми лентами и теплыми белыми гирляндами.

Самый простой вариант - классический треугольный силуэт из подержанных досок, необработанной сосны или старой паллетной древесины. Доски рекомендуется брать одинаковой толщины, тщательно шлифовать края перед сборкой и сделать простую деревянную подставку, чтобы елка стояла устойчиво.

Как сделать елку из дерева своими руками - 10 идей

Классическая в деревенском стиле - треугольник из старых досок, слегка "состаренных" для аутентичности. Скандинавская минималистичная - узкие светлые планки, постепенно укорачивающиеся к верху, с воздушными промежутками. Настенная - доски или ветки крепят горизонтально прямо на стене, от самой длинной внизу до самой короткой вверху. С гирляндой - тёплые белые LED-огни обхватывают края или проходят сквозь просверленные в дереве отверстия. Из поддонов - недорогой вариант из досок разной длины, которые можно оставить необработанными или покрасить. Ярусная - доски крепятся к центральной вертикальной стойке, поэтому размер легко изменить. Из веток - натуральные ветки или деревянные дюбели на центральном стволе напоминают лесную елку. Геометрическая - прямые планки, пересекающиеся углы или открытые секции, окрашенные в один цвет. Настольная - мини-елки для журнального столика, полки или кухонной столешницы. Для загородного дома - старая древесина в сочетании с клетчатыми лентами, мешковиной и зеленью.

Деревянные елки-треугольники с красными шариками / фото: Pexels

Для геометрической модели авторы советуют выбирать один цвет: черный, белый, натуральный дуб, орех или приглушенный зеленый. Такая елка из дерева может служить арт-объектом всю зиму, если украшения и гирлянды на ней съемные.

Как сделать настенную елку из веток

Настенная деревянная елка спасает, когда в квартире не хватает места на полу. Ветки или дощечки располагают горизонтально по убыванию длины, а украшают легкими игрушками, маленькими чулочками, LED-гирляндой или деревянной звездочкой.

Ёлка из веток и гирлянды на стене / фото: Pexels

Елку из веток лучше всего освещать тонкими гирляндами: в промежутках между ветками свет просвечивает, поэтому вечером конструкция выглядит особенно эффектно. Украшения для нее выбирают легкие, чтобы ветки держались надежно.

Как пошагово собрать бесплатную елку из веточек и палок показал автор украинского YouTube-канала Подвір'я - смотрите видео:

Ёлка из поддонов и ярусная ёлка из дерева - что учесть

Прежде чем заносить паллетную древесину в дом, из нее удаляют гвозди, скобы и другую фурнитуру, шлифуют шероховатые поверхности и очищают доски. Естественная разница в размерах досок сама по себе делает елку из поддонов интересной, поэтому украшений можно взять минимум.

Для ярусной модели самую длинную доску крепят внизу, более короткие - ближе к верхушке. Пошаговое руководство американской сети гипермаркетов Lowe's рекомендует заранее просверливать отверстия под шурупы, чтобы древесина не треснула, а во время распиловки и шлифовки работать в защитных очках и респираторе.

Ярусная елка из деревянных планок со звездой / фото: Pexels

Какую деревянную елку выбрать для маленькой квартиры

Для небольших помещений подойдет настенная или настольная елка из дерева, для интерьеров в стиле кантри - старая древесина и "состаренная" отделка, для современных квартир - минималистичные и геометрические модели. Перед началом работы стоит измерить свободное место и убедиться, что подставка или крепление к стене надежны.

Несколько настольных елочек разной высоты можно сгруппировать в одну композицию с шишками, миниатюрными домиками и свечами. Для таких композиций удобны гирлянды на батарейках, так как им не нужна розетка поблизости.

Как безопасно украсить деревянную елку гирляндой

Гирлянды перед использованием проверяют на наличие поврежденных проводов, треснувших патронов и ослабленных соединений - так советует Комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC). Также стоит выбирать огоньки, предназначенные именно для этого места - для помещения или улицы.

Деревянную елку не ставят ближе чем на метр от каминов, обогревателей, свечей и других источников тепла, а гирлянды выключают перед сном и выходом из дома.

Новогодняя елка - новости

Как сообщал Главред, елку можно дольше сохранить свежей, если правильно за ней ухаживать. Соответствующие советы экспертов по свежести новогодней елки касаются именно живого дерева. Рекомендации подготовили специалисты Управления лесного хозяйства Англии Forestry England.

Ёлка стала главным символом зимних праздников не случайно. В древности её ветви считались оберегом от злых духов, а впоследствии дерево стало праздничным атрибутом в Европе. Читайте - почему именно ёлка стала символом праздника.

Те, кто не хочет покупать традиционное дерево, могут выбрать живую альтернативу. Некоторые комнатные растения способны заменить новогоднюю елку во время праздников. В подборке речь идет о пяти таких растениях, которые можно украсить к Новому году.

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Об источнике: Decor & Dish Decor & Dish (decoranddish.org) - это англоязычный тематический блог и онлайн-журнал, посвященный домашнему интерьеру, кулинарии и стилю жизни. Основные направления ресурса: Интерьер и декор: идеи по обустройству дома, сервировке стола, сезонному оформлению комнат и уютным решениям для жилого пространства.

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