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Дело "Карфаген" может оказаться гораздо масштабнее: в НАБУ сделали заявление

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 21:19
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О подозрении сообщили лишь первым пяти участникам группировки, в которую, по данным следствия, входили не менее 12 человек.
В НАБУ заявили, что обнародованные материалы "Карфагена" – только верхушка айсберга
В НАБУ заявили, что обнародованные материалы "Карфагена" – только верхушка айсберга / Коллаж: Главред, фото: НАБУ/Telegram

Главное из заявления:

  • Обнародованные данные - лишь часть доказательств
  • Подозрения получили 5 из минимум 12 участников
  • Следствие изучает связи криминала и правоохранителей

Обнародованные материалы второго этапа операции "Карфаген" - лишь верхушка айсберга, а значительную часть доказательств детективы пока не могут раскрыть в интересах следствия.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Абакумов в Facebook.

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По словам Абакумова, пока детективы показали лишь то, что можно было обнародовать без ущерба для расследования.

"Мы показали только то, что могли показать, не навредив интересам следствия. Значительная часть материалов пока не может быть обнародована. И поверьте, самая темная часть этого коррупционного айсберга еще остается под водой", - написал Абакумов.

Что известно о втором этапе операции "Карфаген"

Как отметил детектив, в ходе второго этапа о подозрении сообщили первым пяти участникам новой преступной организации. По данным следствия, к ней было привлечено не менее 12 человек.

Следствие, по словам Абакумова, установило, как могла работать система прикрытия десятков мошеннических колл-центров и как взаимодействовали представители криминальной среды и правоохранительных органов. Также детективы выяснили, как обсуждались нападения на людей, противодействовавших преступному бизнесу.

Детектив подчеркнул, что дело демонстрирует признаки системы, в которой организованная преступность может получать защиту со стороны правоохранителей, а те - деньги и влияние криминала.

"Коррупция порождает безнаказанность. Безнаказанность порождает вседозволенность. А вседозволенность рано или поздно превращается в насилие", - отметил Абакумов.

Он также назвал борьбу с коррупцией одним из условий выживания государства и заверил, что операция продолжается.

"Карфаген должен быть разрушен", - подытожил детектив.

Кого подозревают по делу "Карфаген"

Операцию НАБУ и САП объявили 4 сентября. По версии следствия, участники организации, среди которых были представители прокуратуры, получали взятки за "крышевание" мошеннических колл-центров и легализовали эти средства. На фоне скандала вокруг дела был уволен генпрокурор Руслан Кравченко.

4 ноября детективы обнародовали подробности второго этапа. По данным НАБУ, которые приводит LB.ua, участники организации координировали работу не менее 52 колл-центров, а за прикрытие каждого платили по $7 тыс. в месяц.

Фигурантам также инкриминируют распространение наркотиков, изготовление поддельной иностранной валюты, похищения людей, избиения и угрозы, в частности журналистам. Среди основных фигурантов - граждане страны-агрессора РФ Егор Буркин (Мексиканец) и Андрей Осипов (Криминал), генерал-майор СБУ Сергей Дука (Аким), представитель Нацполиции Владимир Ценов (Прайс) и полицейский Александр Демьянчук (Консультант). Вина фигурантов не установлена судом.

Чем обернется дело "Карфаген" для силовых ведомств?

Политолог Михаил Шнайдер, слова которого приводил Главред, еще в сентябре, на фоне противостояния Офиса генпрокурора и НАБУ, назвал происходящее борьбой за влияние между силовыми структурами.

"Ментовские войны" в разгаре. Так что запасаемся попкорном, друзья", - написал Шнайдер.

Иначе оценивает ситуацию после второго этапа операции политолог Игорь Чаленко. В комментарии, который приводит Телеграф, он подчеркнул, что статус фигурантов не должен влиять на ход расследования.

"Расследования тяжких преступлений не должны останавливаться из-за военного положения, высоких должностей фигурантов или их политических связей", - заявил Чаленко.

По его словам, если доказательства подтвердят вину, ответственность должна наступать независимо от статуса причастных.

Операция "Карфаген" - главное

Как сообщал Главред, 4 ноября глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников службы - фигурантов дела. Он также призвал "Мексиканца" вернуться в Украину и сдаться. В СБУ заявили, что сотрудничают со спецслужбами стран-партнеров.

Первый этап операции НАБУ и САП провели в начале сентября. Тогда детективы сообщили, что чиновник ОГП "крышевал" мошеннические колл-центры. Расследование касалось в том числе сотрудников прокуратуры.

Скандал вокруг дела затронул и руководство Офиса генпрокурора. Генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, после чего выехал за границу. Впоследствии Кравченко был уволен с должности.

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Об источнике: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых. Бюро занимается противодействием коррупционным и другим уголовным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности, пишет Википедия.

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