Американская садовница советует перед поливом отстоять воду из-под риса в течение двух суток, а садовник из Австралии - разбавлять её в соотношении один к трём.

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Рисовая вода для растений - чем она полезна и почему не заменит удобрения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube/martysgarden

Читайте в материале:

Какие питательные вещества содержатся в рисовой воде

Как правильно поливать цветы рисовой водой

Почему она не заменит обычное удобрение

Рисовая вода для растений действительно содержит азот, калий, фосфор и другие микроэлементы, но в очень небольших количествах, поэтому полноценным удобрением она не является. Больше всего в ней крахмала, который растения из почвы не усваивают. Зато ферментированная вода из-под риса питает полезные почвенные грибы, поэтому популярный в соцсетях лайфхак с рисовой водой работает лишь как дополнение к обычной подкормке. Об этом пишет главный редактор садоводческого сайта Rural Sprout Трейси Бесемер. Она проанализировала научный обзор о составе воды после промывки риса, а также исследование 2023 года, в котором ферментированные рисовые стоки использовали на полях вместе с обычными NPK-удобрениями.

Что содержится в рисовой воде

По словам Бесемер, ученые обнаружили в молочно-белой воде после промывки и замачивания риса немалый набор веществ. Среди них - основная тройка элементов, необходимых растениям: азот, калий и фосфор.

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Полный перечень выглядит так: сырой белок, зола, сахар, крахмал, жиры, железо, медь, цинк, азот, марганец, магний, калий, натрий, кальций, хлор, фосфор, селен, а также витамины B2 и E. Впрочем, количество каждого элемента сильно зависит от сорта риса и места, где его вырастили.

Садовница призывает не переоценивать этот список, ведь основную часть состава составляет крахмал.

"Большая часть того, что остается в воде после промывки риса, - это крахмал. Что касается огромного перечня питательных веществ, то большинство из них содержится в очень небольших количествах", - пишет Бесемер.

Она также объясняет, почему крахмал не станет пищей для цветов.

"Растения не поглощают крахмал из почвы. Они производят свой собственный, используя сахара, которые вырабатываются в процессе фотосинтеза", - отмечает автор.

Как правильно поливать растения рисовой водой

В немногих исследованиях на растениях использовали именно ферментированную рисовую воду, поэтому Бесемер советует поступать так же:

Соберите воду после промывки риса в банку и неплотно накройте крышкой. Оставьте её на кухонном столе на 24–48 часов - вода должна приобрести приятный кисловатый запах. Далее храните её в холодильнике до недели. Перед поливом смешивайте рисовую воду с чистой водой.

Для комнатных растений существуют риски: если поливать слишком часто или слишком много, появляется неприятный запах и может развиться плесень, а еще рисовая вода привлекает плодовых мушек и грибных комариков. Поэтому частоту и дозировку придется подбирать экспериментально.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

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В саду рисовой водой можно поливать почву. Она стимулирует рост почвенных грибов Verticillium lecanii и Metarhizium anisopliae, причем последний является известным биологическим средством против трипсов, тли, белокрылки, клещей и корневых долгоносиков.

Бесемер подытоживает, что надеяться на гигантские комнатные растения только благодаря рисовой воде не стоит.

"Недостаток в том, что питательных веществ в этой воде действительно недостаточно, чтобы полностью отказаться от удобрений. Поэтому если вы искали дешевое натуральное удобрение, которое подарит вам огромные комнатные растения и пышный сад, это не то, что нужно", - пишет садовод.

Как часто поливать цветы рисовой водой

Австралийский садовод Марти, ведущий YouTube-канал martysgarden о своем участке в городке Маллумбимби (штат Новый Южный Уэльс), предлагает другой подход. Он советует промывать рис три раза, а самой ценной считает первую, наиболее молочную воду. Такую жидкость он разбавляет в пропорции один к трем и использует в течение суток, без ферментации.

Поливать ею можно у корней, через поддон для деликатных растений или опрыскивать листья - например, орхидей. Опрыскивать садовод разрешает два-три раза в неделю, а вот с поливом советует не торопиться.

"Если применять её слишком много и слишком регулярно, может накапливаться крахмал, а это создаст проблему вокруг корней. Поэтому мы используем её примерно раз в неделю для наших любимых растений", - говорит Марти.

Смотрите видео - Как использовать рисовую воду для растений:

Можно ли поливать комнатные растения рисовой водой?

Садовод компании Costa Farms Джастин Генкок в комментарии для Martha Stewart подчеркнул, что рисовая вода скорее помогает не тратить воду впустую, чем питает растения.

"Не стоит рассматривать её как источник удобрения. Хотя она и содержит крахмал, выделяющийся при варке риса, этот крахмал не обязательно даёт растениям питательные вещества", - сказал Генкок.

Главную опасность он видит в чрезмерном поливе, поэтому советует использовать рисовую воду не чаще одного раза в месяц, только свежую и без соли - в отличие от Бесемер, ферментировать ее он не рекомендует.

"Самый большой недостаток - использовать её слишком много или слишком часто, из-за чего крахмал накапливается в почве и привлекает грибы или бактерии", - пояснил специалист.

С ним согласна эксперт сервиса по уходу за растениями Planta Элин Харрисон. Она добавила, что растениям, которые уже вянут, имеют корневую гниль или поражены вредителями, рисовая вода не подходит.

"Она не содержит достаточно азота, фосфора или калия, чтобы заменить сбалансированное удобрение", - отметила Харрисон.

Подкормка растений - новости

Как сообщал Главред, рисовая вода - не единственное кухонное средство, которое цветоводы используют для подкормки. В Японии для комнатных цветов готовят натуральную подкормку из трех ингредиентов, которая помогает растениям пышно цвести.

Не каждое натуральное удобрение одинаково полезно для всех культур. Древесная зола, которую дачники считают универсальной, может нанести вред некоторым растениям при неправильном использовании. Несмотря на это, она богата калием, кальцием и магнием.

Подкормка необходима садовым культурам даже поздней осенью. Умеренная подкормка малины в ноябре вместе с обработкой от грибковых болезней и поливом перед заморозками закладывает основу урожая. От этого зависит, каким будет урожай в следующем сезоне.

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