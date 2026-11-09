Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налет

Для очистки понадобятся лишь пищевая сода, кипяток и мочалка, а пропорции зависят от объёма посуды.

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Как отмыть заварник до блеска / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно рассчитать пропорции соды

Сколько времени держать раствор в заварнике

Чайник для заваривания, если его регулярно не мыть, очень быстро покрывается толстым слоем чайного налета. Если внутри его почистить проще, то носик требует специальных средств.

Главред решил разобраться, как очистить заварник от чайного налета.

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Чем можно удалить чайный налет

Обычная пищевая сода и кипяток за два часа удаляют из заварника потемневший чайный налет. Простой способ показала автор YouTube-канала "Советы для дома".

Перед началом процедуры стоит правильно рассчитать пропорции. Количество чистящего средства напрямую зависит от вместимости посуды.

"На стакан кипятка вам нужно взять 1 чайную ложку соды. Соответственно, у меня литровый чайник, поэтому мне понадобится 4 чайные ложки соды", - говорит женщина.

Как отмыть заварник от налета содой

Порошок насыпают на дно, после чего сосуд наполняют горячей водой до самого края. Реакция начинается мгновенно: жидкость шипит, а из носика выходят пузырьки.

Раствор тщательно перемешивают ложкой. Уже на этом этапе вода заметно темнеет.

"Теперь накройте чайник крышкой и оставьте на 2 часа", - подчеркивает блогерша.

После замачивания жидкость приобретает цвет свежезаваренного чая. Её ещё раз перемешивают, сливают, а посуду промывают под краном. Результат заметен сразу: стенки становятся белыми, хотя отдельные коричневые участки ещё остаются. Эти остатки налёта удаляют уже вручную.

Как очистить чайник от накипи / Инфографика: Главред

Как почистить носик заварника

Сложнее всего моется узкая трубка для наливания. Ее внутренняя и внешняя части требуют разного подхода.

"Изнутри носик у нас чистый, потому что там была жидкость. А вот в сам носик нужно просунуть мочалку и круговыми движениями хорошо протереть", - делится советом автор видео.

Владельцам заварников со встроенной сеткой-фильтром блогерша посоветовала не волноваться: такая деталь тоже отмывается.

Как отмыть заварник от чайного налета – видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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