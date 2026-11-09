Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

Глава МИД России Сергей Лавров сослался на слова госсекретаря США Марко Рубио накануне раунда переговоров 10–11 ноября.

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Москва определила первый пункт переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления:

Безопасность - первый пункт повестки дня в Абу-Даби

Лавров сослался на слова Марко Рубио

Переговоры запланированы на 10–11 ноября

Вопросы безопасности России, Украины и всего региона станут первым пунктом повестки дня переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября. Об этом заявил глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

По словам Лаврова, он слышал заявление американского госсекретаря Марко Рубио и считает, что повестка дня встречи уже закрепляет приоритет безопасности.

видео дня

"Я слышал заявление Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта (войны - ред.) ключевое значение приобретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает, что первым пунктом будут вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал глава российского МИД.

Что говорил Рубио о переговорах в Абу-Даби

Накануне госсекретарь США Марко Рубио в интервью DRM News заявил, что гарантии безопасности для Украины обсуждались на всех переговорах, а речь идет также об архитектуре безопасности Европы. В то же время Рубио предупредил, что окончательных договоренностей пока нет.

"Речь идет об определенных первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано", - сказал Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Кто входит в состав делегаций на переговорах в Абу-Даби

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. К переговорам присоединятся и европейские представители: участие Франции подтвердил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

Готов ли Кремль к компромиссу на переговорах

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" отметил, что глава Кремля стремится говорить с США на равных.

"Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как США и Китай, потому что у нее есть ядерное оружие", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по мнению эксперта, пространство для ультиматумов Москвы зависит от позиции Вашингтона.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил Огрызко.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии"Слово и Дело" не ожидает от нового раунда прорывов.

"Кремль не хочет договариваться о прекращении огня", - отметил он.

По словам эксперта, территориальные вопросы на первом раунде рассматриваться не будут, а реальным результатом может стать лишь продолжение диалога.

"Единственный прогресс, который может быть, - это продолжение переговоров", - подытожил Фесенко.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби состоится 10–11 ноября. Европейский союз отправляет в Абу-Даби двух высокопоставленных чиновников, а также туда едут советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Будут ли европейцы непосредственно присутствовать в переговорной комнате, пока неясно.

Об участии Франции заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро. В целом европейцы присоединятся к переговорам в ОАЭ вместе с делегациями Украины, США и РФ. Центральной темой раунда должна стать послевоенная безопасность Украины.

Абу-Даби уже принимал трехсторонние переговоры в начале года. Тогда второй день переговоров в ОАЭ начался 5 февраля 2026 года. Команды работали в тех же форматах, что и накануне.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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