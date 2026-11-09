Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

Руслана Заклинская
9 ноября 2026, 15:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Глава МИД России Сергей Лавров сослался на слова госсекретаря США Марко Рубио накануне раунда переговоров 10–11 ноября.
Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби
Москва определила первый пункт переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления:

  • Безопасность - первый пункт повестки дня в Абу-Даби
  • Лавров сослался на слова Марко Рубио
  • Переговоры запланированы на 10–11 ноября

Вопросы безопасности России, Украины и всего региона станут первым пунктом повестки дня переговоров в Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября. Об этом заявил глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

По словам Лаврова, он слышал заявление американского госсекретаря Марко Рубио и считает, что повестка дня встречи уже закрепляет приоритет безопасности.

видео дня

"Я слышал заявление Марко Рубио о том, что на переговорах в Абу-Даби и в целом в ситуации вокруг украинского конфликта (войны - ред.) ключевое значение приобретают вопросы безопасности. Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предусматривает, что первым пунктом будут вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе", - сказал глава российского МИД.

Что говорил Рубио о переговорах в Абу-Даби

Накануне госсекретарь США Марко Рубио в интервью DRM News заявил, что гарантии безопасности для Украины обсуждались на всех переговорах, а речь идет также об архитектуре безопасности Европы. В то же время Рубио предупредил, что окончательных договоренностей пока нет.

"Речь идет об определенных первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано", - сказал Рубио.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Кто входит в состав делегаций на переговорах в Абу-Даби

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. К переговорам присоединятся и европейские представители: участие Франции подтвердил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

Готов ли Кремль к компромиссу на переговорах

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" отметил, что глава Кремля стремится говорить с США на равных.

"Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как США и Китай, потому что у нее есть ядерное оружие", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по мнению эксперта, пространство для ультиматумов Москвы зависит от позиции Вашингтона.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил Огрызко.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии"Слово и Дело" не ожидает от нового раунда прорывов.

"Кремль не хочет договариваться о прекращении огня", - отметил он.

По словам эксперта, территориальные вопросы на первом раунде рассматриваться не будут, а реальным результатом может стать лишь продолжение диалога.

"Единственный прогресс, который может быть, - это продолжение переговоров", - подытожил Фесенко.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби состоится 10–11 ноября. Европейский союз отправляет в Абу-Даби двух высокопоставленных чиновников, а также туда едут советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Будут ли европейцы непосредственно присутствовать в переговорной комнате, пока неясно.

Об участии Франции заявил глава МИД страны Жан-Ноэль Барро. В целом европейцы присоединятся к переговорам в ОАЭ вместе с делегациями Украины, США и РФ. Центральной темой раунда должна стать послевоенная безопасность Украины.

Абу-Даби уже принимал трехсторонние переговоры в начале года. Тогда второй день переговоров в ОАЭ начался 5 февраля 2026 года. Команды работали в тех же форматах, что и накануне.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ОАЭ Абу-Даби Марко Рубио Сергей Лавров Россия мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:24Политика
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

16:04Экономика
Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

Последние новости

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
16:23

"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

16:21

Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

16:09

Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

16:04

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

Реклама
15:58

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

15:30

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

15:14

Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" — чем закончилось выступлениеВидео

15:08

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налетВидео

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

13:55

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

Реклама
13:50

Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

13:44

Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

13:22

Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

13:16

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:15

"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

13:12

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать

13:11

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:10

Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слеталисьВидео

12:50

Главная ошибка в ресторане: куда нельзя класть салфетку по этикету

12:36

Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

12:29

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

12:23

Волочкова приняла жесткое решение в отношении родной дочери

12:10

Что будет с Украиной без поддержки США: названы три самых уязвимых места

12:05

Облегчение наступит неожиданно: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

12:01

РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

12:00

Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябреВидео

11:48

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

11:40

Китайский гороскоп на завтра, 10 ноября: Кроликам - друзья, Обезьянам - здоровье

11:37

Конденсат больше не будет беспокоить: чем натереть окна перед наступлением холодов

11:34

Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные

Реклама
11:13

Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

11:06

ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

10:56

"Не кормят": сын Сумской ошеломил звездную маму похудением на 35 кг

10:52

Какие многолетники не стоит сажать в ноябре: что выбрать вместо них

10:29

Красные и золотые шарики уходят в прошлое: новый трендовый декор для елкиВидео

10:24

Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

09:59

Трагедия Ирины Федишин: в больнице сообщили о "грубом нарушении" врача

09:57

Гороскоп на завтра, 10 ноября: Львам — заряд энергии, Весам — отдых

09:48

Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча

09:40

Звонок Стубба и Стёре Путину расколол Европу: новые детали переговоров с Кремлем

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять