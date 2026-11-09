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ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

Мария Николишин
9 ноября 2026, 13:55
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Предприятие производит твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет, которыми Россия наносит удары по украинским городам.
ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно
ВСУ нанесли удар по важному заводу РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ВСУ нанесли удар по "Заводу имени Морозова" под Петербургом
  • Повреждены три производственных цеха предприятия
  • Завод специализируется на взрывчатых веществах

Силы обороны Украины в ночь на 9 ноября нанесли удар по АО "Завод имени Морозова" под Санкт-Петербургом - одному из производителей твердотопливных зарядов для баллистических ракет "Искандер-М". В результате удара повреждены три производственных цеха предприятия. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Каждый "Искандер", летящий на украинский город, имеет свою биографию, и начинается она не на пусковой установке, а в цехе завода, где изготавливают топливо, поднимающее ракету в небо. Одно из таких предприятий, АО "Завод имени Морозова", находится недалеко от Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, завод специализируется на взрывчатых веществах. Именно здесь разработали твёрдое топливо для двигателей ракетных комплексов "Тополь-М", а в настоящее время предприятие изготавливает и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820 к баллистическим ракетам 9М723 "Искандер-М". Завод входит в состав госкорпорации "Ростех".

В ведомстве добавили, что окончательная оценка ущерба ещё не завершена. В то же время военные обращают внимание на стратегический эффект атаки для производства баллистического оружия.

"Что это означает для Украины? Каждый такой удар затрудняет врагу выпуск ракет для "Искандеров", которыми он наносит удары по нашим городам. Цепочка обрывается в самом начале, задолго до пусковой установки", - подытожили в Генштабе.

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно
"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Какие цели в РФ может атаковать Украина

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко говорил, что Украина может на время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом.

По его словам, перечень потенциальных целей значительно шире, чем нефтепереработка.

"Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, объектам тепловой и электрической энергетики. Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. д. Таким образом, у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше", - подчеркнул он.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории России - последние новости

Как сообщал Главред, 8 ноября Силы обороны Украины поразили четыре пункта управления беспилотниками российской оккупационной армии. В Бердянске под обстрел попало подразделение "Рубикона" - одного из самых боеспособных дронных центров агрессора.

30 октября Силы обороны Украины поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области России. Также под удар попали склады боеприпасов, материально-технических средств и ремонтные подразделения российской армии.

25 сентября Силы обороны нанесли удар по трём предприятиям в России, задействованным в производстве ракет, а также по двум нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям армии РФ. Среди целей - "НПП Завод Искра" в Ульяновске, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей" и относящийся к военно-промышленному комплексу России.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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