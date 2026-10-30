Минус "Искандер-М": Силы обороны поразили ракетную установку россиян на Курщине

Кратко:
- В Курской области поражена пусковая установка "Искандер-М"
- Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и материально-технических средств
- Также Силы обороны поразили два ремонтных объекта армии РФ
Силы обороны Украины 29 октября и в ночь на 30 октября поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области России.
Также под удар попали склады боеприпасов, материально-технических средств и ремонтные подразделения российской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что пусковая установка "Искандер-М" была поражена в районе перегрузки баллистических ракет вблизи Фатежа Курской области.
Кроме того, украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов российской армии вблизи Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области. В районе Беловодска Луганской области был поражен склад материально-технических средств оккупантов.
Также под удар попали ремонтное подразделение противника вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительная база в районе Писаревки Луганской области.
"Каждая уничтоженная пусковая установка "Искандер-М" снижает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам. Поражение ремонтных подразделений затрудняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт, а потеря складов боеприпасов снижает его огневые возможности", - отмечают в Генштабе.
Как Украина может расширить удары вглубь РФ
Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", украинские беспилотники дальнего действия уже могут поражать цели на расстоянии более 3000 км.
В случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти. Украинские удары на большие расстояния расширяют географию поражения целей на территории РФ. Подтверждением этого, в частности, стала атака на Новый Уренгой.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что после паузы в ударах по НПЗ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие принадлежит "Роснефти" и является одним из крупных производителей авиационного топлива в РФ. Его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.
Кроме того, в ночь на 29 октября россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.
Ранее, вечером 28 октября, дроны атаковали Москву и Подмосковье. Было введено ограничение на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковское.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.
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