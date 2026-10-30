Минус "Искандер-М": Силы обороны поразили ракетную установку россиян на Курщине

Россия использует комплексы "Искандер-М" для нанесения баллистических ударов по украинским городам.

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Силы обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК "Искандер-М" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ

Кратко:

В Курской области поражена пусковая установка "Искандер-М"

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и материально-технических средств

Также Силы обороны поразили два ремонтных объекта армии РФ

Силы обороны Украины 29 октября и в ночь на 30 октября поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области России.

Также под удар попали склады боеприпасов, материально-технических средств и ремонтные подразделения российской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что пусковая установка "Искандер-М" была поражена в районе перегрузки баллистических ракет вблизи Фатежа Курской области.

Искандер-М / Инфографика: Главред

Кроме того, украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов российской армии вблизи Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области. В районе Беловодска Луганской области был поражен склад материально-технических средств оккупантов.

Также под удар попали ремонтное подразделение противника вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительная база в районе Писаревки Луганской области.

"Каждая уничтоженная пусковая установка "Искандер-М" снижает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам. Поражение ремонтных подразделений затрудняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт, а потеря складов боеприпасов снижает его огневые возможности", - отмечают в Генштабе.

Как Украина может расширить удары вглубь РФ

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", украинские беспилотники дальнего действия уже могут поражать цели на расстоянии более 3000 км.

В случае продолжения российских ударов по Украине количество таких операций может возрасти. Украинские удары на большие расстояния расширяют географию поражения целей на территории РФ. Подтверждением этого, в частности, стала атака на Новый Уренгой.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что после паузы в ударах по НПЗ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие принадлежит "Роснефти" и является одним из крупных производителей авиационного топлива в РФ. Его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Кроме того, в ночь на 29 октября россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.

Ранее, вечером 28 октября, дроны атаковали Москву и Подмосковье. Было введено ограничение на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковское.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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