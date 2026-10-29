Свет будут отключать почти весь день: как будут действовать графики 30 октября

"Укрэнерго" объявило о новых ограничениях на потребление электроэнергии с 30 октября.

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Отключение света 30 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

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Почасовые отключения будут продолжаться с 6:00 до 23:59

Ограничения составят от 1,5 до 2,5 очередей

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности

В пятницу, 30 октября, в некоторых областях Украины будут применяться графики отключения света. Ограничения для всех категорий потребителей составят от 1,5 до 2,5 очередей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений будут действовать с 6:00 до 23:59. В это же время для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

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Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий обстрелов. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками на официальных страницах местных операторов систем распределения - облэнерго.

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет есть.

Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта

Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.

По словам эксперта, наибольшие ограничения могут затронуть Киев и Киевскую область, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области.

Наиболее сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии возрастает. В то же время зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, что затруднит балансировку энергосистемы.

"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев в эфире "Ранок.LIVE".

Отключения света в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Министерство энергетики сообщило, что в результате атак более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения. Представители компании ДТЭК сообщили об остановке ТЭС ДТЭК.

НЭК "Укрэнерго" сообщило о введении графиков ограничений потребления электроэнергии в некоторых областях. По данным компании, ограничения действуют с 06:00 до 23:59 с объемом от 1,5 до 2,5 очередей для всех категорий потребителей.

ДТЭК в своём сообщении подтвердил введение экстренных отключений в отдельных районах столицы. Компания подчеркнула, что в условиях экстренных отключений обычные графики отключений не действуют.

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Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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