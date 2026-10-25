Украинцы временно останутся без света: какие ограничения введут 26 октября

Главное:
- 26 октября в части Украины будут действовать графики отключения света
- Почасовые отключения будут длиться с 6:00 до 23:59
- Для промышленности введут графики ограничения мощности
В понедельник, 26 октября, в части областей Украины будут применяться графики отключения света. Ограничения для всех категорий потребителей составят от одной до двух очередей. Об этом сообщило Укрэнерго.
Графики почасовых отключений будут действовать с 6:00 до 23:59. В это же время для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности.
Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий обстрелов. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями и графиками на официальных страницах местных операторов систем распределения - облэнерго.
Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет есть.
Как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ
Три основные киевские ТЭЦ - ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая - после российских ударов в ночь на 14 октября фактически прекратили производство электроэнергии, но продолжают готовиться к отопительному сезону.
"Киевские ТЭЦ, по сути, прекратили вырабатывать электроэнергию, но они не прекратили вырабатывать тепло", - заявил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Новости.Live".
Прошлой зимой из-за российских атак отдельные дома столицы оставались без отопления более недели. В морозы замерзали системы и теплоноситель, что затрудняло восстановление теплоснабжения. Поэтому, по мнению эксперта, переживание зимы в условиях поврежденной инфраструктуры остается серьезным вызовом для Киева.
Отключения света в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре региона и отключении электричества у населения. Глава области подчеркнул, что из-за атак возникли масштабные перебои и отключения электроэнергии в различных районах.
Министерство энергетики Украины сообщило о масштабных ударах по энергетическим объектам шести областей. По данным ведомства, после атак более 500 тысяч абонентов остались без света.
"Укрэнерго" предупредило о введении графика отключений электроэнергии в некоторых областях. Для бытовых потребителей графики почасовых отключений были введены с 7:00 до конца суток, а для промышленности - ограничения мощности с 6:00 до 23:59.
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О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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