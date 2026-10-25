Зачем в прищепке два отверстия: мало кто использует их правильно

Вы узнаете:
- Для чего в прищепке есть маленькое и большое отверстия
- Как закреплять футболки, джинсы и носки
- Почему прищепки не стоит оставлять на веревке
Два отверстия в обычной прищепке для белья имеют разное назначение. Меньшее, ближе к пружине, рассчитано на веревку или перекладину сушилки, а большее, у кончиков, предназначено для ткани. Если закреплять прищепку именно так, она прочно держится на веревке и лишь слегка прижимает вещь, сообщает The Coolist.
Большинство людей закрепляет белье той частью прищепки, которая первой попалась под руку. Когда ткань и веревка зажаты вместе у самого края, прищепка давит на небольшой участок материала. Именно из-за этого на одежде появляются вмятины, рубцы и складки, которые потом приходится расглаживать утюгом.
Правильное крепление дает еще одно преимущество. Вещь, которая свободно свисает, а не прижата к веревке, лучше обдувается воздухом, поэтому сохнет быстрее и равномернее. Особенно это заметно на плотных изделиях: полотенцах и джинсах.
Совет о назначении двух отверстий разлетелся по Европе как одно из мелких бытовых открытий, после которого люди начинают пристально рассматривать свои прищепки.
Зачем производители делают вырезы
У отверстий есть и производственное объяснение. Вырезы уменьшают расход материала и вес изделия, а при ежегодном выпуске миллионов пластиковых прищепок это существенная экономия. Кроме того, благодаря им прищепка легче сгибается и лучше возвращается в исходное положение.
Деревянные прищепки традиционно изготавливают из березы. Эта древесина не раскалывается и не выделяет смолу, которая могла бы испортить белье. Вырезы помогают дереву выдерживать постоянное намокание и высыхание.
Как крепить разные вещи
Помимо выбора отверстия, важно и место крепления:
- футболки и лёгкие топы вешают за подол, а не за плечи, так как там ткань растягивается и остаются следы;
- брюки и джинсы вешают вверх ногами, закрепляя за низ штанин;
- платья и юбки фиксируют за пояс или плотные боковые швы;
- носки и нижнее белье крепят за резинку.
Каждую вещь перед развешиванием стоит встряхнуть, чтобы она высохла ровно, а не в той форме, в которой вышла из барабана. Тёмную одежду лучше сушить в тени, так как прямой солнечный свет выбеливает цвет.
После сушки прищепки рекомендуется заносить в дом. Деревянные, оставленные на веревке под дождем и солнцем, сереют и могут оставлять пятна на светлых тканях, а пластиковые становятся хрупкими и ломаются.
Смотрите видео о нескольких классных лайфхаках с прищепками:
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Об источнике: TheCoolist
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