Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

Стоит ли класть кирпич или пластиковую бутылку в бачок унитаза? Расскажем, какие риски таит в себе этот метод и как экономить воду без ущерба для сантехники.

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Зачем раньше клали кирпич в бачок унитаза / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете

Почему кирпич в бачке может повредить сантехнику

Как проверить унитаз на скрытую утечку

Как экономить воду без риска засоров

Во многих старых квартирах, открыв крышку сливного бачка, можно было увидеть обычный красный кирпич. Экономные хозяева клали его туда, чтобы уменьшить расход воды и сэкономить на коммунальных платежах. Принцип этого метода прост: предмет занимает часть объема бачка, поэтому для его наполнения требуется меньше воды. Однако современные сантехники и специалисты по водоснабжению предостерегают от таких экспериментов. Главред расскажет подробнее.

По данным венгерского издания kerteszkedj.hu, которое ссылается на Агентство по охране окружающей среды США (EPA), стандартный строительный кирпич размером 25 × 12 × 6,5 см имеет объем около 2 литров. В старых моделях унитазов, которые расходуют до 22–23 литров воды за один слив, такая вставка теоретически позволяет сократить объем воды примерно на десятую часть.

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Для семьи из четырёх человек экономия при определённых условиях может составить около 40 литров в день, или более 14 600 литров в год. Однако это лишь ориентировочный расчет: фактический результат зависит от конструкции бачка, частоты смыва и объема воды, необходимого для очистки чаши. По оценкам EPA, на туалеты приходится значительная часть домашнего потребления воды, поэтому поиск способов экономии действительно имеет смысл.

Почему сантехники не рекомендуют класть кирпич в бачок

Несмотря на возможную экономию, кирпич в сливном бачке может создать проблемы для сантехники. Его материал и форма не предназначены для длительного пребывания в такой системе.

Кирпич постепенно разрушается. Обычный строительный кирпич имеет пористую структуру. При длительном контакте с водой и под воздействием механических нагрузок он может крошиться, а его мелкие частицы и песок будут оседать на дне бачка.

Частицы могут повредить сливной механизм. Крошки и осадок способны попадать под уплотнители сливного клапана или мешать работе механизма набора воды. В результате клапан может перестать плотно закрываться.

Скрытая утечка увеличит расход воды. Если уплотнитель поврежден или клапан не закрывается должным образом, вода будет постоянно стекать в чашу унитаза. Такая утечка может оставаться незаметной в течение длительного времени и нивелировать всю экономию от кирпича.

Видео о том, как очистить унитаз с помощью кока-колы и лимонной кислоты, можно посмотреть здесь:

Как проверить бачок на скрытую утечку

Убедиться, что сливной механизм работает исправно, можно с помощью простого теста с пищевым красителем.

Добавьте несколько капель красителя в воду в бачке, не нажимая кнопку смыва. Подождите примерно 10–15 минут. Если вода в чаше унитаза окрасилась, хотя смыв не производился, это может свидетельствовать о протечке через сливной клапан.

В таком случае стоит проверить уплотнители и состояние сливного механизма. Если самостоятельно определить причину не удается, лучше обратиться к сантехнику.

Можно ли заменить кирпич пластиковой бутылкой

Для экономии воды иногда предлагают использовать пластиковую бутылку, которая занимает часть объема бачка. Однако даже этот способ подходит не для каждой модели унитаза: посторонний предмет может мешать работе сливного механизма или уменьшать количество воды, необходимое для качественного смыва.

Если вы все же рассматриваете такой вариант, важно соблюдать несколько правил.

Выберите пластиковую бутылку объемом 1–2 литра, которая свободно помещается в бачок.

Чтобы бутылка не всплывала, можно насыпать на дно немного песка или мелкого гравия, а затем наполнить её водой и плотно закрутить крышку.

Расположите бутылку так, чтобы она не касалась поплавка, клапанов и других подвижных деталей.

Проверьте качество смыва. Если воды недостаточно и приходится нажимать кнопку повторно, от такого способа лучше отказаться.

В то же время самое безопасное решение - следовать рекомендациям производителя сантехники и не помещать посторонние предметы внутрь бачка без проверки их совместимости с механизмом.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Стоит ли экономить воду в современных унитазах

Владельцам современной сантехники такие лайфхаки, как правило, не нужны. Новые экономные модели унитазов рассчитаны на меньшие объемы воды, а бачки с двойной кнопкой позволяют выбирать между полным и частичным смывом.

Во многих современных моделях стандартный объем полного смыва составляет около 4,8–6 литров, хотя конкретные показатели зависят от конструкции. Производители настраивают систему так, чтобы заданного объема хватало для эффективной очистки чаши.

Самовольное уменьшение количества воды может ухудшить качество смыва и увеличить необходимость повторного нажатия кнопки. Это не только сводит экономию на нет, но и может вызвать проблемы с отводом стоков.

Самые простые способы сократить потребление воды - использовать режим частичного смыва, если он предусмотрен конструкцией, и своевременно ремонтировать неисправные клапаны. Именно устранение скрытых протечек помогает избежать лишних затрат без риска для сантехники.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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