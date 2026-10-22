Зачем кладут свечи в морозилку: старинный бытовой трюк

Как продлить горение свечи с помощью морозилки - работает ли этот домашний лайфхак, какие свечи нельзя замораживать и как правильно ухаживать за фитилем.

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Помогает ли морозильная камера сэкономить на свечах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как морозилка может повлиять на горение свечи

Почему не все свечи можно замораживать

Четыре способа продлить горение воска

Свечи помогают создать уютную атмосферу в холодное время года, но воск быстро сгорает, а качественные ароматические свечи стоят недешево. Существует домашний лайфхак с морозильной камерой, который обещает продлить время горения. Однако важно знать, как правильно охлаждать свечи и каких правил безопасности следует придерживаться. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Startlap, замораживание свечей - старый бытовой трюк, который вновь привлекает внимание поклонников домашнего уюта. В то же время утверждение, что этот метод гарантированно продлевает горение в два-три раза, не стоит воспринимать как доказанный факт: результат зависит от состава воска, конструкции свечи и фитиля.

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Действительно ли морозилка помогает свече гореть дольше

Идея лайфхака заключается в том, чтобы перед зажиганием охладить воск. Согласно распространенному бытовому объяснению, низкая температура должна замедлить его плавление, а значит, свеча якобы будет гореть дольше.

Однако температура воска перед зажиганием сама по себе не гарантирует более длительного горения. После зажигания свеча нагревается, а скорость расходования воска в значительной степени зависит от толщины фитиля, состава материала и доступа воздуха.

Поэтому замораживание не стоит считать надёжным способом удвоить время горения. Чтобы свеча служила дольше, лучше также правильно ухаживать за фитилем и не ставить её на сквозняке.

Видео о том, что делать со свечами, чтобы они служили дольше, можно посмотреть здесь:

Как правильно охладить свечу

Если вы хотите попробовать этот домашний метод, важно учитывать материал и конструкцию изделия. Особенно осторожно следует обращаться с декоративными свечами и изделиями с хрупкими элементами.

Убедитесь, что свеча сухая. На поверхности не должно быть капель воды или остатков влаги.

Защитите её от конденсата. Можно использовать герметичный пакет, чтобы уменьшить контакт с влагой и посторонними запахами в морозильной камере.

Не устанавливайте универсальное время охлаждения. Продолжительность зависит от размера и материала свечи. Нет необходимости оставлять её в морозилке на целые сутки.

Дайте свече адаптироваться к комнатной температуре. После извлечения проверьте, нет ли конденсата, трещин или других повреждений.

Не зажигайте поврежденную свечу. Если воск потрескался, фитиль сместился или конструкция стала неустойчивой, лучше не использовать изделие.

Какие свечи нельзя класть в морозилку

Особой осторожности требуют свечи в стеклянных стаканах, банках и других емкостях. Резкие перепады температуры могут привести к термическому повреждению стекла. Кроме того, воск может отслоиться от стенок емкости.

Не стоит замораживать свечи с хрупкими декоративными элементами, если производитель не рекомендует такой способ хранения. Прежде всего нужно следовать инструкциям на упаковке.

Что не стоит класть в морозилку / Инфографика: Главред

Еще 4 способа продлить горение свечи

Подрезайте фитиль перед зажиганием

Перед каждым использованием проверяйте длину фитиля. Для многих свечей рекомендуемая длина составляет примерно 5–7 миллиметров, но следует учитывать инструкции производителя. Слишком длинный фитиль может привести к сильному пламени, копоти и неравномерному горению.

Дайте воску расплавиться до краев

При первом зажигании контейнерной свечи желательно дождаться, пока поверхность воска равномерно расплавится до краев. Это помогает предотвратить образование углубления вокруг фитиля, которое называется "туннелированием". В то же время не оставляйте свечу гореть дольше, чем рекомендует производитель.

Не ставьте свечу на сквозняке

Воздушные потоки заставляют пламя колебаться, из-за чего свеча может гореть неравномерно и образовывать больше копоти. Поэтому лучше ставить её на устойчивую, ровную и термостойкую поверхность, подальше от открытых окон, вентиляторов и кондиционеров.

Обращайте внимание на состав воска

Свечи изготавливают из различных материалов, в частности из парафина, пчелиного воска и растительных восков. Продолжительность горения зависит не только от материала, но и от размера свечи, толщины фитиля и состава ароматических добавок. Поэтому более дорогая или натуральная свеча не обязательно будет гореть дольше любого более дешевого аналога.

Правила безопасного использования свечей

Независимо от выбранного способа ухода, горящую свечу нельзя оставлять без присмотра. Держите её подальше от штор, бумаги, мебели и других легко воспламеняющихся предметов, а также в недоступном для детей и домашних животных месте.

Не переносите зажженную свечу и не ставьте её рядом с предметами, которые могут опрокинуться на пламя. Перед выходом из комнаты или сном обязательно потушите огонь. Если производитель установил ограничение на продолжительность одного сеанса горения, придерживайтесь его.

Морозильная камера не является гарантированным способом продлить срок службы свечи в несколько раз. Зато правильный уход за фитилем, защита от сквозняков и соблюдение рекомендаций производителя помогут обеспечить более равномерное горение и более безопасное использование.

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