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Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

Инна Ковенько
21 октября 2026, 23:03
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Рассказываем, как хранить грибы, чтобы они оставались сухими и не покрывались плесенью.
Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку
Как хранить сушеные грибы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему сушеные грибы отсыревают
  • Что положить в банку с сушеными грибами
  • Как правильно хранить сушеные грибы

Сушеные грибы часто становятся основой зимних блюд, но сохранить их в надлежащем состоянии не всегда просто. Даже герметичная тара не гарантирует, что продукт останется сухим и хрупким.

Главред расскажет, что положить в банку с сушеными грибами, чтобы они не отсырели во время хранения.

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Почему грибы портятся

Одна из главных причин, по которым сушеные грибы меняют свою текстуру во время хранения, - влага, пишет Eska. Она может остаться внутри, если грибы недостаточно высушили, или попасть в них из воздуха. Проблема также возникает, когда ещё тёплые грибы сразу перекладывают в банку, не дав им полностью остыть.

Если в грибах остается лишняя влага, они постепенно размягчаются и теряют характерную хрупкость. При неблагоприятных условиях может появиться плесень. Герметичная крышка сама по себе не гарантирует длительного хранения, ведь если закрыть в банке недостаточно высушенные грибы, проблема никуда не исчезнет.

Что положить в банку с сушеными грибами

Сохранить грибы сухими поможет обычный рис, который поглощает часть влаги из воздуха. Несколько сухих сырых зерен нужно насыпать в небольшой чистый мешочек из воздухопроницаемой ткани и положить в банку. Так рис не смешается с грибами, а при необходимости его можно будет легко достать.

Однако этот способ не заменяет правильной сушки и не поможет, если грибы уже отсырели. Рис стоит использовать лишь как дополнительную меру для хранения.

Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

Как правильно хранить сушеные грибы

Перед хранением грибы должны быть полностью сухими и ломкими. После сушки дождитесь, пока они остынут, а затем переложите в чистую сухую банку с герметичной крышкой. Храните банку в прохладном, тёмном и сухом месте, вдали от источников тепла.

Периодически проверяйте запасы. Если грибы стали влажными, имеют необычный запах или покрылись плесенью, употреблять их нельзя.

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Об источнике: ESKA.pl

ESKA.pl - это польский развлекательно-информационный портал, тесно связанный с сетью радиостанций Radio ESKA, входящей в состав Grupa Radiowa Time. Сайт ориентирован на молодёжную аудиторию и предлагает широкий спектр контента: от новостей Польши и мира до материалов о шоу-бизнесе, спорте, лайфстайле и музыке. Помимо статей, он предоставляет доступ к онлайн-трансляциям радио, плейлистам и специальным музыкальным проектам, оставаясь одним из самых популярных источников современных развлечений в польском медиапространстве.

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