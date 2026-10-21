Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

Вы узнаете:
- Почему сушеные грибы отсыревают
- Что положить в банку с сушеными грибами
- Как правильно хранить сушеные грибы
Сушеные грибы часто становятся основой зимних блюд, но сохранить их в надлежащем состоянии не всегда просто. Даже герметичная тара не гарантирует, что продукт останется сухим и хрупким.
Главред расскажет, что положить в банку с сушеными грибами, чтобы они не отсырели во время хранения.
Почему грибы портятся
Одна из главных причин, по которым сушеные грибы меняют свою текстуру во время хранения, - влага, пишет Eska. Она может остаться внутри, если грибы недостаточно высушили, или попасть в них из воздуха. Проблема также возникает, когда ещё тёплые грибы сразу перекладывают в банку, не дав им полностью остыть.
Если в грибах остается лишняя влага, они постепенно размягчаются и теряют характерную хрупкость. При неблагоприятных условиях может появиться плесень. Герметичная крышка сама по себе не гарантирует длительного хранения, ведь если закрыть в банке недостаточно высушенные грибы, проблема никуда не исчезнет.
Что положить в банку с сушеными грибами
Сохранить грибы сухими поможет обычный рис, который поглощает часть влаги из воздуха. Несколько сухих сырых зерен нужно насыпать в небольшой чистый мешочек из воздухопроницаемой ткани и положить в банку. Так рис не смешается с грибами, а при необходимости его можно будет легко достать.
Однако этот способ не заменяет правильной сушки и не поможет, если грибы уже отсырели. Рис стоит использовать лишь как дополнительную меру для хранения.
Как правильно хранить сушеные грибы
Перед хранением грибы должны быть полностью сухими и ломкими. После сушки дождитесь, пока они остынут, а затем переложите в чистую сухую банку с герметичной крышкой. Храните банку в прохладном, тёмном и сухом месте, вдали от источников тепла.
Периодически проверяйте запасы. Если грибы стали влажными, имеют необычный запах или покрылись плесенью, употреблять их нельзя.
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Об источнике: ESKA.pl
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