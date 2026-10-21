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Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Руслана Заклинская
21 октября 2026, 20:08
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Квашеную капусту на зиму можно приготовить даже без погреба и больших бочек.
Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке
Рецепт хрустящей квашеной капусты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как заквасить капусту в банках без большой бочки
  • Сколько соли нужно для приготовления рассола
  • Где хранить квашеную капусту, если нет погреба

Квашеную капусту на зиму можно приготовить даже в обычной квартире, без погреба и громоздких бочек. Для этого достаточно нескольких стеклянных банок, белокочанной капусты и правильно приготовленного рассола.

Главред выяснил, как заготовить хрустящую капусту на зиму в домашних условиях и где хранить соленья, если места для больших емкостей нет.

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Как заквасить капусту в банке без бочки

Для приготовления капусты в квартире можно использовать стеклянные банки объемом 3–5 литров или небольшие пищевые контейнеры, предназначенные для ферментации. Несколько компактных емкостей помогут заготовить нужное количество овощей и не займут много места.

По рецепту издания EVZ для приготовления понадобятся:

  • 2 кг белокочанной капусты;
  • 1 л воды для рассола;
  • 25–30 г нейодированной соли, пригодной для засолки;
  • 1–2 небольших корня хрена - по желанию;
  • несколько горошин чёрного перца - по желанию;
  • сушеный укроп - по желанию.

Количество рассола зависит от размера кусочков капусты и объема емкости. Если жидкости не хватает, можно приготовить дополнительную порцию, соблюдая ту же пропорцию соли.

Как правильно приготовить квашеную капусту

Сначала удалите поврежденные наружные листья, промойте капусту и нарежьте её на четвертинки или полоски. Нарезанные овощи удобнее раскладывать в банки, чем целые кочаны.

Подготовленную капусту плотно уложите в чистые емкости, оставляя сверху немного свободного места для рассола и газов, которые будут образовываться во время брожения.

Для рассола растворите 25–30 г нейодированной соли в одном литре воды. Лучше взвешивать соль, а не отмерять её ложками, так как так легче соблюсти нужную концентрацию.

Залейте капусту рассолом так, чтобы все кусочки были полностью погружены в жидкость. При необходимости используйте чистый пищевой груз или специальное устройство для ферментации, которое будет удерживать овощи под поверхностью рассола.

Сколько времени требуется для брожения капусты

Поставьте банки в место, защищенное от прямых солнечных лучей, и подложите под них поддон на случай вытекания жидкости.

Во время брожения образуются газы, из-за чего рассол может подниматься и переливаться через край. Поэтому не стоит герметично закрывать емкости обычными крышками, которые не обеспечивают выход газов. Лучше использовать специальные крышки для ферментации или другие предназначенные для этого системы.

Процесс обычно длится от двух до четырёх недель. Точное время зависит от температуры, размера кусочков и желаемого вкуса. На протяжении всего периода капуста должна оставаться покрытой рассолом.

Когда овощи приобретут нужный вкус, их необходимо переместить в прохладное место, лучше всего - в холодильник. Низкая температура замедлит дальнейшее брожение.

Где хранить квашеную капусту, если нет погреба

Отсутствие погреба не означает, что придется отказаться от домашних зимних заготовок. Главное - подобрать место, где можно поддерживать нужную температуру.

  1. В холодильнике. Это практичный вариант для небольших порций. Банки занимают меньше места, чем большие бочки, а капусту можно доставать постепенно, открывая только нужную емкость.
  2. В прохладной кладовой. Если в квартире есть темное место с подходящей стабильной температурой, его можно использовать для хранения. При этом важно учитывать требования к безопасному хранению ферментированных продуктов.
  3. На балконе. Такой вариант подходит не всегда. Если днём балкон сильно нагревается, а ночью температура опускается ниже нуля, условия могут быть неблагоприятными для хранения капусты. Замерзание рассола также нежелательно.
  4. В нескольких небольших банках. Вместо одной большой партии можно приготовить несколько порций. Это поможет рационально использовать пространство и уменьшит необходимость часто открывать всю заготовку.

Что нужно знать, чтобы капуста получилась хрустящей

Для успешного квашения важно выбирать здоровые кочаны без признаков гнили, использовать подходящую соль и тщательно следить за количеством рассола. Овощи должны оставаться полностью погруженными в жидкость, а посуда и инструменты - быть чистыми.

Также необходимо обеспечить выход газов во время брожения и не оставлять капусту надолго при комнатной температуре после достижения желаемого вкуса. Для замедления ферментации готовую заготовку нужно хранить в холоде.

Если на капусте появилась плесень, подозрительный налет или необычный запах, пробовать её не следует.

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Об источнике: EVZ

EVZ (Evenimentul Zilei) - румынское общенациональное СМИ, основанное 22 июня 1992 года. Изначально это была ежедневная газета, а сейчас EVZ работает как мультимедийное онлайн-издание, освещающее политику, экономику, международные события, общественную жизнь, спорт и развлекательные темы.

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