Самый простой рецепт баклажанов на зиму — готовятся из четырёх ингредиентов

Баклажаны - сезонный овощ, но их можно есть и зимой. Для этого нужно законсервировать баклажаны по простому рецепту из четырёх ингредиентов.
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Консервированные баклажаны - рецепт
Ингредиенты:
- Баклажаны
- Сахар 0,5 ч. л.
- Соль 1 ст. л.
- Уксус 25 мл
Отрезаем плодоножку у баклажанов и варим их 10 минут с момента закипания воды. Баклажаны желательно прижать крышкой, чтобы они не всплывали. Затем в полторалитровую банку насыпаем соль, сахар и уксус.
Когда баклажаны станут мягкими, выкладываем их в банку и заливаем кипятком. Закрываем банку крышкой.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом баклажанов на зиму можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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