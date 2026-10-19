Самый простой рецепт баклажанов на зиму — готовятся из четырёх ингредиентов

Рецепт вкусных консервированных баклажанов в банках.

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Лучший рецепт консервированных баклажанов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Баклажаны - сезонный овощ, но их можно есть и зимой. Для этого нужно законсервировать баклажаны по простому рецепту из четырёх ингредиентов.

Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Консервированные баклажаны - рецепт

Ингредиенты:

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Баклажаны

Сахар 0,5 ч. л.

Соль 1 ст. л.

Уксус 25 мл

Отрезаем плодоножку у баклажанов и варим их 10 минут с момента закипания воды. Баклажаны желательно прижать крышкой, чтобы они не всплывали. Затем в полторалитровую банку насыпаем соль, сахар и уксус.

Когда баклажаны станут мягкими, выкладываем их в банку и заливаем кипятком. Закрываем банку крышкой.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Видео с рецептом баклажанов на зиму можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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