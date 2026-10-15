Салат из картофеля, который сметут первым: рецепт сытного блюда за 5 минут

При приготовлении салатов многим не нравится долгий процесс нарезки ингредиентов кубиками, кружочками или соломкой. Но есть салат, который достаточно просто размять вилкой.
Главред узнал, что рецептом мятого салата в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк.
Мятый салат с картофелем - рецепт
Ингредиенты:
- Вареный картофель 1 шт.
- Маринованные огурцы 70 г
- Консервированный тунец 160 г
- Красный лук 1/2 шт.
- Вареные яйца 2 шт.
- Укроп
- Черный молотый перец
- Майонез 1 ст. л.
- Сок 1/4 лимона
- Соевый соус 1 ст. л.
- Греческий йогурт 4 ст. л.
- Американская горчица 1 ч. л.
Маринованные огурцы нарезаем кружочками, а лук - полукольцами. Измельчаем укроп. Выкладываем в миску греческий йогурт, горчицу, соевый соус, сок лимона, майонез, перец, укроп, яйца, лук, огурцы, тунец и картофель. Все ингредиенты тщательно перемешиваем вилкой.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом мятого салата можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет кулинарный блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч читателей, а на её страницу подписаны 316 пользователей.
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