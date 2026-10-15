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Салат из картофеля, который сметут первым: рецепт сытного блюда за 5 минут

Анна Косик
15 октября 2026, 09:02
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Рецепт салата, который достаточно просто размять вилкой.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 1-3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат из картофеля, который сметут первым: рецепт сытного блюда за 5 минут
Рецепт салата-намазки, который поразит своим вкусом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

При приготовлении салатов многим не нравится долгий процесс нарезки ингредиентов кубиками, кружочками или соломкой. Но есть салат, который достаточно просто размять вилкой.

Главред узнал, что рецептом мятого салата в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк.

Мятый салат с картофелем - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Вареный картофель 1 шт.
  • Маринованные огурцы 70 г
  • Консервированный тунец 160 г
  • Красный лук 1/2 шт.
  • Вареные яйца 2 шт.
  • Укроп
  • Черный молотый перец
  • Майонез 1 ст. л.
  • Сок 1/4 лимона
  • Соевый соус 1 ст. л.
  • Греческий йогурт 4 ст. л.
  • Американская горчица 1 ч. л.

Маринованные огурцы нарезаем кружочками, а лук - полукольцами. Измельчаем укроп. Выкладываем в миску греческий йогурт, горчицу, соевый соус, сок лимона, майонез, перец, укроп, яйца, лук, огурцы, тунец и картофель. Все ингредиенты тщательно перемешиваем вилкой.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом мятого салата можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Мирослава Пекарюк

Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет кулинарный блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч читателей, а на её страницу подписаны 316 пользователей.

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