Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

Марина Иваненко
14 октября 2026, 18:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как замариновать опята на зиму: три рецепта с чесноком, гвоздикой и луком. Что нужно знать о подготовке грибов и безопасном консервировании.
Маринованные опята
Маринованные опята / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как замариновать опята на зиму
  • Три рецепта грибной закуски
  • Как подготовить опятки к консервированию

Сезонный сбор или покупка большого количества опят - отличный повод сделать вкусные домашние заготовки. Маринованные грибы считаются одной из самых популярных холодных закусок, которая может стать дополнением к различным блюдам. Главред расскажет об этом подробнее.

Главное условие удачного маринования заключается в тщательной первичной обработке и соблюдении пропорций специй, уксуса и соли. Об этом сообщает издание Vikna.tv. Предварительная термическая обработка помогает очистить грибы от остатков грязи, однако для безопасного консервирования важно также соблюдать проверенную технологию приготовления.

видео дня

Рецепт 1. Опята с чесноком, гвоздикой и растительным маслом

Этот способ предполагает добавление небольшого количества растительного масла поверх грибов. При этом масляная пленка не заменяет надлежащей термической обработки и безопасной технологии консервирования.

Ингредиенты:

  • Опята - 3 кг
  • Вода - 900 мл
  • Соль - 1,5 ст. л.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Черный перец горошком - 7 шт.
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Гвоздика - 5–7 бутонов
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Уксус - 8 ст. л.
  • Растительное масло - 1–2 ст. л.

Подготовка и первая варка

Грибы тщательно перебрать, очистить от загрязнений и промыть. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут, после чего слить первый отвар.

Вторая варка

Залить опята чистой водой, добавить соль и варить ещё 30 минут. После этого откинуть грибы на дуршлаг.

Приготовление маринада

В отдельной кастрюле вскипятить воду с солью, сахаром, чёрным перцем, лавровым листом и гвоздикой. После закипания добавить уксус.

Завершение приготовления

Выложить отваренные грибы в маринад и проварить ещё 5 минут. Затем разложить опята в подготовленные банки вместе с маринадом.

Поскольку приведенные пропорции и способ не обеспечивают проверенного режима консервирования для длительного хранения при комнатной температуре, не стоит полагаться на слой масла как на средство защиты. Для зимних запасов нужно использовать проверенный рецепт с безопасными пропорциями уксуса и определенным способом обработки банок.

Рецепт 2. Классические маринованные опята с процеженным маринадом

Особенность этого рецепта - предварительное процеживание маринада. Благодаря этому в нём остаётся меньше частиц специй, а сама жидкость становится более прозрачной.

Ингредиенты:

  • Опята - 2,5 кг
  • Вода - 1 л
  • Соль - 60 г
  • Сахар - 3 ст. л.
  • Перец горошком - 9 шт.
  • Укроп (зеленый или сухой) - 3–4 шт.
  • Уксус - 100 мл

Приготовление маринада

Довести воду до кипения, растворить в ней сахар и соль, добавить специи. Затем процедить раствор через мелкое сито или марлю, снова довести до кипения, влить уксус и проварить ещё 5 минут.

Видео ещё одного рецепта маринованных опят можно посмотреть здесь:

Подготовка грибов

Опенок перебрать, очистить и тщательно промыть. При необходимости крупные грибы можно разрезать на более мелкие кусочки.

Отваривание

Отварить грибы в воде до готовности, следуя рекомендациям для конкретного вида опят. После этого слить воду.

Подготовка к хранению

Для консервирования грибы нужно разложить в чистые подготовленные банки и залить маринадом, используя проверенный рецепт с определенным режимом термической обработки. Одной промывки горячей водой и закрытия банок недостаточно для обеспечения безопасного длительного хранения.

Сколько нужно варить грибы
Сколько нужно варить грибы / Инфографика: Главред

Рецепт 3. Маринованные опята с луком и чесноком

В этом варианте грибы варят с целой луковицей, а в конце добавляют чеснок. Такая комбинация придает закуске более выраженный аромат.

Ингредиенты:

  • Опята - 1 кг
  • Поваренная соль - 3–4 ст. л.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Лук репчатый - 1 головка
  • Вода, уксус, перец горошком, укроп и лавровый лист - по вкусу

Подготовка грибов

Перебрать опята, обрезать загрязненные нижние части ножек, промыть. Замачивание использовать только при необходимости и в соответствии с рекомендациями для конкретного вида грибов.

Первая варка

Залить грибы водой так, чтобы она их покрывала, и варить в соответствии с проверенной инструкцией для данного вида опят. После варки слить воду, а грибы откинуть на дуршлаг.

Вторая варка со специями

Переложить грибы в чистую кастрюлю, залить водой и добавить соль, перец, лавровый лист, укроп и целую луковицу. Варить до готовности, соблюдая рекомендуемое время обработки.

Добавление чеснока и уксуса

В конце добавить измельчённый чеснок и уксус в пропорциях, указанных в проверенном рецепте. Не стоит определять количество уксуса только по вкусу, если грибы готовят для длительного хранения.

Разлив и охлаждение

Грибы разложить в подготовленные банки и залить маринадом. Для зимнего хранения необходимо применять проверенный способ консервирования с определенным режимом термической обработки. Переворачивание банок и укутывание одеялом сами по себе не гарантируют безопасность заготовки.

Для маринования используют только достоверно определенные съедобные грибы. Опята нужно надлежащим образом термически обрабатывать, а для домашнего консервирования выбирать проверенные рецепты с точными пропорциями уксуса, соли и режимом обработки. Не пробуйте заготовки, если крышка вздулась, есть признаки брожения, плесень или необычный запах.

Читайте также:

Об источнике: "Викна-новины"

"Окна-новости" - популярный украинский информационный портал медиахолдинга Starlight Media. Ресурс освещает общественно-политические события, социальные темы и полезные бытовые советы. Команда журналистов обеспечивает оперативность, высокие стандарты и практическую ценность материалов, благодаря чему сайт пользуется высоким доверием читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
рецепт грибы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:57Война
Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:15Энергетика
РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Трагедия Ирины Федишин: что случилось с певицей и кто ее поддержал

Последние новости

20:15

"Управленческий опыт, который может пригодиться всей стране", — эксперт о политической роли Терехова

20:05

Что означает "red flag": откуда взялось выражение и чем заменить на украинском

19:58

"Она моя копия": муж Федишин вышел на связь с душераздирающим сообщением после потери дочки

19:57

Россия обвинила Украину в новых ударах по НПЗ — у Зеленского сделали заявление

19:54

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осеньюВидео

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
19:42

У Лорак улетел парик: в сети высмеяли неузнаваемую певицу

19:26

Конец финансовых затруднений: 4 знака зодиака разбогатеют уже в октябре

19:15

Украинцев предупредили об отключении света 15 октября: как будут действовать графики

19:11

РФ снаряжает Ту-160М ракетами: какие цели атаки и что заметили на аэродромах

Реклама
19:10

Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киевамнение

19:09

Число погибших в Луцке возросло: Зеленский рассказал, как заставить РФ остановиться

18:55

Как избавиться от запаха кошек и собак: эксперты назвали эффективный метод

18:46

Сокровища под ногами: зачем собирать каштаны и как их использовать в бытуВидео

18:34

Когда именно собирать калину осенью: главное условие для получения сладких ягод

18:14

Зимняя куртка будет как новая: как быстро освежить ее без стирки

18:05

Душевые кабины и ванны выходят из моды: что стремительно набирает популярность

18:00

Как замариновать опята на зиму: 3 рецепта вкусной грибной закуски

17:36

Трамп одним решением сорвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины — СМИ

17:30

Под Харьковом в ДТП погибла женщина, потерявшая мужа и троих детей из-за удара РФ

17:19

Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28НМ в воздухе — видеоВидео

Реклама
17:17

Не хуже навоза: какой сидерат посеять осенью для восстановления почвы

17:10

Орехи не будут горчить и не покроются плесенью: где их нужно хранить

17:01

Как избавиться от слизней: агроном показал секретный метод из кухонных отходовВидео

16:46

"Невероятно трудно": умер известный украинский режиссер

16:13

Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

16:13

Квашеная капуста "лепесток" со свеклой: рецепт хрустящей закуски на зиму

16:00

Почему 15 октября нужно успеть совершить три важных дела: какой церковный праздник

15:40

Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

15:20

Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

15:14

Одежда после стирки высохнет быстрее: назван малоизвестный режим стиральной машины

15:07

Арестован: в РФ приняли решение в отношении путиниста Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 даты рождения, связанные с высоким интеллектом

14:59

Предупреждали ли США о пуске баллистики по Киеву - Игнат указал на важный нюанс

14:33

В Кремле цинично "оправдали" удары по Украине во время "энергетического перемирия"

14:28

Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явленияВидео

14:22

"Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел

14:16

"Сама виновата": на Ирину Федишин набросились хейтеры за потерю ребенка

14:00

Как растянуть свитер, который сел после стирки: классный лайфхак

13:49

Планшет как универсальное устройство: когда он удобнее ноутбука или смартфона новости компании

13:43

Правила бронирования переписали: кто потеряет бронь и что нужно сделать до 20 октября

Реклама
13:25

Как отмыть желтые пятна на контейнере для еды — эффективные и бюджетные средства

13:08

Гороскоп Таро на завтра 15 октября: Близнецам - действие, Ракам - решение

12:48

Капуста со сладким перцем и чесноком: главное правило быстрого маринования

12:36

Люди тяжело ранены: РФ атаковала оптовый склад в Луцке, первые детали

12:33

Папе Римскому диагностировали рак: что известно

12:26

Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали

12:15

Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

12:00

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы

11:53

От бактерий до асфальта: почему мы так любим запах дождя и откуда он берется

11:44

Операция "Вивальди": украинские военные освободили еще 101 кв. км территории

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять