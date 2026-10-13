Рецепт очень вкусного и сытного салата "Ромашка" за 12 минут

Как для праздничного стола, так и в качестве полноценного приема пищи можно приготовить невероятно вкусный салат "Ромашка", который поразит своим вкусом гостей и семью.
Главред узнал, что рецептом этого салата в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна Дидус.
Салат "Ромашка" - рецепт
Ингредиенты:
- Пекинская капуста
- Огурец
- Помидоры
- Балик
- Консервированная кукуруза
- Сладкий перец
- Сухарики
- Майонез
- Соль
Пекинскую капусту мелко шинкуем, а огурцы, помидоры, перец и балык нарезаем соломкой. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат майонезом и солью.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата "Ромашка" можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Анна Дидус
Анна Дидус - украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по созданию уюта и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.
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