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Рецепт очень вкусного и сытного салата "Ромашка" за 12 минут

Анна Косик
13 октября 2026, 13:43
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Рецепт салата из доступных ингредиентов, для приготовления которого не нужно долго стоять у плиты.
Время приготоления Время приготовления: 12 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 2-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт очень вкусного и сытного салата
Рецепт изысканного салата "Ромашка" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Как для праздничного стола, так и в качестве полноценного приема пищи можно приготовить невероятно вкусный салат "Ромашка", который поразит своим вкусом гостей и семью.

Главред узнал, что рецептом этого салата в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна Дидус.

Салат "Ромашка" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Пекинская капуста
  • Огурец
  • Помидоры
  • Балик
  • Консервированная кукуруза
  • Сладкий перец
  • Сухарики
  • Майонез
  • Соль

Пекинскую капусту мелко шинкуем, а огурцы, помидоры, перец и балык нарезаем соломкой. Смешиваем все ингредиенты и заправляем салат майонезом и солью.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата "Ромашка" можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Анна Дидус

Анна Дидус - украинская блогерша, которая делится в соцсетях видео с рецептами, а также советами по созданию уюта и уходу за домом. В Instagram на страницу Анны подписалось более 38 тысяч пользователей.

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