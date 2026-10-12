Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

Многие любят домашнюю пиццу, но не решаются её готовить из-за замеса теста. Однако выяснилось, что есть отличный рецепт теста для пиццы, которое замешивается за считанные минуты обычной ложкой.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик рассказала в TikTok, как приготовить такое тесто.
Тесто для пиццы - рецепт
Ингредиенты:
- Молоко 200 мл
- Яйцо 1 шт.
- Дрожжи 12 г свежих (или 1 ч. л. сухих)
- Растительное масло 2 ст. л.
- Сахар 0,5 ч. л.
- Соль 0,5 ч. л.
- Мука 240 г
В молоко добавляем дрожжи, яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо всё перемешиваем и вливаем массу в просеянную муку. Размешиваем тесто до однородности и выкладываем на смазанный маслом пергамент.
Разравниваем тесто ложкой, выкладываем на него начинку по вкусу и отправляем пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем посыпаем пиццу сыром и допекаем ещё 10 минут.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом теста для пиццы без замеса можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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