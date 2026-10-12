Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

Рецепт теста для домашней пиццы, которое готовится очень быстро и легко.

https://glavred.info/recipes/shikarnoe-testo-na-piccu-bez-zamesa-za-5-minut-lenivyy-recept-10803446.html Ссылка скопирована

Лучший рецепт теста для пиццы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят домашнюю пиццу, но не решаются её готовить из-за замеса теста. Однако выяснилось, что есть отличный рецепт теста для пиццы, которое замешивается за считанные минуты обычной ложкой.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик рассказала в TikTok, как приготовить такое тесто.

Тесто для пиццы - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Молоко 200 мл

Яйцо 1 шт.

Дрожжи 12 г свежих (или 1 ч. л. сухих)

Растительное масло 2 ст. л.

Сахар 0,5 ч. л.

Соль 0,5 ч. л.

Мука 240 г

В молоко добавляем дрожжи, яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо всё перемешиваем и вливаем массу в просеянную муку. Размешиваем тесто до однородности и выкладываем на смазанный маслом пергамент.

Разравниваем тесто ложкой, выкладываем на него начинку по вкусу и отправляем пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем посыпаем пиццу сыром и допекаем ещё 10 минут.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом теста для пиццы без замеса можно посмотреть в TikTok по ссылке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред