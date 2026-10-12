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Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт

Анна Косик
12 октября 2026, 08:47
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Рецепт теста для домашней пиццы, которое готовится очень быстро и легко.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 1 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Шикарное тесто на пиццу без замеса за 5 минут – ленивый рецепт
Лучший рецепт теста для пиццы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие любят домашнюю пиццу, но не решаются её готовить из-за замеса теста. Однако выяснилось, что есть отличный рецепт теста для пиццы, которое замешивается за считанные минуты обычной ложкой.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик рассказала в TikTok, как приготовить такое тесто.

Тесто для пиццы - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Молоко 200 мл
  • Яйцо 1 шт.
  • Дрожжи 12 г свежих (или 1 ч. л. сухих)
  • Растительное масло 2 ст. л.
  • Сахар 0,5 ч. л.
  • Соль 0,5 ч. л.
  • Мука 240 г

В молоко добавляем дрожжи, яйцо, соль, сахар и масло. Хорошо всё перемешиваем и вливаем массу в просеянную муку. Размешиваем тесто до однородности и выкладываем на смазанный маслом пергамент.

Разравниваем тесто ложкой, выкладываем на него начинку по вкусу и отправляем пиццу в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем посыпаем пиццу сыром и допекаем ещё 10 минут.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом теста для пиццы без замеса можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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