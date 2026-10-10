Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

О чём вы узнаете:
- Простой рецепт хрустящей квашеной капусты
- Сколько соли нужно на три килограмма капусты
- Как правильно проводить ферментацию и хранить заготовку
Квашеная капуста остается одной из самых популярных домашних заготовок на зиму. Чтобы приготовить хрустящую закуску, не нужны сложные маринады или искусственные консерванты - достаточно трех основных ингредиентов и нескольких дней для естественного брожения. Главред расскажет подробнее.
Как отмечает "Улюблена", для приготовления квашеной капусты по классическому рецепту используют белокочанную капусту, морковь и соль. Этот способ приготовления передавался из поколения в поколение: наши бабушки квасили капусту в больших количествах, чтобы запасов хватило на всю зиму.
Ингредиенты и пропорции
Для приготовления классической квашеной капусты понадобятся:
- Белокочанная капуста поздних сортов - 3 кг
- Морковь - 250–300 г
- Каменная соль без добавок и йода - 60 г
- Специи по желанию - несколько горошин чёрного перца или немного тмина
Как правильно квасить капусту
Подготовка овощей
Тонко нашинкуйте капусту, а морковь натрите на крупной терке. Переложите овощи в большую миску, добавьте соль и равномерно перемешайте.
Перетирание капусты
Слегка перетрите овощи руками, чтобы они начали выделять сок. Не стоит слишком сильно мять капусту, ведь это может повлиять на её текстуру.
Укладка в емкость
Плотно переложите овощную смесь в чистую стеклянную банку или подходящую пищевую емкость. Хорошо утрамбуйте капусту, чтобы она пустила достаточно сока и была полностью им покрыта. Если сока сначала недостаточно, оставьте смесь на некоторое время и снова утрамбуйте.
Брожение
При необходимости положите сверху чистый гнет, чтобы капуста оставалась погруженной в рассол. Оставьте емкость при комнатной температуре примерно на 2–4 дня. Поставьте под банку глубокую тарелку, так как во время активного брожения рассол может вытекать.
Видео о том, как приготовить квашеную капусту на зиму, можно посмотреть здесь:
Зачем прокалывать капусту во время квашения
Один из важных этапов приготовления - регулярный выпуск газов, образующихся во время брожения. Один-два раза в сутки осторожно прокалывайте капусту чистой деревянной палочкой до самого дна емкости. Это поможет газам выходить наружу.
При этом важно следить за чистотой посуды и инструментов, а также за тем, чтобы капуста оставалась под рассолом. Регулярное прокалывание помогает избежать скопления газов, однако само по себе не гарантирует отсутствия горечи.
Как сохранить хрусткость квашеной капусты
Когда капуста приобретёт приятный кисловатый вкус, её нужно перенести в прохладное место - холодильник или погреб. Низкая температура замедляет брожение и помогает сохранить вкус и текстуру заготовки.
Чтобы капуста получилась хрустящей, стоит соблюдать несколько правил
Выбирайте правильный сорт
Лучше всего подходят плотные кочаны поздних сортов с сочными белыми листьями.
Соблюдайте пропорции соли
Для этого рецепта требуется 60 г соли на 3 кг капусты. Обычно используют обычную каменную соль без добавок. При этом на мягкость капусты влияют не только вид соли, но и сорт овощей, температура и условия ферментации.
Следите за уровнем рассола
На протяжении всего процесса квашения капуста должна оставаться полностью погруженной в жидкость. Это помогает защитить её от контакта с воздухом и порчи.
Зимой квашеную капусту можно заправить мелко нарезанным луком и ароматным подсолнечным маслом. Такая закуска хорошо подойдет к картофелю, вареникам и мясным блюдам.
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Об источнике: "Улюблена"
"Улюблена" - это популярное украинское печатное периодическое издание (газета/журнал полезных советов) и одноименное медиа-сообщество в социальных сетях (в частности, в Facebook), которое специализируется на домашней кулинарии, женской тематике и ведении хозяйства.
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