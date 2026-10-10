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Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара

Марина Иваненко
10 октября 2026, 15:07
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Квашеная капуста на зиму по простому рецепту: узнайте, сколько моркови и соли нужно, как правильно квасить овощи и сохранить их хрусткость.
Квашеная капуста за 4 дня: старинный бабушкин рецепт без уксуса и сахара
/ Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Простой рецепт хрустящей квашеной капусты
  • Сколько соли нужно на три килограмма капусты
  • Как правильно проводить ферментацию и хранить заготовку

Квашеная капуста остается одной из самых популярных домашних заготовок на зиму. Чтобы приготовить хрустящую закуску, не нужны сложные маринады или искусственные консерванты - достаточно трех основных ингредиентов и нескольких дней для естественного брожения. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает "Улюблена", для приготовления квашеной капусты по классическому рецепту используют белокочанную капусту, морковь и соль. Этот способ приготовления передавался из поколения в поколение: наши бабушки квасили капусту в больших количествах, чтобы запасов хватило на всю зиму.

видео дня

Ингредиенты и пропорции

Для приготовления классической квашеной капусты понадобятся:

  • Белокочанная капуста поздних сортов - 3 кг
  • Морковь - 250–300 г
  • Каменная соль без добавок и йода - 60 г
  • Специи по желанию - несколько горошин чёрного перца или немного тмина

Как правильно квасить капусту

Подготовка овощей

Тонко нашинкуйте капусту, а морковь натрите на крупной терке. Переложите овощи в большую миску, добавьте соль и равномерно перемешайте.

Перетирание капусты

Слегка перетрите овощи руками, чтобы они начали выделять сок. Не стоит слишком сильно мять капусту, ведь это может повлиять на её текстуру.

Укладка в емкость

Плотно переложите овощную смесь в чистую стеклянную банку или подходящую пищевую емкость. Хорошо утрамбуйте капусту, чтобы она пустила достаточно сока и была полностью им покрыта. Если сока сначала недостаточно, оставьте смесь на некоторое время и снова утрамбуйте.

Брожение

При необходимости положите сверху чистый гнет, чтобы капуста оставалась погруженной в рассол. Оставьте емкость при комнатной температуре примерно на 2–4 дня. Поставьте под банку глубокую тарелку, так как во время активного брожения рассол может вытекать.

Видео о том, как приготовить квашеную капусту на зиму, можно посмотреть здесь:

Зачем прокалывать капусту во время квашения

Один из важных этапов приготовления - регулярный выпуск газов, образующихся во время брожения. Один-два раза в сутки осторожно прокалывайте капусту чистой деревянной палочкой до самого дна емкости. Это поможет газам выходить наружу.

При этом важно следить за чистотой посуды и инструментов, а также за тем, чтобы капуста оставалась под рассолом. Регулярное прокалывание помогает избежать скопления газов, однако само по себе не гарантирует отсутствия горечи.

Що любить і чого не любить капуста
Що любить і чого не любить капуста / Інфографіка: Главред

Как сохранить хрусткость квашеной капусты

Когда капуста приобретёт приятный кисловатый вкус, её нужно перенести в прохладное место - холодильник или погреб. Низкая температура замедляет брожение и помогает сохранить вкус и текстуру заготовки.

Чтобы капуста получилась хрустящей, стоит соблюдать несколько правил

Выбирайте правильный сорт

Лучше всего подходят плотные кочаны поздних сортов с сочными белыми листьями.

Соблюдайте пропорции соли

Для этого рецепта требуется 60 г соли на 3 кг капусты. Обычно используют обычную каменную соль без добавок. При этом на мягкость капусты влияют не только вид соли, но и сорт овощей, температура и условия ферментации.

Следите за уровнем рассола

На протяжении всего процесса квашения капуста должна оставаться полностью погруженной в жидкость. Это помогает защитить её от контакта с воздухом и порчи.

Зимой квашеную капусту можно заправить мелко нарезанным луком и ароматным подсолнечным маслом. Такая закуска хорошо подойдет к картофелю, вареникам и мясным блюдам.

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Об источнике: "Улюблена"

"Улюблена" - это популярное украинское печатное периодическое издание (газета/журнал полезных советов) и одноименное медиа-сообщество в социальных сетях (в частности, в Facebook), которое специализируется на домашней кулинарии, женской тематике и ведении хозяйства.

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