Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Один доступный ингредиент способен изменить текстуру домашних котлет и помочь сохранить их сочность.

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Рецепт сочных котлет / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему котлеты получаются сухими

Что добавить в фарш, чтобы котлеты оставались сочными

Как приготовить нежные котлеты из свиного фарша на сковороде

Домашние котлеты - блюдо, которое всегда остается фаворитом на украинских кухнях. Традиционно в фарш добавляют кусочек хлеба или сухари, чтобы удержать влагу. Но есть более простой и в то же время более эффективный способ сделать котлеты сочными и нежными - добавить тертый картофель.

Главред расскажет, как приготовить котлеты, чтобы они получились невероятно сочными.

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Зачем добавлять картофель в фарш для котлет

Во время жарки картофель выделяет влагу, которая предотвращает пересушивание мяса, объясняет Pysznosci. Кроме того, крахмал в его составе помогает связать массу, благодаря чему котлеты держат форму даже без большого количества сухарей. Важно не отжимать тёртый картофель, ведь вместе с соком вы теряете ценный крахмал, что делает блюдо менее удачным.

С каким мясом работает этот трюк

Добавлять картофель можно не только в свиной фарш. Он особенно полезен для нежирного мяса - курицы или индейки, которое легко пересушить. Также этот прием прекрасно подходит для рыбных котлет из трески, минтая или хека, где структура фарша требует дополнительной нежности и удержания влаги.

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты

500 г фарша из свиной лопатки

1 средняя картофелина (120–150 г)

1 маленькая луковица

1 яйцо

1 ч. л. майорана

1 ч. л. сладкой паприки

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного перца

масло для жарки

Способ приготовления

Очистите картофель, промойте и просушите бумажным полотенцем, после чего натрите на мелкой терке. Лук также натрите или измельчите очень мелко.

В миске смешайте фарш, картофель вместе с соком, лук, яйцо и специи. Перемешайте только до объединения ингредиентов - чрезмерное вымешивание делает котлеты жесткими. Дайте смеси отдохнуть примерно 10 минут.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны. После обжарки накройте сковороду крышкой и оставьте котлеты ещё на 2–3 минуты, чтобы они хорошо пропеклись внутри.

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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