Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

Вы узнаете:
- Почему котлеты получаются сухими
- Что добавить в фарш, чтобы котлеты оставались сочными
- Как приготовить нежные котлеты из свиного фарша на сковороде
Домашние котлеты - блюдо, которое всегда остается фаворитом на украинских кухнях. Традиционно в фарш добавляют кусочек хлеба или сухари, чтобы удержать влагу. Но есть более простой и в то же время более эффективный способ сделать котлеты сочными и нежными - добавить тертый картофель.
Главред расскажет, как приготовить котлеты, чтобы они получились невероятно сочными.
Зачем добавлять картофель в фарш для котлет
Во время жарки картофель выделяет влагу, которая предотвращает пересушивание мяса, объясняет Pysznosci. Кроме того, крахмал в его составе помогает связать массу, благодаря чему котлеты держат форму даже без большого количества сухарей. Важно не отжимать тёртый картофель, ведь вместе с соком вы теряете ценный крахмал, что делает блюдо менее удачным.
С каким мясом работает этот трюк
Добавлять картофель можно не только в свиной фарш. Он особенно полезен для нежирного мяса - курицы или индейки, которое легко пересушить. Также этот прием прекрасно подходит для рыбных котлет из трески, минтая или хека, где структура фарша требует дополнительной нежности и удержания влаги.
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты
- 500 г фарша из свиной лопатки
- 1 средняя картофелина (120–150 г)
- 1 маленькая луковица
- 1 яйцо
- 1 ч. л. майорана
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного перца
- масло для жарки
Способ приготовления
Очистите картофель, промойте и просушите бумажным полотенцем, после чего натрите на мелкой терке. Лук также натрите или измельчите очень мелко.
В миске смешайте фарш, картофель вместе с соком, лук, яйцо и специи. Перемешайте только до объединения ингредиентов - чрезмерное вымешивание делает котлеты жесткими. Дайте смеси отдохнуть примерно 10 минут.
Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны. После обжарки накройте сковороду крышкой и оставьте котлеты ещё на 2–3 минуты, чтобы они хорошо пропеклись внутри.
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Об источнике: Pysznosci
Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.
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