Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

Необычный ингредиент может заметно изменить вкус привычного бульона.

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Как улучшить вкус бульона / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем добавлять яблоко в бульон

Какое яблоко лучше всего подходит для бульона и супов

Когда нужно вынуть яблоко из кастрюли

Во многих украинских семьях бульон готовят по проверенному рецепту - с морковью, луком и сельдереем. Но существует старинный кулинарный прием, который придает блюду новое звучание: яблоко. Этот способ активно применяли еще наши бабушки, а сейчас он вновь набирает популярность.

Главред расскажет, зачем добавлять в бульон яблоко.

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Почему стоит добавить яблоко

Яблоко в бульоне выполняет сразу несколько важных функций. Оно придает блюду легкую кислинку и естественную сладость, смягчает вкус жирных бульонов, делая их менее тяжелыми. Кроме того, яблоко помогает сбалансировать вкус, если блюдо получилось слишком соленым. Благодаря этому бульон становится более гармоничным и ароматным, пишет Teraz Gotuje.

Добавлять яблоко можно как с кожурой, так и очищенным. Его варят вместе с овощами, но важно учитывать количество моркови: если её слишком много, сочетание с яблоком может сделать вкус слишком сладким. Чтобы сохранить прозрачность бульона, фрукт лучше вынуть ещё до того, как он начнёт развариваться и делать жидкость мутной.

Яблоко пригодится не только в курином или утином бульоне. Например, тёртое яблоко сортов "Гала" или "Джонаголд" в томатном супе может заменить сахар и снять излишнюю кислотность помидоров. А "Антоновка" прекрасно дополнит борщ или крем-суп из тыквы, придавая ему особый вкус.

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