Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

Читайте в материале:
- Зачем добавлять яблоко в бульон
- Какое яблоко лучше всего подходит для бульона и супов
- Когда нужно вынуть яблоко из кастрюли
Во многих украинских семьях бульон готовят по проверенному рецепту - с морковью, луком и сельдереем. Но существует старинный кулинарный прием, который придает блюду новое звучание: яблоко. Этот способ активно применяли еще наши бабушки, а сейчас он вновь набирает популярность.
Главред расскажет, зачем добавлять в бульон яблоко.
Почему стоит добавить яблоко
Яблоко в бульоне выполняет сразу несколько важных функций. Оно придает блюду легкую кислинку и естественную сладость, смягчает вкус жирных бульонов, делая их менее тяжелыми. Кроме того, яблоко помогает сбалансировать вкус, если блюдо получилось слишком соленым. Благодаря этому бульон становится более гармоничным и ароматным, пишет Teraz Gotuje.
Добавлять яблоко можно как с кожурой, так и очищенным. Его варят вместе с овощами, но важно учитывать количество моркови: если её слишком много, сочетание с яблоком может сделать вкус слишком сладким. Чтобы сохранить прозрачность бульона, фрукт лучше вынуть ещё до того, как он начнёт развариваться и делать жидкость мутной.
Яблоко пригодится не только в курином или утином бульоне. Например, тёртое яблоко сортов "Гала" или "Джонаголд" в томатном супе может заменить сахар и снять излишнюю кислотность помидоров. А "Антоновка" прекрасно дополнит борщ или крем-суп из тыквы, придавая ему особый вкус.
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Об источнике: Teraz Gotuje
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