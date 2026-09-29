Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химию

Мария Николишин
29 сентября 2026, 12:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Женщина рассказала о домашнем средстве, которое удаляет известковый налет, жирные пятна и мыльные разводы.
Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химию
Домашнее средство для уборки в ванной комнате / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как быстро отмыть налет без бытовой химии
  • Почему смесь нельзя оставлять надолго

Сейчас на полках супермаркетов можно найти множество разнообразных средств для уборки. Однако их всех может заменить домашний раствор, который стоит в разы дешевле.

Главред решил разобраться, как приготовить дома средство от известкового налета.

видео дня

Для чего используют средство из уксуса и горчицы

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что смесь уксуса и горчичного порошка удаляет известковый налет, жировые пятна и мыльные разводы на кухне и в ванной комнате без использования бытовой химии.

По ее словам, из-за жесткой воды раковина чаще всего теряет блеск и покрывается следами косметических и уходовых средств.

Автор поделилась пропорциями смеси, которую готовит именно для этой зоны помещения.

"В небольшой емкости смешайте 1 столовую ложку горчицы и добавьте 4 столовые ложки уксуса. Перемешайте, чтобы в чистящей смеси не осталось комочков", - рассказывает женщина.

Есть важный нюанс, касающийся продолжительности нанесения средства, на который обращает внимание хозяйка.

"После того как все нанесете, подождите минут 5. Надолго не оставляйте, потому что смесь высохнет, а если она высохнет, то действовать уже не будет", - предупреждает она.

Еще один момент, который беспокоит многих хозяек, - возможность повредить хромированные поверхности агрессивными средствами. Автор канала объясняет, почему ей это не грозит.

"Плюс этого средства в том, что вам не нужно беспокоиться о сантехнике. Например, что на хромированном смесителе останутся темные пятна или на раковине появятся цветные разводы, как от агрессивной бытовой химии. Потому что здесь состав полностью натуральный. Он безопасен для вас, для домашних животных, для детей и окружающей среды", - подчеркивает женщина.

Как очистить кухонную раковину от жира и налета

Кухонная раковина накапливает другой тип загрязнений - помимо известкового налета, здесь ежедневно появляется жировая пленка от мытья посуды. Для этой зоны состав смеси немного меняется.

"Насыпаю в емкость 1 столовую ложку горчичного порошка. Далее добавляю 1 столовую ложку средства для мытья посуды. И наливаю 1 столовую ложку уксуса. Здесь основные загрязнения - это жир", - отмечает автор видео.

Особое внимание она советует уделить сливной трубке и сетчатой вставке, куда чаще всего попадает жир.

"Хорошо обработайте слив и вот эту сетку, которая в него вставляется. Я оставила на 2 минуты, надолго не оставляла, и сразу начинаю чистить. Зубной щеткой чищу все щели и труднодоступные места", - советует она.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Чем отмыть стекло в душе и ванну от капель воды

Стеклянные двери душевой кабины страдают от воды больше всего - белые капли появляются буквально за неделю. Автор канала показала отдельный рецепт именно для стеклянных поверхностей.

"Для приготовления средства нам понадобится 100 мл уксуса и 1 столовая ложка горчичного порошка. Если у вас, скажем, скопился налет, тогда распределите смесь по стеклу и приклейте к нему бумажные полотенца. Так у смеси будет больше времени, чтобы подействовать", - объясняет автор видео.

Домашнее средство, которое поможет убрать весь дом – видео:

Читайте также:

Об источнике: "Прады для дома"

"Советы для дома" - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

12:06Украина
Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

11:05Аналитика
Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

11:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Эксперты призвали натирать подоконники лимоном в октябре — для чего

Последние новости

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

Реклама
11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

Реклама
08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

04:08

Горячая вода, фольга и сода творят чудеса: для чего их рекомендуют смешиватьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

03:24

Как быстро отмыть стены от детских рисунков: классный лайфхак без ремонта

02:47

Как превратить старый пень в украшение двора: 10 креативных идей

02:15

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

01:27

РФ готовит 300 тысяч военных для нового наступления: "Мадяр" назвал главную цель

00:44

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осеньюВидео

00:15

Рада может перейти на ночную работу из-за тревог: нардеп раскрыл возможный сценарий

28 сентября, понедельник
23:53

РФ закрывает небо над "Капустным Яром": есть ли угроза удара "Орешником"

23:39

Названы три месяца рождения людей с самым чистым сердцем

23:01

Доллар может подорожать до 46 гривен: известно, когда курс пойдет вверх

22:53

The New York Times выбрала 100 лучших сериалов XXI векаВидео

22:11

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как сейчас выглядит актер

22:04

"Пора двигаться дальше": руководитель ЦПД при СНБО Коваленко уходит с должности

21:56

Россия уже начала дополнительную мобилизацию: в ГУР рассказали, кого набирают

21:37

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальшеВидео

Реклама
21:33

"Сквозь боль": дочь Степана Гиги показала кадры последнего концерта отца

20:47

Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

20:45

Россия готовит новый удар баллистикой – какие цели определил враг для атаки

20:19

ВСУ ведут бои на территории Курской области РФ: генерал объяснил, что происходит

20:19

Кабмин перешел в режим экономии из-за задержки помощи: какие расходы отложат

19:49

Газон весной быстрее пойдет в рост: когда сделать последний покос в годуВидео

19:40

"Шахед" упал возле границы с Польшей, поврежден пункт пропуска - что известно

19:30

Обильный урожай и огромные головки чеснока: что сделать за 2 недели до посадкиВидео

19:17

"Должна заплатить цену": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине

19:10

США и Россия договорились об опасном оружии: Невзлин раскрыл деталимнение

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять