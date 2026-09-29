Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химию

Женщина рассказала о домашнем средстве, которое удаляет известковый налет, жирные пятна и мыльные разводы.

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Домашнее средство для уборки в ванной комнате / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как быстро отмыть налет без бытовой химии

Почему смесь нельзя оставлять надолго

Сейчас на полках супермаркетов можно найти множество разнообразных средств для уборки. Однако их всех может заменить домашний раствор, который стоит в разы дешевле.

Главред решил разобраться, как приготовить дома средство от известкового налета.

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Для чего используют средство из уксуса и горчицы

Автор канала "Советы для дома" в своем видео на YouTube рассказала, что смесь уксуса и горчичного порошка удаляет известковый налет, жировые пятна и мыльные разводы на кухне и в ванной комнате без использования бытовой химии.

По ее словам, из-за жесткой воды раковина чаще всего теряет блеск и покрывается следами косметических и уходовых средств.

Автор поделилась пропорциями смеси, которую готовит именно для этой зоны помещения.

"В небольшой емкости смешайте 1 столовую ложку горчицы и добавьте 4 столовые ложки уксуса. Перемешайте, чтобы в чистящей смеси не осталось комочков", - рассказывает женщина.

Есть важный нюанс, касающийся продолжительности нанесения средства, на который обращает внимание хозяйка.

"После того как все нанесете, подождите минут 5. Надолго не оставляйте, потому что смесь высохнет, а если она высохнет, то действовать уже не будет", - предупреждает она.

Еще один момент, который беспокоит многих хозяек, - возможность повредить хромированные поверхности агрессивными средствами. Автор канала объясняет, почему ей это не грозит.

"Плюс этого средства в том, что вам не нужно беспокоиться о сантехнике. Например, что на хромированном смесителе останутся темные пятна или на раковине появятся цветные разводы, как от агрессивной бытовой химии. Потому что здесь состав полностью натуральный. Он безопасен для вас, для домашних животных, для детей и окружающей среды", - подчеркивает женщина.

Как очистить кухонную раковину от жира и налета

Кухонная раковина накапливает другой тип загрязнений - помимо известкового налета, здесь ежедневно появляется жировая пленка от мытья посуды. Для этой зоны состав смеси немного меняется.

"Насыпаю в емкость 1 столовую ложку горчичного порошка. Далее добавляю 1 столовую ложку средства для мытья посуды. И наливаю 1 столовую ложку уксуса. Здесь основные загрязнения - это жир", - отмечает автор видео.

Особое внимание она советует уделить сливной трубке и сетчатой вставке, куда чаще всего попадает жир.

"Хорошо обработайте слив и вот эту сетку, которая в него вставляется. Я оставила на 2 минуты, надолго не оставляла, и сразу начинаю чистить. Зубной щеткой чищу все щели и труднодоступные места", - советует она.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Чем отмыть стекло в душе и ванну от капель воды

Стеклянные двери душевой кабины страдают от воды больше всего - белые капли появляются буквально за неделю. Автор канала показала отдельный рецепт именно для стеклянных поверхностей.

"Для приготовления средства нам понадобится 100 мл уксуса и 1 столовая ложка горчичного порошка. Если у вас, скажем, скопился налет, тогда распределите смесь по стеклу и приклейте к нему бумажные полотенца. Так у смеси будет больше времени, чтобы подействовать", - объясняет автор видео.

Домашнее средство, которое поможет убрать весь дом – видео:

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Об источнике: "Прады для дома" "Советы для дома" - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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