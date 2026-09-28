Реактивные "Шахеды" начали сбивать: Мадяр рассказал, чем Украина ответила на угрозу

По словам Мадяра, появление нового оружия создает своеобразное "окно возможностей", но оно сохраняется до тех пор, пока враг не найдет эффективную контрмеру.

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Мадяр предупредил об опасности развития ИИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/robert_madyar

Кратко:

Мадяр предупредил об опасности развития ИИ

Развитие ИИ способствует нормализации ранее немыслимых сценариев

Украина пока продолжает искать эффективное решение против новых реактивных "Шахедов", которые Россия использует для атак на украинские города. При этом украинские инженеры уже разработали первые средства перехвата таких дронов, а их применение, по словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра), дало первые успешные результаты. Об этом Бровди рассказал в интервью The Telegraph.

Командующий объяснил, что во время войны параллельно идет постоянное технологическое противостояние. По его словам, появление нового оружия или технологии создает своеобразное "окно возможностей", однако оно сохраняется лишь до тех пор, пока противник не найдет эффективную контрмеру.

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"Параллельно с войной идет война технологий, и в этой войне технологий существуют циклы открытых окон, когда одна из сторон получает доступ к какой-то новой технологии, а другая за этот короткий промежуток времени принимает контрмеры", - отметил Бровди.

Он напомнил, что за время полномасштабной войны подобные технологические преимущества неоднократно появлялись у обеих сторон. При этом, по его словам, на поиск ответа обычно уходило от нескольких недель до нескольких месяцев.

Сейчас одним из таких вызовов командующий назвал реактивные "Шахеды". Это "окно" Украина пока полностью не закрыла, однако уже появились первые средства борьбы с новой угрозой.

"Но речь уже идет не о разработках, а о применении первых средств, которые были очень оперативно разработаны украинскими инженерами, работающими в тесном сотрудничестве с военными на фронте, о первых запусках реактивных противошахедных средств и об успешных сбиваниях", - заявил Бровди.

По его словам, теперь вопрос заключается в том, сколько времени понадобится украинской стороне, чтобы окончательно решить проблему.

Бровди отдельно подчеркнул роль непосредственного взаимодействия военных и разработчиков. По его мнению, одним из факторов технологического развития украинских беспилотных систем является возможность инженеров находиться максимально близко к линии фронта и оперативно получать обратную связь от операторов.

"Одним из основных акцентов украинского технологического прорыва в области беспилотников является непосредственная близость инженеров к линии фронта. Там, где контакт между инженером и непосредственным пилотом осуществляется без потери времени, без потери расстояний и без потери скорости принятия решений", - пояснил командующий.

Мадяр предупредил об опасности развития ИИ

В интервью Бровди также высказался о стремительном развитии искусственного интеллекта. По его мнению, бесконтрольное развитие этой технологии может привести к серьезным последствиям, особенно после ее объединения с беспилотными и роботизированными системами.

Командующий назвал ИИ "цифровым паноптикумом" и заявил, что человечество постепенно привыкает к тому, что еще недавно казалось невозможным.

"Дрон - это чума третьего тысячелетия. Я абсолютно не драматизирую, когда об этом говорю. В тот самый момент искусственный интеллект, который очень быстро ворвался в нашу жизнь, уже фактически незаметно для нас стал цифровым паноптикумом, конкретным цифровым паноптикумом, который контролирует практически каждый элемент жизнедеятельности современного человека", - сказал Бровди.

Он также отметил, что развитие ИИ постепенно меняет границы общественно приемлемого и способствует нормализации ранее немыслимых сценариев.

"То есть буквально за год происходит такая трансформация, которая делает для нас нормой то, что в прошлом году казалось невозможным и фантастическим. Очень опасное явление. Когда мы соединим это явление с развитием беспилотных и роботизированных систем и комплексов, человечество получит едва ли управляемое оружие", - заявил командующий Силами беспилотных систем.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Почему Украина пока не успевает эффективно перехватывать реактивные дроны

На фоне увеличения количества скоростных БПЛА проблема для украинской ПВО заключается не только в самом факте их применения. Россия адаптирует средства нападения быстрее, чем Украина успевает развернуть новые системы защиты, поэтому часть имеющихся перехватчиков пока не дает ожидаемого результата. Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса во время общения с журналистами объяснил, что украинским Силам обороны нужно время для технической и тактической адаптации к новому типу угрозы.

"Россияне существенно увеличили использование именно реактивных БПЛА. И их количество будет продолжать расти, потому что россияне видят их эффективность. Средства нападения всегда опережают средства защиты. Нам, безусловно, придется адаптироваться. Это займет время", - поясняет Палиса.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что Украина не полагается исключительно на беспилотные перехватчики. По его словам, против скоростных целей уже задействованы другие компоненты противовоздушной обороны, хотя их применение имеет свои ограничения.

"Дроны-перехватчики, которые у нас есть на данный момент и которые теоретически могли бы перехватывать реактивные дроны, пока не демонстрируют ожидаемой эффективности. Но мы понимаем эту проблему, ищем варианты ее решения. Высокую эффективность демонстрируют переносные зенитно-ракетные комплексы, различные комплексы, входящие в состав объектной противовоздушной обороны. И авиация", - сообщает Палиса.

Украинские дроны и их применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара. По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

Украинская противовоздушная оборона пока практически не способна эффективно сбивать российские реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом написал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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