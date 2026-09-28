"Лекарство от печали": Марко Сердинский выиграл "Україна має талант"

Кратко:
- Как выступил Марко Сердинский
- Что сказали ему судьи
Судей и зрителей популярного талант-шоу "Україна має талант" покорил своим талантом и выступлением 12-ти летний мальчик.
Буквально после своего первого выступления, Марко Сердинский стал любимцем и судей, и зрителей. А после финального выступления выиграл шоу.
Искреннее и положительное исполнение мальчика вызывает восхищение. Некоторые даже начали называть героя "лекарством от печали".
Сам Марко искренне увлекается музыкой, а особенно украинской эстрадой 70-80-х годов. В финале шоу "Украина має талант" 2026 года мальчик спел песню Василия Зинкевича "Забудь печаль".
Во время выступления Марка зал и судьи ему подпевали во весь голос. А потом Артем Пивоваров признается, что он приложил руку к тому, что Марко исполнил именно эту композицию.
"Я вообще не мог представить, что я буду на этом проекте. Во время выступления, я кайфовал. Когда я услышал, что у меня три "да", я не понимал, что это по-настоящему", - рассказывает юный артист.
Мальчик также добавляет, что любит украинских исполнителей 70-80 годов, так как в их песнях "есть смысл". "Мне кажется, что песни Яремчука, Зинкевича, Ивасюка, должны знать все, потому что это наше наследие", - добавляет Марко.
Именно за это выступление артист получил наибольшую поддержку зрителей.
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О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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