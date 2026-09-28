Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции "Вивальди"

Анна Косик
28 сентября 2026, 11:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ходе очередного этапа операции Сил обороны российские пилоты и офицеры сдались украинским военным.
Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции
Военные рассказали о результатах третьего сезона операции "Вивальди" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Главное:

  • Украинские военные продвинулись в Донецкой области и освободили новые села
  • Третий сезон операции "Вивальди" стал переломным
  • Оккупанты сдавались в плен подразделениями

Силы обороны Украины освободили новые населенные пункты в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их данным, украинские военные взяли под контроль Ридкодуб, Новое и Катериновку. Также защитники восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

видео дня
Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции
Освобожденные территории в рамках операции "Вивальди" / фото: скриншот с DeepState

Детали операции "Вивальди"

В Третьем армейском корпусе подтвердили освобождение трех населенных пунктов Донецкой области. Также там рассказали о результатах третьего сезона операции "Вивальди", который стал переломным.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, заявил о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.Также он отметил, что потери противника на данный момент составляют 2000 человек, более 250 россиян взяты в плен.

"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км². Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое - ключевой узел противника на плацдарме", - говорится в сообщении.

Билецкий пояснил, что тот, кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме.

"Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголове - Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно израсходовать свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового", - рассказал бригадный генерал.

В Третьем армейском корпусе добавили, что для прорыва обороны противника военные применили собственное изобретение - советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые прочные укрепления врага.

В результате россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами.

Почему Россия заявляет об успешном наступлении на Харьковщине

Главред писал, что по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.

Москва таким образом пытается создать информационное давление и вынудить Украину изменить распределение резервов. Однако единичные проникновения военных с последующей фиксацией присутствия не означают установление контроля над территорией.

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, Главред писал , что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.

Накануне Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

Больше новостей:

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Андрей Билецкий Лиман новости Украины DeepState Фронт операция "Вивадьди"
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми

Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми

12:12Фронт
РФ готовит новый фронт в Европе: что происходит в НАТО и к чему готовится Запад

РФ готовит новый фронт в Европе: что происходит в НАТО и к чему готовится Запад

11:41Аналитика
"Легко не будет точно": кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы

"Легко не будет точно": кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы

11:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Денежное дерево будет густым и красивым: какое действие поможет сформировать пышную крону

Денежное дерево будет густым и красивым: какое действие поможет сформировать пышную крону

"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

Сильный холод накроет Украину после бабьего лета: точный прогноз до конца октября

Сильный холод накроет Украину после бабьего лета: точный прогноз до конца октября

Последние новости

12:13

"Лекарство от печали": Марко Сердинский выиграл "Україна має талант"

12:12

Оккупанты вывели свои силы из Харьковщины, прикрываясь детьми и пожилыми людьми

11:55

"Он приставал": муж Лорак вызверился на Путина

11:41

РФ готовит новый фронт в Европе: что происходит в НАТО и к чему готовится Запад

11:38

"Чан с кипящей смолой": журналистка из РФ пожелала Соседову гореть в аду

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
11:24

"Легко не будет точно": кому из украинцев власти советуют выехать из городов до зимы

11:22

Принц Гарри рассказал, как учатся его дети после смены школы

11:18

Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции "Вивальди"

10:58

Гороскоп Таро на завтра 29 сентября: Девам - говорить, Близнецам - решать

Реклама
10:42

В стиральной машине или вручную: как стирать шапку, чтобы она не потеряла форму

10:37

Бизнес бывшего замглавы ГУД: миллионные госконтракты, семейные компании и "Имона-Аудит"

10:20

Дочь Лорак удивила безграмотностью: не смогла напиcать элементарное

10:06

В Украине появился фонтан Сковороды из 20-тонного бразильского гранита, созданный по инициативе Дениса Парамонова

10:03

Скандал вокруг пленных из КНДР: Сеул требует от Украины официальных извинений

09:59

Интенсивность обстрелов РФ может снизиться: мониторы указали на нюанс

09:32

В сеть попали фото детей пропагандистки Симоньян: как они выглядят

09:17

Капитуляция к концу зимы: Путин резко изменил стратегию войны против Украины

09:17

Гороскоп на завтра, 29 сентября: Весам — облегчение, Водолеям — перемены

09:12

Трамп просил Зеленского "притормозить": детали разговора президентов

08:39

Популярный салат с новым ингредиентом: рецепт "Цезаря" с рыбой

Реклама
08:23

Охота на командующего СБС: Россия оценила Бровди в 20 миллионов - WSJ

08:03

Взрывы, "прилеты" и пожары: дроны массированно атаковали Кубань

07:20

Уничтожить столицу, чтобы сломить страну: Портников - о линии от Батурина до Киевамнение

07:05

РФ ударила КАБами по домам в Харькове: более 20 пострадавших, среди них - детиФото

06:40

Российские дроны атаковали Киев: под удар попала АЗС, вспыхнул пожар

05:31

Точно не "шиповник": как правильно назвать колючий куст с красными плодами на украинском

05:00

Шанс, который нельзя упустить: три знака зодиака поймают удачу за хвост

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке велосипедиста за 39 с

03:36

Солнце может устроить сверхмощную вспышку: когда Землю накроет новый "шторм"

02:15

Крупных ягод не будет: где категорически запрещено сажать малину

27 сентября, воскресенье
23:35

РФ накопила десятки ракет: в Сети узнали о подготовке массированного обстрела

22:56

Маслята будут чистыми за считанные минуты: лайфхак, о котором мало кто знает

22:35

Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ храненияВидео

22:07

РФ атаковала рынок "Столичный" под Киевом: есть погибшие и много раненых, бушует пожарФото

21:32

Баллистика по РФ уже полетела: Загородний назвал главную цель Украины

21:17

Эйдман объяснил, почему "простые россияне" вечно воюютмнение

20:53

"Россия "победила" детсады и школы": Зеленский раскрыл масштабы террора РФ

20:34

Что защитит Украину от ракетных атак РФ: Буданов сделал неожиданное заявление

20:33

Озимый чеснок даст рекордный урожай: какие культуры посадить рядом

19:54

Оккупанты продвинулись вблизи ключевого города: что происходит на фронте

Реклама
19:44

Почему 28 сентября нельзя унывать: какой церковный праздник

19:31

Можно ли снова заморозить мясо из морозилки: ответ удивит даже опытных хозяекВидео

19:11

Сильный холод накроет Украину после бабьего лета: точный прогноз до конца октября

18:44

РФ устроила воскресный террор Киева: гремят взрывы, есть раненые и "прилеты"Видео

18:33

Молодые деревья будут защищены всю зиму: что нужно обязательно сделать осенью

17:32

Финансовый гороскоп на 28 сентября - 4 октября: Водолеям - новый путь, Львам - рост

17:31

Как сушить белье без сырости: один простой трюк — и никакой лишней влагиВидео

17:04

РФ сбросила на Сумы три КАБа: есть погибшие, среди них - 16-летняя девушкаФото

17:03

Спатифиллум будет пышно цвести даже зимой: какие осенние процедуры ему необходимы

16:59

Любовный гороскоп на 28 сентября - 4 октября: Весам - знакомства, Скорпионам - пауза

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять