Сотни пленных окупантов и освобожденные села: новые детали операции "Вивальди"

В ходе очередного этапа операции Сил обороны российские пилоты и офицеры сдались украинским военным.

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Военные рассказали о результатах третьего сезона операции "Вивальди" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Украинские военные продвинулись в Донецкой области и освободили новые села

Третий сезон операции "Вивальди" стал переломным

Оккупанты сдавались в плен подразделениями

Силы обороны Украины освободили новые населенные пункты в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их данным, украинские военные взяли под контроль Ридкодуб, Новое и Катериновку. Также защитники восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового.

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Освобожденные территории в рамках операции "Вивальди" / фото: скриншот с DeepState

Детали операции "Вивальди"

В Третьем армейском корпусе подтвердили освобождение трех населенных пунктов Донецкой области. Также там рассказали о результатах третьего сезона операции "Вивальди", который стал переломным.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, заявил о восстановлении контроля над Карповкой и Новомихайловкой.Также он отметил, что потери противника на данный момент составляют 2000 человек, более 250 россиян взяты в плен.

"Мы вернули еще 51 км² украинской земли, а с начала наступательных действий - 176 км². Главной целью третьего сезона "Вивальди" стало Новое - ключевой узел противника на плацдарме", - говорится в сообщении.

Билецкий пояснил, что тот, кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме.

"Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголове - Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно израсходовать свои резервы в контратаках именно на этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового", - рассказал бригадный генерал.

В Третьем армейском корпусе добавили, что для прорыва обороны противника военные применили собственное изобретение - советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые прочные укрепления врага.

В результате россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами.

Почему Россия заявляет об успешном наступлении на Харьковщине

Главред писал, что по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении.

Москва таким образом пытается создать информационное давление и вынудить Украину изменить распределение резервов. Однако единичные проникновения военных с последующей фиксацией присутствия не означают установление контроля над территорией.

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, Главред писал , что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.

Накануне Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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