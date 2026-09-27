"Россия "победила" детсады и школы": Зеленский раскрыл масштабы террора РФ

Среди пострадавших в Киеве объектов оказался дом, используемый в качестве резиденции посла Саудовской Аравии.

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Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, соцсети

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Россия за сутки запустила по Украине 277 ударных дронов, 155 из них – реактивные

В Киеве повреждены два детских сада, две школы и здание резиденции посла Саудовской Аравии

Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки Россия применила против Украины 277 ударных дронов различных типов, в том числе 155 реактивных. В Киеве повреждены два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Абсолютно везде в мире такой выбор целей был бы назван одним словом – терроризм. Никакой военной цели у России при этом нет. Это исключительно попытка сломить людей и как можно сильнее ранить наше общество. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали", - говорится в сообщении. видео дня

По словам президента, в результате российской атаки поврежден дом, используемый в качестве резиденции посла Саудовской Аравии.

Зеленский также сообщил о повреждениях гражданских объектов в других регионах. В Днепровской области пострадала спортивная школа, а в Сумской - здание областного дома ребенка.

"Если бы Россия действительно готовилась к каким-либо реальным шагам по деэскалации, как она об этом говорит, в частности, американским переговорщикам, этой волны "шахидского" террора не было бы. И нужно воспринимать ситуацию трезво. Россия умеет подавать такие обнадеживающие дипломатические сигналы, которые просто хотят слышать в мире. Умеет подавать такие сигналы, чтобы отсрочить жесткие ответные меры мирового сообщества в ответ на войну", - отметил президент.

Зеленский призвал усилить санкции против России

Президент призвал применить санкционно-тарифный закон Линдси Грэма и усилить давление на Россию.

"Закон, который может многое изменить к лучшему, если будет применен в полной мере. Нужно реализовать этот закон, и каждый в мире видит, что ЕСТЬ ЗА ЧТО его применить и ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО. Мы рассчитываем на действенные решения мирового сообщества и на усиление давления со стороны партнеров, чтобы Россия поняла: ее манипуляции дипломатическими сигналами не позволят ей снова и снова выигрывать дополнительное время для войны и террора. Важно, чтобы и другие наши партнеры из "Группы семи" и "Группы двадцати" были принципиальными", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, готовятся новые санкционные пакеты против финансовых цепочек, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, а также конкретных предприятий и лиц, в частности связанных с производством российской баллистики. Новые санкции должны вступить в силу уже в октябре.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Какова цель затяжных атак на Киев - мнение эксперта

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что длительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу детских садов и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - подчеркнул он

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 27 сентября российские войска обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли два человека - пожилая женщина и 16-летняя девушка. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок.

Кроме того, РФ ночью терроризирует Киев ударными дронами. Пожары вспыхнули в нескольких районах столицы, есть погибшие. Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" сообщил о повреждении здания главного офиса компании на ул. Дегтяревской в Шевченковском районе.

Главред ранее писал, что в результате ночной российской атаки на Киев 26 сентября был поврежден супермаркет Auchan "Беличи", расположенный в ТРЦ Lavina Mall. В компании отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), пишет Википедия.

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