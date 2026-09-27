'Должны быть реалистами': Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

Глава Офиса президента обозначил темы переговоров между Украиной, США и Россией, которые должны состояться уже в следующем месяце.

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Буданов прокомментировал заявление Трампа о завершении войны к зиме / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Буданов отреагировал на прогноз Трампа о мире до зимы

В ОП советуют готовиться к продолжению боев зимой

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине может завершиться еще до начала зимы.

В комментарии Новини.LIVE он сказал, что надеяться на это можно, однако стоит быть готовыми и к продолжению боевых действий зимой.

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"Давайте верить в что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту", - подчеркнул Буданов.

Глава Офиса президента также обозначил темы предстоящей трехсторонней встречи с участием Украины, Соединенных Штатов и России, которая должна состояться в следующем месяце.

"Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, сокращение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор - это же ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Что может побудить РФ завершить войну

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

По его мнению, пока диктатор Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать войну.

"Украина сейчас работает над коллапсом российской экономики, что приведет к дестабилизации России и, скорее всего, к отстранению Путина от поста главы государства, что вызовет еще большие потрясения в РФ. А в этом случае война закончится. Ведь Россия погрузится во внутренний хаос и утратит возможность продолжать боевые действия", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что война в Украине может завершиться практически мгновенно - все зависит от одного решения Кремля, которое Владимир Путин отказывается принимать.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что российско-украинская война может завершиться уже к зиме - при условии конкретных шагов со стороны союзников.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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