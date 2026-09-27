Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

Мария Николишин
27 сентября 2026, 13:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Глава Офиса президента обозначил темы переговоров между Украиной, США и Россией, которые должны состояться уже в следующем месяце.
'Должны быть реалистами': Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы
Буданов прокомментировал заявление Трампа о завершении войны к зиме / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Буданов отреагировал на прогноз Трампа о мире до зимы
  • В ОП советуют готовиться к продолжению боев зимой

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что война в Украине может завершиться еще до начала зимы.

В комментарии Новини.LIVE он сказал, что надеяться на это можно, однако стоит быть готовыми и к продолжению боевых действий зимой.

видео дня

"Давайте верить в что-то хорошее, но мы должны быть реалистами и готовиться к худшему варианту", - подчеркнул Буданов.

Глава Офиса президента также обозначил темы предстоящей трехсторонней встречи с участием Украины, Соединенных Штатов и России, которая должна состояться в следующем месяце.

"Во-первых, мы планируем такую встречу. Во-вторых, сокращение ударов по энергетической сфере. Ну, и в принципе террор - это же ненормально. Безопасность, судоходство и так далее. У нас много технических вопросов", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Что может побудить РФ завершить войну

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

По его мнению, пока диктатор Владимир Путин остается у власти, Москва будет продолжать войну.

"Украина сейчас работает над коллапсом российской экономики, что приведет к дестабилизации России и, скорее всего, к отстранению Путина от поста главы государства, что вызовет еще большие потрясения в РФ. А в этом случае война закончится. Ведь Россия погрузится во внутренний хаос и утратит возможность продолжать боевые действия", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что война в Украине может завершиться практически мгновенно - все зависит от одного решения Кремля, которое Владимир Путин отказывается принимать.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что российско-украинская война может завершиться уже к зиме - при условии конкретных шагов со стороны союзников.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. - до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины Кирилл Буданов мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

13:25Мир
"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

13:20Война
Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

11:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

Конец черной полосы: какие три знака зодиака забудут о финансовых проблемах

Конец черной полосы: какие три знака зодиака забудут о финансовых проблемах

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

Тест на IQ: нужно найти пчелу на цветочном поле за 11 секунд

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

Последние новости

14:03

Луковицы не сместятся в земле: простой трюк для посадки тюльпанов осенью

14:00

Гороскоп Таро на 28 сентября - 4 октября: Близнецам - прорыв, Девам - страсть

13:25

Три-четыре этапа эскалации: Свитан описал сценарий атаки РФ против НАТО

13:20

"Должны быть реалистами": Буданов оценил шансы на завершение войны до зимы

13:04

"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

Россия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - СвитанРоссия начнет атаки по НАТО украинскими дронами и будет "щупать", пока не получит по лицу - Свитан
12:58

Газон станет гуще и здоровее: какую важную задачу следует выполнить осенью

12:46

Выбор управляющего IDS откладывали, вряд ли с новым управителям Фридман потеряет контроль - источник Forbes

12:36

Желтый налет растворится за ночь: что насыпать в унитаз для идеальной чистотыВидео

12:29

Хотела пополнить карту на 1000 грн и осталась без денег: украинка пожаловалась на ПриватБанк

Реклама
12:12

Китайский гороскоп на завтра, 28 сентября: Свиньям - упорство, Крысам - трудности

11:57

Антициклон изменит погоду в Украине: когда температура поднимется до +23

11:43

Отнюдь не "доченька": как правильно сказать на украинском языке

11:21

"Желаю счастья": известный актер неожиданно высказался о предательнице Безрук

11:18

Когда перехватчики начнут массово сбивать дроны РФ: Буданов назвал срокиВидео

10:58

Китайский гороскоп на сегодня, 27 сентября: Быкам - цели, Козлам - драмы

10:33

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Ракам - уважение, Скорпионам - чуткость

10:31

Батареи будут греть лучше, а счета за отопление уменьшатся: что нужно сделатьВидео

10:27

Путин может завершить войну "хоть завтра": Келлог объяснил, что мешает РФ вывести войска

10:01

"Любила ходить в клуб": Могилевская раскрыла, как дала псевдонимы Барских и Дантесу

09:30

Россия атаковала Киев дронами: вспыхнули пожары, погиб мужчинаФото

Реклама
08:58

Путин готовит новый сценарий войны в Украине: в ISW раскрыли стратегию Кремля

08:58

Трамп не подтвердил разрешение на производство ракет Patriot для Украины: что сказал

08:54

Гороскоп на завтра, 28 сентября: Тельцам — измена, Девам — успех

07:51

Атака РФ на Запорожскую область: трое человек погибли, ещё четверо получили ранения

05:00

Полнолуние станет счастливым периодом в любви для трех знаков зодиака – кто они

04:18

Куртки нужно чистить чаще, чем раз в сезон: эксперты объяснили в каких случаях

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 45 с

03:47

Что делать с косточкой авокадо: семь способов дать ей вторую жизнь дома

03:03

РФ заявляет об успешном наступлении на Харьковщине - Свитан объяснил, что происходит

02:26

Обладают сильным шестым чувством: какие знаки зодиака чувствуют больше других

01:10

Золотая находка спустя столетия: археологи раскрыли тайну 2700-летней гробницы

26 сентября, суббота
23:40

В Киеве гремели взрывы, РФ била дронами: что известно о раненых и "прилетах"Фото

23:08

Резкий скачок стоимости топлива: эксперт раскрыл, что будет с ценами

22:51

Хит 1981 года не покорил вершину чарта, но спустя 45 лет получил новое признаниеВидео

22:21

Невзоров: после "гастролей" мощей Донского потери россиян выросли втроемнение

22:20

Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"Видео

22:10

Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:26

"Немножко провинился": муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой

20:39

РФ может "закошмарить" Киев, но ее возможности по баллистике ограничены - нардеп

20:32

Лавров в истерике из-за западной помощи Украине раскрыл планы продолжения войны

Реклама
19:52

"Мы тебя очень ждали": Соломия Витвицкая родила первенца

19:30

Бананы не почернеют уже через пару дней: раскрыт хитрый способ храненияВидео

18:57

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке коровы за 37 с

18:54

Осенняя обработка сада от болезней: что сделать сейчас, чтобы не переплачиватьВидео

18:32

Переговоры Зеленского с Путиным: Трамп назвал вероятные сроки заключения сделкиВидео

18:21

Почему 27 сентября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

18:16

4 принципа для мира: Китай на Генассамблее ООН сделал заявление о войне в Украине

18:05

Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на сменуВидео

17:58

Что может остановить удары РФ по Украине: названа "болевая точка" для Кремля

17:44

Миссия — спасать жизни: 450 выездов на передовую Валерия Дубиля и БФ молодежной инициативы "Надежда"Фото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять